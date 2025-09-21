Világszerte óriási üzlet és itthon is többmilliárdos forgalmat hoz a gasztronómia

turizmusgasztroturizmusvendéglátásgasztronómia

A gasztronómia amellett, hogy mindennapi életünk fontos része, jelentős szerepet játszik többek között a turizmusban, valamint a diplomáciában, és az országimázs kialakításában is. Felmerül a kérdés, vajon a vendéglátás és ehhez kapcsolódóan a teljes élelmiszer-előállítási láncolat mekkora részesedést képvisel a világ GDP-jében? Magyarországon a vendéglátó szektor bruttó forgalma 2024-ben 2672 milliárd forint volt, ami 5,5 százalékkal haladta meg az előző évit. Európai uniós összevetésben a magyar háztartások a jövedelmükhöz viszonyítva sokat költenek éttermi szolgáltatásokra, amiben fontos szerepe van a Szép-kártyának.

Magyar Nemzet
2025. 09. 21.
Kiemelkedő üzletággá vált a gasztronómia Forrás: Pexels
A táplálkozás mindennapi életünk meghatározó pillére, amely az egészséget is jelentősen befolyásolja. Ugyanakkor megkerülhetetlen szerepe miatt a gazdaságnak és olyan társadalmi rendszereknek is meghatározott része, mint amilyen a diplomácia. A gasztronómia az alapvető fizikai szükségleteken túlmenően az országok kultúráját és fejlettségét is tükrözi. Fontos szerepet tölt be a turizmus és vendéglátás szektorában, ilyen módon például kiegészítő terméke lehet különféle turisztikai szolgáltatásoknak is, mint például a gasztroturizmus, falusi vendéglátás, de egyes városok idegenforgalmának is – írja elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

vendéglátás
A vendéglátás a magyar gazdaság egyik kiemelten fontos pillére, sok tízezer embernek ad munkát a szektor. Fotó: Kallus György

Az éttermekben vagy saját konyhánkban a tányérokra kerülő ételek csupán egy hosszas láncolat végállomását jelentik. Maga az élelmiszer-előállítás egy rendkívül összetett, sok más ágazatot megmozgató folyamat. A globális gazdaságban az összes élelmiszer-előállításával kapcsolatos gazdasági tevékenység a világ GDP-jének legalább 12 százalékát teszi ki, és a munkahelyek akár negyven százaléka is kapcsolódik e tevékenységekhez a Világgazdasági Fórum (World Economic Forum – WEF) 2022-es elemzése alapján. 

A Planet Tracker kutatása alapján a globális élelmiszerrendszer négyszázezer élelmiszer-előállításhoz kapcsolódó vállalatot foglal magában. E rendszer vállalati értékét a világ GDP-jének 16–20 százalékára becsüli a Planet Tracker. A láncolatba beletartoznak a mezőgazdasági vegyszerek és gépek előállítóitól kezdve a termelőkön és kereskedőkön, az élelmiszer- és italgyártókon, valamint a forgalmazókon át, a kiskereskedők, az élelmiszer-szolgáltatók, de a hulladékkezelő vállalatok is lényegében e láncolat utolsó elemét képezik. A teljes szektor legösszetettebb szolgáltatói, az éttermek és a vendéglátóipari szolgáltatók, amely teljes piaca akár a globális GDP 3,4 százalékát is elérhette 2024-ben.

Az éttermi és vendéglátóipari szolgáltatások egyik csúcsterméke az úgynevezett fine dining. E kifejezés egy átfogó kulináris élményre utal, amely olyan újító vonal a gasztronómiában, amely a kiváló minőségű, nagy kreativitást igénylő, művészien elkészített és tálalt fogásokat, egyedi ízkombinációkat és a magas minőségű szolgáltatást foglal magába. A konyhaművészetnek ez az ága olyan fogyasztói igényekre reagál, mint az egyedi, magával ragadó és exkluzív élmények keresése. A fiatalabb generációk, így a Z generáció számára is vonzó, és így komoly növekedési lehetőségeket tartogat.

A nemzetgazdaság egyik kiemelt ágazata a vendéglátás

A magyar vendéglátó szektor a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján 2023-ban a nemzetgazdaságból 2,3 százalékot tett ki, míg a foglalkoztatásból 2,2 százalékot. A KSH számai alapján a vendéglátó üzletek bruttó forgalma 2024-ben 272 milliárd forint volt, ami 5,5 százalékkal haladta meg az előző évit. 

A TasteAtlas nevű portál nemzetközi felmérése alapján nemzetközi szinten a huszadik, európai szinten a tizedik legmagasabban értékeltek a magyar ételek. Magyarországon a koronavírus-járvány óta a munkahelyi vendéglátásban mutatkozott jelentős bővülés: e piac mérete 15 százalékkal nagyobb volt, mint 2019-ben. 

Európai szinten is sokat járunk étterembe

Az Eurostat adatai alapján a koronavírus-járvány előtt, 2019-ben a magyar háztartások a nyolcadik helyen szereplő arányban költöttek jövedelmükből éttermi szolgálásokra az európai uniós országok közül. Ezt követően 2023-ban a magyar háztartások már a hatodik helyen szerepeltek az uniós rangsorban, Írország, Spanyolország, Málta, Ciprus és Ausztria után. 

E jelenségben a Szép-kártya által kínált lehetőségeknek is nagy jelentősége van, a vendéglátás alszámláról történt a legtöbb költés: 2022-ben a rendelkezésre álló összegeknek a 60,4 százaléka. Érdemes látni azt is, hogy ez a kedvező pozíció nem feltétlenül az éttermek magas árszínvonalának köszönhető. Egy 2025-ös teljes Európára kiterjedő brit felmérés szerint a magyarországi éttermi árak a 27. helyen szerepelnek a rangsorban, amely a két főre jutó háromfogásos éttermi árakat vizsgálta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

