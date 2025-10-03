tőzsdeforintforint árfolyamBÉT

Jól áll a forint: 389 alatt váltják az eurót

Erősödni tudott a nap első felében a forint. Péntek kora délutánig számottevő előnyre tett szert a hazai fizetőeszköz a dollárral és az euróval szemben, de a régiós fizetőeszközökhöz képest is erősödött. A kereskedés jó hangulatban zajlik pénteken a Budapesti Értéktőzsdén.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 13:20
Illusztráció Fotó: Shutterstock
Jó hangulatban zajlik a kereskedés pénteken a pesti tőzsdén, az OTP és a Richter remeklése húzza a BUX indexet. A forint tovább erősödött az euróval és a dollárral szemben, miközben a régiós devizákhoz képest is javított – írja a Világgazdaság

forint
Erősödött pénteken a forint/Fotó: NurPhoto via AFP

A portál kiemelte: az euró jegyzése a nap eleji 389,3-as szintről 388,7-ig jött vissza, ami 0,15 százalékos forinterőt jelez. A dollárhoz képest ennél is nagyobb lendületet vett a magyar pénz: a keresztárfolyam 0,3 százalékkal jött lejjebb, 331,2 forintig. A régiós fizetőeszközök közül a cseh korona 0,13 százalékkal kerül kevesebbe, a lengyel zlotyt pedig 0,05 százalékkal váltják olcsóbban – írják. A cikk hozzáteszi, délután az amerikai munkaerőpiaci adatok hozhatnak még hullámokat a devizapiacra, és az Európai Központi Bank elnökének beszéde is tartogathat még izgalmakat a befektetők számára. Az Erste kommentárjában arról ír, hogy a dollár elmúlt hetekben látott erősödési fordulata megtorpant a mostani öt napban – nem teljesen függetlenül a kormányzat leállásától is – és az nagyban segítette a feltörekvő piacokat. Emellett a folyamatosan velünk élő tényező: a magyar deviza javára szóló kamatkülönbözet minden jel szerint előretekintve is meghatározó tényezője marad a kereskedésnek. A bankház jegyzetében kiemeli, hogy a zlotyval szemben is több mint egyéves csúcson van a hazai fizetőeszköz.

