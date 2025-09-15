tömegközlekedésBudapestautóbusztűzesetBKV

Úton az első új autóbusz Budapestre, ezen a vonalon találkozhatnak vele a fővárosiak

Várhatóan jövő hétre érkezhet meg Magyarországra a BKV megrendelésére legyártott Mercedes-Benz Citaro K flotta első példánya. Első körben összesen 65 új autóbusz tartós bérletére kötött szerződést a BKV. Ezeken a járatokon találkozhatnak majd az utasok az új járművekkel.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15. 17:36
Az utóbbi időben egymást érték azok az esetek, amikor autóbuszok gyulladtak ki Budapesten. A BKV korábban már közölte: a műszaki meghibásodások számának csökkentése és az üzemeltetési költségek mérséklése hosszú távon csak új járművek beszerzésével biztosítható. Legfrissebb hírek szerint hétfőn indult útnak Magyarországra a BKV megrendelésére gyártott 65 darabos Mercedes-Benz Citaro K flotta első példánya a Daimler Buses mannheimi központjából, hamarosan forgalomba állhat az új autóbusz.

új autóbusz
Összesen 65 új autóbusz érkezik a magyar fővárosba  Fotó: Magyarbusz

Új autóbuszok állhatnak forgalomba a napokban

A járművek az elkövetkező hetekben folyamatosan érkeznek majd a fővárosi közlekedési céghez, érkezésükkel pedig a BKV autóbusz-állományának 8 százaléka újul meg – értesült a Magyarbusz. A 65, kétajtós kivitelű Mercedes-Benz Citaro K „nagy midibusz” tartós bérletéről még tavaly novemberben kötött szerződést a fővárosi közlekedési társaság. A flotta gyártása ezt követően 2025 első negyedévében indult el a Daimler Buses mannheimi üzemében. 

Az új flotta elsősorban a legöregebb, használtan beszerzett Mercedes-Benz szóló autóbuszok, valamint a régi midibuszok egy részének kiváltását szolgálja, így lehetővé teszi, hogy a BKV az utóbbi időben busztüzekben is érintett típusokból végre selejtezni tudjon. 

A járművek várhatóan 

  • a belvárosi 15-ösön, 
  • a Gellért-hegyre közlekedő 27-esen, 
  • a Kissvábhegyet kiszolgáló 39-esen, 
  • a budai hegyvidéki vonalakon (65/165, 102, 128/129, 137/237, 219), 
  • valamint a békásmegyeri 243-ason, 
  • a kőbányai 117-es, 185-ös és 217-esen, 
  • az újpesti 121-esen, 
  • továbbá a dél-pesti 183-as 
  • és 193E viszonylatokon állnak majd fokozatosan forgalomba a következő hónapokban. 

A szerződés további 20 járműre szól arra az esetre, ha a típus beváltja a hozzá fűzött reményeket. A Magyarbusz úgy tudja, hogy

az első jármű már elkészült, úton van Magyarország felé, és várhatóan a jövő hét folyamán érkezhet meg Budapestre.

Ilyen a jármű felszereltsége

A járművek a közlekedési cég beszámolója szerint a kor elvárásainak megfelelő felszereltséggel, ergonomikus utastérrel, fedélzeti kamerákkal és korszerű, az átszállási kapcsolatokat is mutató utastájékoztató rendszerrel rendelkeznek majd. A buszok teljes hosszban alacsony padlósak és klimatizáltak lesznek, a külső- és az utastér-világítást pedig energiatakarékos LED-ek biztosítják. Az utasok kényelmét az üléseknél elhelyezett USB-töltő csatlakozási lehetőség is  szolgálja. 

A járműbiztonságot fejlett a vezetéstámogató rendszerek – vészfékasszisztens, Sideguard Assist kétradaros kanyarodássegéd, éberségfigyelő, intelligens táblafelismerő és abroncsnyomás-ellenőrző rendszer, valamint holttérfigyelő funkció – támogatja.

A buszokat Euro VI E környezetvédelmi osztályba sorolt, nagy teljesítményű 7,7 literes Mercedes-Benz OM 936 dízelmotorral szerelik. A K változat a 12 méteres szóló nagytestvér karosszéria- és fődarabkészletét hasznosítja, a modell mintegy másfél méterrel rövidebb az alaptípusnál, 10,63 méteres hosszúságából és a rövidített tengelytávból adódóan pedig kedvezően tud fordulni.

Tűz tűz hátán

Mint ismert, legutóbb múlt pénteken, a Jászai Mari tér közelében történt tűzeset, ezúttal egy 9-es jelzésű busz motorterében keletkezett tűz. Augusztusban több busz is kigyulladt Budapesten: 13-án egy 2015-ben beszerzett és mintegy 500 ezer kilométert futott török, Karsan Atak típusú busz gyulladt ki Budapest belvárosában. Másnap a XI. kerületi Érdi út–Süveg utca kereszteződésében az 59-es pótlóbusz motortere gyulladt ki, a tűz átterjedt a busz hátsó felére is. A jármű egy 24 éves Mercedes-Benz Citaro típusú busz volt, futásteljesítménye megközelítette a 1,5 millió kilométert. 

Szintén aznap egy másik, utasok nélküli és több mint 1,3 millió kilométert futott, 24 éves Mercedes Citaro hátsó része füstölt. A járművezető kézi tűzoltókészülékkel azonnal elkezdte az oltást, így tűz nem keletkezett. A tűzesetek miatt több vizsgálat is indult. A fővárosi kormányhivatal legutóbb a budapesti BKV-buszok 76 százalékánál problémát talált. Az eddigi tűzeseteknél szerencsére nem történt személyi sérülés, a BKV arról tájékoztatott, hogy amíg a teljes állomány cseréje nem valósulhat meg, a BKV a kényszerűen túlüzemeltetett járművek biztonságos fenntartását is igyekszik fejlesztett módszerekkel biztosítani.

