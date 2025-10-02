Elstartolt az étterem hét – féláron ehet a sztárséfeknél, itt a lista

Ma elindul és október 19-ig tart az őszi Országos étterem hét rendezvény, 218 olyan vendéglő részvételével, amelyek közül többet a top 100-as országos elitbe sorolnak a magyar gasztrokiadványok. A listában 15 nemzetközi Michelin-ajánlással díjazott éttermet is találunk, valamint Bib Gourmand minősítésűeket is. A kiváló és elismert éttermek egytől egyig a kínálatuk legjavával készülnek, legkedveltebb és legkülönlegesebb fogásaikból komponált menüsorokkal, amelyeket előnyös, fix menüárakon kínálnak az ínyenceknek. Az Országos étterem hét kiváló lehetőség az éttermek nek, hogy új vendégeket érjenek el és bemutassák kínálatuk legjavát. Másrészt a rendezvény segít kitölteni a kevésbé forgalmas őszi időszakot, növeli a kihasználtságot, és országos médiafigyelmet biztosít a résztvevőknek.

Kezdődik az Országos étterem hét (Fotó: Pexels)

A fix áras menüsorokat a top kategóriájú éttermek 6900 forinttól, a prémium besorolásúak 8900 forinttól, az exkluzív kategóriát képviselők pedig szervízdíjjal együtt 10 900 forinttól kínálják – írják a szervezők. Az éttermi és vendéglátóipari szolgáltatások egyik csúcsterméke az úgynevezett fine dining. Ez egy olyan újító vonal a gasztronómiában, kiváló minőség, kreativitás, művészi kompozíciók jellemzik.

Mekkora kedvezményt kapunk az étterem héten?

A Top kategóriás vendéglátóhelyek szervízdíjjal együtt 6900 forinttól, a prémium kategória indulói 8900 forinttól, míg az exkluzív besorolású éttermek 10 900 forinttól. A rendezvény további érdekessége, hogy néhány résztvevő vendéglátóhely szintén kedvező, kiegészítő felár ellenében még szélesebb választékkal mutatkozik meg.

Az eseményen részt vevő Michelin-ajánlással rendelkező éttermek:

A Konyhám Stúdió 365 (Fonyód);

Bilanx;

Costes Downtown;

Cut & Barrel;

Felix Kitchen & Bar;

Góré étterem (Kisharsány);

Iszkor étterem (Mályinka);

Kistücsök Étterem – Food & Room**** (Balatonszemes);

MÁK restaurant;

Moszkvatér bisztró;

Natura Hill (Zebegény);

Spago Budapest by Wolfgang Puck;

Szaletly vendéglő és kert;

Textúra étterem;

UMO restaurant

Asztalfoglalás a rendezvényre csak a www.etteremhet.hu weboldalon lehetséges. Mivel a rendezvény célja a minőségi vendéglátás reprezentatív bemutatása a nagyközönségnek, ezért a helyek limitáltak.