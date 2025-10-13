Kurucos húzás – így sikerült forrást szerezni újabb energetikai beruházásokra

Csaknem 89 milliárd forintos keretösszeggel rendelkező, kórházak, illetve egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítését célzó programmal bővül a Jedlik Ányos energetikai program; a kórházak fejlesztését európai uniós forrásból finanszírozzák – mondta az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón. Steiner Attila kiemelte, a jelentős kórház energetikai korszerűsítési program célja, hogy a pályázatot elnyert intézmények hosszú távon is működőképesek maradjanak, és sokkal kevesebbet kelljen költeniük az energiaszámlára.

Energetikai korszerűsítés jön majdnem 100 egészségügyi intézményben

Fotó: MTI, Belügyminisztérium

Majd száz egészségügyi intézményt érint az energetikai korszerűsítés újabb köre

Ennek érdekében a pályázat segítségével az érintett intézményeknél nyílászáró cserét, szigetelést és fűtéskorszerűsítést támogatnak. Közölte, előzetes kalkulációk szerint a 89 milliárd forintos keretösszegből hetven kórházi épületet és húsz mentőállomás épületét tudják majd felújítani. Arra is felhívta a figyelmet, hogy ez a mostani nem nyílt, hanem kiemelt pályázat, így azon csak előre meghatározott intézmények tudnak részt venni.

A szaktárcával közösen olyan intézményeket választottak ki, amelyek biztosan meg tudják ugrani a főbb kritériumot: a pályázónál harmincszázalékos energiafogyasztás-csökkenést kell elérni a beruházások hatására, így az energiaszámlák is ennyivel csökkennek.

Rámutatott, a kiválasztottak között sok vidéki intézmény van, de vannak fővárosiak is, mint például a sajtótájékoztató helyszíne, az Észak-budai Szent János Centrumkórház Kútvölgyi szakrendelője, amelynek a felújítására 2,64 milliárd forintot terveznek allokálni. Az államtitkár úgy vélte, a beruházás hatására energetikailag teljesen rendbe lehet tenni az épületet.

Az MTI érdeklődésére közölte, a másik fővárosi intézmény a Nyírő Gyula kórház, a vidéki helyszínek között pedig szerepel egyebek mellett

Győr,

Veszprém,

Debrecen,

Szolnok,

Nyíregyháza, valamint

Ózd,

Balassagyarmat,

Pásztó és

Karcag is.

Ne egy olcsó politikai színháznak tekintsük a kórházakat

Steiner Attila hangsúlyozta, a program fontos eleme, hogy európai uniós forrásokat tudnak rá lehívni, és ezeket az összegeket Budapestre is lehet fordítani. „Fontos, hogy ne csak egy olcsó politikai színháznak tekintsük a kórházakat, hanem ténylegesen olyan fejlesztéseket hozzunk a kórházakba, amelyek hosszú távon is biztosítani fogják a kórházak működését” – jelentette ki az EM államtitkára, hozzátéve, biztos benne, hogy kapnak majd bíráló kommenteket arc nélküli profilokból a most bejelentett program kapcsán, de ez a kormányt nem érdekli.

Haladunk előre ezekkel a beruházásokkal, a magyar állampolgárok és a magyar betegek érdekében

– mondta Steiner Attila.