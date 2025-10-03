  • Magyar Nemzet
Soha nem látott szinten az aranytartalék – az MNB tovább erősíti a pénzügyi stabilitást

A háborúk, válságok és globális bizonytalanság közepette az arany jelentősége újra felértékelődött – Magyarország pedig időben lépett. Az MNB aranytartaléka 2010 óta harmincötszörösére nőtt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 13:23
Magyarország aranytartaléka a Magyar Nemzeti Bank (MNB) vásárlásainak köszönhetően 2010-től kiugró mértékben, 2024 szeptemberére a harmincötszörösére, 110 tonnára nőtt, jelentősen meghaladva a korábbi, 2021-es 94,5 tonnás csúcsot is. Az aranyban tárolt tartalék jelenlegi szintre való növelésével az MNB folytatta a 2018-ban megkezdett aranyvásárlási folyamatot, és a magyar aranytartalék ezzel rekordszintre emelkedett.

Bizonytalan időkben a jegybankok ugyanúgy, mint a kisbefektetők, az arany felé fordulnak  Fotó: AFP

Rekordokat dönt az arany iránti kereslet

Ez a növekedés azt mutatja, hogy az MNB a globális trendekhez igazodva vásárolta az aranyat, mivel 2010 óta a jegybankok nettó aranyvásárlókká váltak. A 2022-es orosz–ukrán háború kitörése után a központi bankok aranykereslete rekordokat döntött, ami 2023-ban is folytatódott. A 2024-es esztendő szintén magas jegybanki aranykeresletet hozott, megközelítve a korábbi rekordokat.

A nemzeti jegybankok arany iránti kereslete 2022-ben történelmi csúcsot ért el (1082 tonna), majd 2023-ban a történelmi csúcstól némileg elmaradt, de így is meghaladta az 1000 tonnát.

Egy ország aranytartalékának jelentősége az értékállóságában rejlik: a pénzügyi rendszer stabilitásának őrzése mellett a befektetői bizalom erősítésében is kulcsszerepet játszik

 – mondta márciusi hivatalba lépésekor Varga Mihály, a jegybank új elnöke.

Sokat nőtt a globális bizonytalanság

Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője úgy véli: több oka is volt annak, hogy Magyarország, a világ és régiónk sok más országához hasonlóan jelentős mértékben növelte az aranykészletét. Az elmúlt években sokat nőtt a globális bizonytalanság, gondoljunk csak 

  • a hagyományos háborúkra, 
  • illetve a vámháborúkra. 
  • De itt volt a Covid-világjárvány, valamint az elmúlt 100 év egyik legnagyobb krízise, 
  • a 2008-as globális pénzügyi válság.

Bizonytalan időkben pedig a befektetők az arany felé fordulnak. A jegybankok ugyanúgy, mint a kisbefektetők.

