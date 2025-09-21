Világszerte óriási üzlet és itthon is többmilliárdos forgalmat hoz a gasztronómia

A táplálkozás mindennapi életünk meghatározó pillére, amely az egészséget is jelentősen befolyásolja. Ugyanakkor megkerülhetetlen szerepe miatt a gazdaságnak és olyan társadalmi rendszereknek is meghatározott része, mint amilyen a diplomácia. A gasztronómia az alapvető fizikai szükségleteken túlmenően az országok kultúráját és fejlettségét is tükrözi. Fontos szerepet tölt be a turizmus és vendéglátás szektorában, ilyen módon például kiegészítő terméke lehet különféle turisztikai szolgáltatásoknak is, mint például a gasztroturizmus, falusi vendéglátás, de egyes városok idegenforgalmának is – írja elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

A vendéglátás a magyar gazdaság egyik kiemelten fontos pillére, sok tízezer embernek ad munkát a szektor. Fotó: Kallus György

Az éttermekben vagy saját konyhánkban a tányérokra kerülő ételek csupán egy hosszas láncolat végállomását jelentik. Maga az élelmiszer-előállítás egy rendkívül összetett, sok más ágazatot megmozgató folyamat. A globális gazdaságban az összes élelmiszer-előállításával kapcsolatos gazdasági tevékenység a világ GDP-jének legalább 12 százalékát teszi ki, és a munkahelyek akár negyven százaléka is kapcsolódik e tevékenységekhez a Világgazdasági Fórum (World Economic Forum – WEF) 2022-es elemzése alapján.

A Planet Tracker kutatása alapján a globális élelmiszerrendszer négyszázezer élelmiszer-előállításhoz kapcsolódó vállalatot foglal magában. E rendszer vállalati értékét a világ GDP-jének 16–20 százalékára becsüli a Planet Tracker. A láncolatba beletartoznak a mezőgazdasági vegyszerek és gépek előállítóitól kezdve a termelőkön és kereskedőkön, az élelmiszer- és italgyártókon, valamint a forgalmazókon át, a kiskereskedők, az élelmiszer-szolgáltatók, de a hulladékkezelő vállalatok is lényegében e láncolat utolsó elemét képezik. A teljes szektor legösszetettebb szolgáltatói, az éttermek és a vendéglátóipari szolgáltatók, amely teljes piaca akár a globális GDP 3,4 százalékát is elérhette 2024-ben.

Az éttermi és vendéglátóipari szolgáltatások egyik csúcsterméke az úgynevezett fine dining. E kifejezés egy átfogó kulináris élményre utal, amely olyan újító vonal a gasztronómiában, amely a kiváló minőségű, nagy kreativitást igénylő, művészien elkészített és tálalt fogásokat, egyedi ízkombinációkat és a magas minőségű szolgáltatást foglal magába. A konyhaművészetnek ez az ága olyan fogyasztói igényekre reagál, mint az egyedi, magával ragadó és exkluzív élmények keresése. A fiatalabb generációk, így a Z generáció számára is vonzó, és így komoly növekedési lehetőségeket tartogat.