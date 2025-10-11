A Roszatom gépgyártó részlege (Rosatom Mechanical Engineering LLC) mindenben megfelelt a Paks II. Zrt. audit követelményeinek, így jóváhagyták nukleáris alapú gőzfejlesztő berendezéseik szállítását a Paks II. Atomerőmű projekthez.

Az orosz vállalat MTI-hez küldött tájékoztatása szerint a Paks II. Zrt. szakértői, az Országos Atomenergia-hivatal (OAH) felügyelői jelenlétében auditot tartottak az orosz állami Roszatom gépgyártó részlegét irányító Rosatom Mechanical Engineering LLC-nél, amely a Paks II. Atomerőmű 5. és 6. blokk nukleáris berendezései zömének szállítását koordinálja.

Kiemelték:

a Paks II. Zrt. által kiadott dokumentum rögzíti, hogy a Rosatom Mechanical Engineering LLC teljes mértékben megfelel a követelményeknek, és az érvényes tanúsítvány alapján a vállalat nukleáris alapú gőzfejlesztő berendezéseket szállíthat a két új blokkhoz.

Az audit során a Paks II. szakemberei nem találtak nem megfelelőséget. A közlemény szerint jelenleg a Roszatom gépgyártó részlegének vállalatai a VVER-1200-as reaktorok gyártását végzik: az 5. blokk reaktortartály kohászati nyersdarabjainak gyártása tavaly, a 6. blokké 2025-ben kezdődött. Az 5. blokk reaktor belső berendezéseinek gyártása 2025-ben indult.

A munka megkezdése előtt a Paks II. Atomerőmű berendezéseinek előállításában részt vevő gyártóüzemek megkapták a vonatkozó nukleáris minősítési tanúsítványokat és engedélyeket – tették hozzá.

A Roszatom gépgyártó részlegét irányító vállalatnál az első auditot 2018-ban tartották.

A paksi bővítés az első korszerű orosz tervezésű atomerőmű-projekt, amely VVER–1200 reaktorokkal épül meg az Európai Unióban.

A projekt a 2014. január 14-i orosz–magyar kormányközi megállapodással vette kezdetét, a létesítési engedélyt a magyar nukleáris hatóságok 2022 augusztusában adták ki, ami megerősítette, hogy a beruházás megfelel a magyar és az európai nukleáris biztonsági előírásoknak.

A nyugati szankciók ellenére erőteljesen növekszik a Roszatom globális szerepe és súlya, a folyamatos innováció pedig a hulladékkezelésre is kiterjed, ugyanis az atomenergia hosszú távú társadalmi elfogadottsága szempontjából az egyik legfontosabb kérdés a radioaktív hulladékok és a kiégett üzemanyagok hosszú távú, biztonságos kezelése. Az újrahasznosítás szerencsére már az atomenergetikában sem kérdés – a témában ajánljuk a Magyar Nemzeten megjelent összeállítást.