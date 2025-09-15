Úton az első új autóbusz Budapestre, ezen a vonalon találkozhatnak vele a fővárosiak

Az utóbbi időben egymást érték azok az esetek, amikor autóbuszok gyulladtak ki Budapesten. A BKV korábban már közölte: a műszaki meghibásodások számának csökkentése és az üzemeltetési költségek mérséklése hosszú távon csak új járművek beszerzésével biztosítható. Legfrissebb hírek szerint hétfőn indult útnak Magyarországra a BKV megrendelésére gyártott 65 darabos Mercedes-Benz Citaro K flotta első példánya a Daimler Buses mannheimi központjából, hamarosan forgalomba állhat az új autóbusz.

Összesen 65 új autóbusz érkezik a magyar fővárosba Fotó: Magyarbusz

Új autóbuszok állhatnak forgalomba a napokban

A járművek az elkövetkező hetekben folyamatosan érkeznek majd a fővárosi közlekedési céghez, érkezésükkel pedig a BKV autóbusz-állományának 8 százaléka újul meg – értesült a Magyarbusz. A 65, kétajtós kivitelű Mercedes-Benz Citaro K „nagy midibusz” tartós bérletéről még tavaly novemberben kötött szerződést a fővárosi közlekedési társaság. A flotta gyártása ezt követően 2025 első negyedévében indult el a Daimler Buses mannheimi üzemében.

Az új flotta elsősorban a legöregebb, használtan beszerzett Mercedes-Benz szóló autóbuszok, valamint a régi midibuszok egy részének kiváltását szolgálja, így lehetővé teszi, hogy a BKV az utóbbi időben busztüzekben is érintett típusokból végre selejtezni tudjon.

A járművek várhatóan

a belvárosi 15-ösön,

a Gellért-hegyre közlekedő 27-esen,

a Kissvábhegyet kiszolgáló 39-esen,

a budai hegyvidéki vonalakon (65/165, 102, 128/129, 137/237, 219),

valamint a békásmegyeri 243-ason,

a kőbányai 117-es, 185-ös és 217-esen,

az újpesti 121-esen,

továbbá a dél-pesti 183-as

és 193E viszonylatokon állnak majd fokozatosan forgalomba a következő hónapokban.

A szerződés további 20 járműre szól arra az esetre, ha a típus beváltja a hozzá fűzött reményeket. A Magyarbusz úgy tudja, hogy

az első jármű már elkészült, úton van Magyarország felé, és várhatóan a jövő hét folyamán érkezhet meg Budapestre.

Ilyen a jármű felszereltsége

A járművek a közlekedési cég beszámolója szerint a kor elvárásainak megfelelő felszereltséggel, ergonomikus utastérrel, fedélzeti kamerákkal és korszerű, az átszállási kapcsolatokat is mutató utastájékoztató rendszerrel rendelkeznek majd. A buszok teljes hosszban alacsony padlósak és klimatizáltak lesznek, a külső- és az utastér-világítást pedig energiatakarékos LED-ek biztosítják. Az utasok kényelmét az üléseknél elhelyezett USB-töltő csatlakozási lehetőség is szolgálja.