Rendkívüli

Krasznahorkai László kapta az irodalmi Nobel-díjat

béremelésminimálbérszakszervezetekmunkavállaló

A minimálbér-emelés a feleken múlik — de hány százalék lesz?

A kormányülésen szóba került a minimálbér emelésének kérdése, hangzott el a Kormányinfón. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter megerősítette, hogy a kabinet támogatja a munkaadók és a munkavállalók közötti megállapodást. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a piaci realitásokat és gazdasági teljesítményt figyelembe vevő bérpolitikáról beszélt korábban. A felek október végén kezdhetik meg a 2026-ra vonatkozó tárgyalásokat, cél a tisztességes, de fenntartható minimálbér-emelés elérése.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 13:19
Kormányinfo
A kormányinfón a minimálbér emeléséről is volt szó. Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón közölte: a kormányülésen napirenden volt a minimálbér emelése is, miután a munkáltatók újratárgyalnák a tavaly megkötött hároméves bérmegállapodást. „Az elmúlt évek gyakorlata változatlan: van egy célja a kormánynak, ha a munkaadók és a munkavállalók megegyeznek, akkor a kormány ezt a megállapodást elfogadja” – fogalmazott.

minimálbér,KormányinfoHavran Zoltán
Gulyás Gergely a Kormányinfón. A minimálbér emeléséről is tárgyaltak a kormányülésen (Fotó: Havran Zoltán)

A minimálbér kérdése hetek óta középpontban van. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szeptember 29-én, a Joint Venture Szövetség 14. Makrokonferenciáján kijelentette: bár a kormány korábban 13 százalékos minimálbér-emelést vállalt a hároméves megállapodásban, a jövő évre vonatkozó terv a makrogazdasági helyzet változása miatt módosulhat. A 2024-ben aláírt történelmi bérmegállapodás alapján a minimálbér:

  •  2025-ben 9 százalékkal, 290 800 forintra,
  •  2026-ban 13 százalékkal, 328 600 forintra, 
  • 2027-re pedig 14 százalékkal, 374 600 forintra nőne.

 

A minimálbér emelését újra kell tárgyalni

A miniszter hangsúlyozta, hogy a végső emelés mértéke a munkáltatói és munkavállalói oldalak közti egyezségtől függ. A szakszervezetek 12–13 százalékos, a munkaadók 9–10 százalékos emelést tartanak reálisnak. Nagy Márton szerint elképzelhető, hogy az államnak kell majd „összehúznia” a két oldal közötti különbséget. Hozzátette, hogy a gazdasági teljesítmény és a várakozások eltérései miatt akár újratárgyalásra is szükség lehet. A harmadik negyedéves GDP-adatok október végén várhatók, ezek befolyásolhatják a tárgyalási folyamatot, az új bérmegállapodás pedig várhatóan november elején vagy közepén születhet meg. „A munkaerőpiac feszes, így a bérek is kikényszerítik a termelékenység növekedését” – mondta, hozzátéve, hogy a vállalkozásoknak nem kell félniük a béremeléstől, mert a siker kulcsa a termelékenység fejlesztése. Hangsúlyozta egyúttal azt is, hogy a kormány a kis- és középvállalkozások támogatását is célul tűzte ki, többek között forgóeszköz- és beruházási finanszírozásokkal, valamint új ipar- és munkahelyvédelmi akciótervvel.

A munkadók nem, de a szakszervezetek kitartanak

A munkaadói és a szakszervezeti oldal álláspontja eltér. A szakszervezetek szeptember közepén jelezték, hogy kitartanak a hároméves bérmegállapodás mellett, míg a munkaadók a megállapodás újratárgyalását szorgalmazzák. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) legutóbbi monitoring bizottsági ülését követően mindkét oldal képviselői elmondták: a 2026-ra vonatkozó bértárgyalások október második felében indulnak, az első három negyedév makrogazdasági adatai – GDP, infláció, bruttó átlagkereset – alapján. Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára közölte, hogy a munkaadói oldal már az év első felében jelezte, a gazdasági növekedés elmarad a várakozásoktól, így a 13 százalékos emelés tarthatatlannak tűnik.

Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke úgy fogalmazott: a vártnál magasabb infláció és az alacsonyabb gazdasági növekedés miatt ugyan fennállnak az újratárgyalás feltételei, de a munkavállalói oldal továbbra is ragaszkodik a megállapodásban rögzített 13 százalékos emeléshez, csak nyomós okkal lehetne eltérni a szerződésben foglaltaktól. Palkovics hozzátette, hogy a GDP helyett célszerűbb lenne a hazai vállalatok profittermelő képességét vizsgálni, mivel a Nemzetgazdasági Minisztérium tanulmánya szerint a magyar gazdaság profittermelő képessége az uniós középmezőnyben van, míg a bérköltségek az uniós rangsorban hátulról a harmadik helyen állnak. Mindezek alapján a munkavállalói oldal fenntartaná a 2026-ra tervezett 13 százalékos minimálbér-emelést, de nem zárkózik el a tárgyalásoktól. Hetek múlva kiderül, mire jutnak a felek. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekiszlamizálódás

Nagy testvéred figyel téged

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A kritikai iszlámkutatás Németországban megszűnt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.