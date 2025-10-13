Rendkívüli

Magyar Péter szolgálatában Soros kutatócége, amely most is manipulált mérésekkel szállt be a kampányba

  • Magyar Nemzet
  • Gazdaság
  • A kormány „szétadóztatja” a polgárokat – újabb tévhit, amit adatokkal cáfolunk
adózásGDPSebestyén Gézaadóterhelés

A kormány „szétadóztatja” a polgárokat – újabb tévhit, amit adatokkal cáfolunk

Rengeteg adót fizetünk, Magyarországon szétadóztatják az embereket – naponta olvashatjuk ezeket az állításokat. De vajon így van ez, tényleg kiemelkedően magas az adóterhelés nálunk? 2023-ban a GDP 35,1 százalékát tette ki az adóbevétel, ami az európai országok között alacsonynak számít. Az adat egyértelműen cáfolja, hogy agyonadóztatja a magyar állam a munkavállalókat, az is kiderül világosan, hogy sok más uniós országban jóval magasabb, negyven százalék feletti az arány. De hol adóznak valóban rendkívül sokat?

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 11:42
bérek, fizetés, pénz
Az adóterhelés az uniós átlag alatti hazánkban. Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyarországon a tényleges adóterhelés messze nem olyan magas, mint azt sokan hiszik: 2023-ban az adóbevételek a GDP 35,1 százalékát tették ki, ami az európai rangsor alsó harmadába helyezi az országot – írta a Világgazdaság, Sebestyén Gézát, a MCC Gazdaságpolitikai Műhely vezetőjét idézve. A szakértő felhívta a figyelmet: ezzel Magyarország jócskán az uniós átlag, vagyis a negyven százalék fölötti szint alatt marad, és inkább olyan gazdaságokhoz hasonlítható, mint Szlovákia vagy az Egyesült Királyság. 

adóterhelés, NAV szja-bevallás élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallás
Tévhit, hogy hazánkban kiemelkedőan magas az adóterhelés
Fotó: NAV 

A cikk Sebestyén Gézát, az MCC Gazdaságpolitikai Műhely vezetőjét idézi, aki az Euronews cikkére hivatkozva azt jelezte, hogy az arány élesen szemben áll a közkeletű vélekedéssel, miszerint a magyar kormány „szétadóztatja” a lakosságot. Az adatok szerint: 

  • Franciaországban az adóbevételek a GDP 45,6 százalékát, 
  • Belgiumban 44,8, 
  • Dániában pedig 44,7 százalékát teszik ki – vagyis csaknem tíz százalékponttal magasabb a magyar szintnél.

 

Magyarország inkább olyan országok közelében van, mint Szlovákia vagy az Egyesült Királyság, ahol szintén nagyjából 35 százalék körül mozog ez az érték. Az Európai Unió átlaga negyven százalék felett van, így Magyarország öt százalékponttal az átlag alatt áll. Világosan látható, az itthoni adóterhelés egyáltalán nem kiemelkedően magas, hanem inkább alacsonyabb a legtöbb európai országhoz képest.

 

Adócsökkentésre készül a kormány, nem az adóterhelés növelésére

A cikk a kormány várható adópolitikai terveivel foglalkozik. A tervezett intézkedések között szerepel a szociális

  • hozzájárulási adó (szocho) további csökkentése, 
  • az alanyi áfamentesség határának fokozatos emelése, 
  • a kisvállalati adó (kiva) kedvezőbb feltételeinek kialakítása, 
  • az adminisztratív terhek enyhítése, 

További támogatásként a Széchenyi-kártya-program likviditási hiteleinek kamatait három százalékra csökkentették, valamint húszmilliárd forintos kerettel újraindítják a kkv-k részére szóló 1+1 beruházásösztönző támogatási programot – írja a portál. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekoltár

Egy érvet mondjatok...

Bayer Zsolt avatarja

Aki levizelte a Szent Péter-bazilika oltárát, az mindannyiunkat meggyalázott, annak nincs bocsánat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.