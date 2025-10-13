Energetikai Minisztériumegészségügysteiner attila

Kurucos húzás – így sikerült forrást szerezni újabb energetikai beruházásokra

Kevesebb rezsi, modernebb épületek, jobb betegellátás, vagyis egy élhetőbb, hatékonyabb egészségügy minden magyar számára. Csaknem száz kórház és mentőállomás energetikai felújítása kezdődhet el hamarosan. Steiner Attila a Jedlik Ányos energetikai program kapcsán leszögezte: a beruházások hatására harmincszázalékos energiafogyasztás-csökkentést kell elérni.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 13:58
Steiner Attila
Fotó: Fotó: Kallus György
Csaknem 89 milliárd forintos keretösszeggel rendelkező, kórházak, illetve egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítését célzó programmal bővül a Jedlik Ányos energetikai program; a kórházak fejlesztését európai uniós forrásból finanszírozzák – mondta az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón. Steiner Attila kiemelte, a jelentős kórház energetikai korszerűsítési program célja, hogy a pályázatot elnyert intézmények hosszú távon is működőképesek maradjanak, és sokkal kevesebbet kelljen költeniük az energiaszámlára. 

Energetikai korszerűsítések jönnek országszerte az egészségügyi intézményekben.
Energetikai korszerűsítés jön majdnem 100 egészségügyi intézményben
Fotó: MTI, Belügyminisztérium

Majd száz egészségügyi intézményt érint az energetikai korszerűsítés újabb köre

Ennek érdekében a pályázat segítségével az érintett intézményeknél nyílászáró cserét, szigetelést és fűtéskorszerűsítést támogatnak. Közölte, előzetes kalkulációk szerint a 89 milliárd forintos keretösszegből hetven kórházi épületet és húsz mentőállomás épületét tudják majd felújítani. Arra is felhívta a figyelmet, hogy ez a mostani nem nyílt, hanem kiemelt pályázat, így azon csak előre meghatározott intézmények tudnak részt venni. 

A szaktárcával közösen olyan intézményeket választottak ki, amelyek biztosan meg tudják ugrani a főbb kritériumot: a pályázónál harmincszázalékos energiafogyasztás-csökkenést kell elérni a beruházások hatására, így az energiaszámlák is ennyivel csökkennek.

Rámutatott, a kiválasztottak között sok vidéki intézmény van, de vannak fővárosiak is, mint például a sajtótájékoztató helyszíne, az Észak-budai Szent János Centrumkórház Kútvölgyi szakrendelője, amelynek a felújítására 2,64 milliárd forintot terveznek allokálni. Az államtitkár úgy vélte, a beruházás hatására energetikailag teljesen rendbe lehet tenni az épületet.

Az MTI érdeklődésére közölte, a másik fővárosi intézmény a Nyírő Gyula kórház, a vidéki helyszínek között pedig szerepel egyebek mellett 

  • Győr, 
  • Veszprém, 
  • Debrecen, 
  • Szolnok, 
  • Nyíregyháza, valamint 
  • Ózd, 
  • Balassagyarmat, 
  • Pásztó és 
  • Karcag is.

Ne egy olcsó politikai színháznak tekintsük a kórházakat

Steiner Attila hangsúlyozta, a program fontos eleme, hogy európai uniós forrásokat tudnak rá lehívni, és ezeket az összegeket Budapestre is lehet fordítani. „Fontos, hogy ne csak egy olcsó politikai színháznak tekintsük a kórházakat, hanem ténylegesen olyan fejlesztéseket hozzunk a kórházakba, amelyek hosszú távon is biztosítani fogják a kórházak működését” – jelentette ki az EM államtitkára, hozzátéve, biztos benne, hogy kapnak majd bíráló kommenteket arc nélküli profilokból a most bejelentett program kapcsán, de ez a kormányt nem érdekli. 

Haladunk előre ezekkel a beruházásokkal, a magyar állampolgárok és a magyar betegek érdekében

 – mondta Steiner Attila.

Javul a magyarok életminősége

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára hangsúlyozta, a Fidesz – Magyar Polgári Párt és KDNP frakciószövetsége és a szuverenista jobboldali nemzeti érzelmű kormány is elkötelezett a magyar egészségügy fejlesztése mellett, legyen szó akár humánerőforrásról, akár finanszírozásról, akár infrastruktúra-fejlesztésről.

A programhoz mozgósított uniós forrásokról az egészségügy államtitkár kijelentette: azzal, hogy „hazahozzák” ezt a forrást, a magyar állam be tud ruházni a közszolgáltatásokba, tudja támogatni a gazdaságot és meg tud valósítani extra szociális fejlesztéseket.

„Ennek pozitív hozadéka az, hogy javul a magyarok életminősége, ami minket örömmel tölt el. Csak egy példát mondjak: több mint ötven kórház felújítását sikerült most ebből a forrásból véghez vinni, és a magyarok javuló életminősége miatt én nagyon nagyon pozitív vagyok a 26-os választásokat illetően” – fogalmazott Takács Péter. Hozzátette, hogy „a politikai ellenfeleinkkel szemben minket valóban örömmel tölt el, hogyha valamilyen fejlesztést sikerül hazahozni”.

Hazahozzuk a forrásokat és meg fogjuk csinálni az összes fejlesztést

A BM államtitkára „kurucos húzásnak” értékelte azt, hogy ha a helyreállítási alap (RRF) zsebéből nem adják ide a brüsszeli bürokraták azt a pénzt, ami a magyaroknak jár, akkor elhozzák azt egy másik zsebből. Egyúttal megköszönte, hogy az erre vonatkozó ötletét az Energiaügyi Minisztérium, Steiner Attila és Lantos Csaba energiaügyi miniszter is felkarolta. Ezáltal meg fogják tudni csinálni uniós forrásból azt a listát, amit a helyreállítási alapra feltettek, ez pedig egy nagy lépés lesz a magyar kormány számára. „Haza fogjuk hozni a forrásokat és meg fogjuk csinálni az összes fejlesztést, amit elterveztünk” – mondta az egészségügyi államtitkár.

