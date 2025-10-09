A minimálbér-emelés a feleken múlik — de hány százalék lesz?

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón közölte: a kormányülésen napirenden volt a minimálbér emelése is, miután a munkáltatók újratárgyalnák a tavaly megkötött hároméves bérmegállapodást. „Az elmúlt évek gyakorlata változatlan: van egy célja a kormánynak, ha a munkaadók és a munkavállalók megegyeznek, akkor a kormány ezt a megállapodást elfogadja” – fogalmazott.

Gulyás Gergely a Kormányinfón. A minimálbér emeléséről is tárgyaltak a kormányülésen (Fotó: Havran Zoltán)

A minimálbér kérdése hetek óta középpontban van. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szeptember 29-én, a Joint Venture Szövetség 14. Makrokonferenciáján kijelentette: bár a kormány korábban 13 százalékos minimálbér-emelést vállalt a hároméves megállapodásban, a jövő évre vonatkozó terv a makrogazdasági helyzet változása miatt módosulhat. A 2024-ben aláírt történelmi bérmegállapodás alapján a minimálbér:

2025-ben 9 százalékkal, 290 800 forintra,

2026-ban 13 százalékkal, 328 600 forintra,

2027-re pedig 14 százalékkal, 374 600 forintra nőne.

A minimálbér emelését újra kell tárgyalni

A miniszter hangsúlyozta, hogy a végső emelés mértéke a munkáltatói és munkavállalói oldalak közti egyezségtől függ. A szakszervezetek 12–13 százalékos, a munkaadók 9–10 százalékos emelést tartanak reálisnak. Nagy Márton szerint elképzelhető, hogy az államnak kell majd „összehúznia” a két oldal közötti különbséget. Hozzátette, hogy a gazdasági teljesítmény és a várakozások eltérései miatt akár újratárgyalásra is szükség lehet. A harmadik negyedéves GDP-adatok október végén várhatók, ezek befolyásolhatják a tárgyalási folyamatot, az új bérmegállapodás pedig várhatóan november elején vagy közepén születhet meg. „A munkaerőpiac feszes, így a bérek is kikényszerítik a termelékenység növekedését” – mondta, hozzátéve, hogy a vállalkozásoknak nem kell félniük a béremeléstől, mert a siker kulcsa a termelékenység fejlesztése. Hangsúlyozta egyúttal azt is, hogy a kormány a kis- és középvállalkozások támogatását is célul tűzte ki, többek között forgóeszköz- és beruházási finanszírozásokkal, valamint új ipar- és munkahelyvédelmi akciótervvel.