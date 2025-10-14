Frissíteni kell a BudapestGO-t! – teljesen megújul az utazási app

Rendkívüli

Fontos frissítés jön a a BKK mobilapplikációjára. Október 14-én este leáll az BudapestGO, hogy másnap reggel új, gyorsabb és kényelmesebb funkciókkal térjen vissza, köztük az átalakított útvonaltervezéssel és a megújult „felszállok” gombbal.

2025. 10. 14.
Új fejlesztések érkeznek az alkalmazásba, melynek köszönhetően megújul a térképes funkció, gyorsabbá válik a keresés, és a „felszállok” gombot is könnyebb lesz használni – közölte honlapján a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKK). Mint írják: a fejlesztés ideje alatt október 14-én este 22 órától másnap reggel (október 15.) körülbelül 7 óráig az ügyfelek nem fogják tudni használni a BudapestGO alkalmazást. Ahhoz, hogy a fejlesztések érkezése után ismét működőképes legyen az applikáció, a felhasználóknak először frissíteniük kell az alkalmazást a BudapestGO legújabb verziójára.

A BudapestGO frissítésével a bérletbemutatás is könnyebb lesz. Fotó: MTVA/Jászai Csaba

Fejlesztések hada a BudapestGO applikációban

Új frissítés teszi még gyorsabbá és megbízhatóbbá a BKK népszerű utazási alkalmazását, a BudapestGO-t. Az újdonságok több funkciót is érintenek, például az útvonaltervezést, amelynél még kényelmesebb lesz otthoni vagy munkahelyi úti célra keresni, ezáltal még gyorsabbá válik a tervezés. Az útvonalterv nézetben továbbá láthatóvá válnak a megállóhelyek nevei, és informatívabb megjelenést kap az útvonaltervek listanézete is.

Fejlesztést kap a bérletesek és napijegyesek felszállását, illetve a bérletbemutatást megkönnyítő felszállok gomb is. A funkció lényege, hogy egyszerűbb és gyorsabb első ajtós buszra vagy trolira szállni, hiszen nincs szükség kódbeolvasásra, a felszállok gombra kattintva azonnal megjelenik az ellenőrzéshez szükséges mozgó ábra. Mindez mostantól a végállomásokra érve is egyszerűbben használható. 

A megállóban vagy a végállomáson a felszállok gombra kattintva az alkalmazás csak a legközelebbi, két percen belül induló járműveket (metró esetében a metróállomást) jeleníti meg.

Amennyiben mégsem szerepel az adott járat a listában, akkor beolvasásra van szükség, ami ez esetben így is egyszerűen elvégezhető, hiszen nem kell egyet visszalépni hozzá az applikációban, hanem az éppen aktív felületen megjelenik a beolvasáshoz szükséges gomb.

A fejlesztés élesítése alatt, 

  • október 14-én este 22 órától másnap, október 15-e reggel körülbelül 7 óráig 

az ügyfelek nem fogják tudni használni a BudapestGO alkalmazást. Ezt követően a felhasználóknak frissíteniük kell az alkalmazást (android/ios 6.4.2. verzióra).

Két vonaljegy áráért juthatunk ki a reptérre

Októbertől új termék is bekerült a BudapestGO-ba: érvényes Budapest-bérlettel (kivéve félhavi Budapest-bérlet), a Pest vármegyebérlet vagy országbérlet teljes árú vagy kedvezményes változatával papíralapon vagy digitális formában rendelkezők a normál díjszabás szerinti 2500 forint helyett két vonaljegy áráért, azaz 1000 forintért vásárolhatják meg a kiegészítő jegyet a 100E Repülőtéri Expressz járatra.

A kiegészítő repülőtéri vonaljegy a BudapestGO applikáción belül az „Egyéb közlekedési jegyek” menüpont alatt érhető el, és kizárólag érvényes (digitális vagy papíralapú) bérlet megléte esetén vásárolható meg, illetve érvényesíthető. Felszálláskor az utasoknak be kell mutatniuk az érvényes bérletüket, majd ezt követően tudják érvényesíteni a kiegészítő repülőtéri vonaljegyet. Ahhoz, hogy a BudapestGO-ban mindig megjelenjenek a legfrissebb fejlesztések, érdemes kiválasztani a telefon beállítások menüjében az automatikus frissítést, így a jövőben mindig elérhetővé válnak az alkalmazás újdonságai.

A BudapestGO-ról további tudnivalók ezen az oldalon érhetők el.

