A kormány „szétadóztatja” a polgárokat – újabb tévhit, amit adatokkal cáfolunk

Magyarországon a tényleges adóterhelés messze nem olyan magas, mint azt sokan hiszik: 2023-ban az adóbevételek a GDP 35,1 százalékát tették ki, ami az európai rangsor alsó harmadába helyezi az országot – írta a Világgazdaság, Sebestyén Gézát, a MCC Gazdaságpolitikai Műhely vezetőjét idézve. A szakértő felhívta a figyelmet: ezzel Magyarország jócskán az uniós átlag, vagyis a negyven százalék fölötti szint alatt marad, és inkább olyan gazdaságokhoz hasonlítható, mint Szlovákia vagy az Egyesült Királyság.

Tévhit, hogy hazánkban kiemelkedőan magas az adóterhelés

A cikk Sebestyén Gézát, az MCC Gazdaságpolitikai Műhely vezetőjét idézi, aki az Euronews cikkére hivatkozva azt jelezte, hogy az arány élesen szemben áll a közkeletű vélekedéssel, miszerint a magyar kormány „szétadóztatja” a lakosságot. Az adatok szerint:

Franciaországban az adóbevételek a GDP 45,6 százalékát,

Belgiumban 44,8,

Dániában pedig 44,7 százalékát teszik ki – vagyis csaknem tíz százalékponttal magasabb a magyar szintnél.

Magyarország inkább olyan országok közelében van, mint Szlovákia vagy az Egyesült Királyság, ahol szintén nagyjából 35 százalék körül mozog ez az érték. Az Európai Unió átlaga negyven százalék felett van, így Magyarország öt százalékponttal az átlag alatt áll. Világosan látható, az itthoni adóterhelés egyáltalán nem kiemelkedően magas, hanem inkább alacsonyabb a legtöbb európai országhoz képest.

Adócsökkentésre készül a kormány, nem az adóterhelés növelésére

A cikk a kormány várható adópolitikai terveivel foglalkozik. A tervezett intézkedések között szerepel a szociális

hozzájárulási adó (szocho) további csökkentése,

az alanyi áfamentesség határának fokozatos emelése,

a kisvállalati adó (kiva) kedvezőbb feltételeinek kialakítása,

az adminisztratív terhek enyhítése,

További támogatásként a Széchenyi-kártya-program likviditási hiteleinek kamatait három százalékra csökkentették, valamint húszmilliárd forintos kerettel újraindítják a kkv-k részére szóló 1+1 beruházásösztönző támogatási programot – írja a portál.