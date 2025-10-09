Fontos bejelentést tett az MVM a fűtési szezon előtt

Az MVM tájékoztatása szerint évente több milliárd forintot fordítanak a földgáz- és villamosenergia-elosztási rendszer korszerűsítésére, új alállomásokat építenek, bővítik a hálózati kapacitásokat, a legmodernebb technológiára cserélik az elöregedett vezetékeket. Csaknem harmincezer kilométernyi földgáz- és csaknem hatvanezer kilométernyi villamosenergia-hálózaton keresztül, rendszeresen karbantartott, jó állapotú és európai szinten is kiemelkedő minőségű infrastruktúrával biztosítja a társaság a folyamatos és biztonságos energiaellátást az ügyfeleknek.

Biztosított a lakosság földgázellátása a fűtési szezonban/Fotó: AFP/Bernd Weissbrod

Az MVM földgázelosztó társaságai minden évben ütemezetten végeznek felújítási és rekonstrukciós munkákat a földgázhálózaton. A társaság szakemberei 2025-ben több tíz kilométernyi vezetéken és számos nyomásszabályozó állomáson dolgoztak. A munkálatok során kicserélték a közterületen üzemelő elöregedett gázelosztó vezetékeket, beleértve az ingatlanok telekhatáráig húzódó leágazó szakaszokat is.

Az MVM csoport áramhálózati társaságai szintén folyamatosan fejlesztik a villamosenergia-hálózatot. Az elmúlt egy évben csaknem 150 kilométernyi nagyfeszültségű vezeték rekonstrukciója, illetve kapacitásbővítése mellett új alállomások is létesültek. Az MVM Mátra Energia Zrt. is felkészülten várja a 2025–2026-os fűtési szezont. A társaság elvégezte az erőművi berendezések átvizsgálását, karbantartását, megszervezte a készenléti rendszereket, valamint gondoskodott a szükséges tüzelőanyag-készletről és az alternatív energiaforrások üzemkészségéről.

Kiemelt figyelmet fordítanak a vízellátó és fűtési rendszerek védelmére, a téli időjárás hatásainak megelőzésére és az esetleges üzemzavarok gyors ellátására − ismertették.

A társaság a közleményben felidézte: a rezsicsökkentett földgáz elszámolási rendszere a felhasználói szokásokhoz és a fűtési szezon ritmusához igazodik. A havi diktálást vagy a hőmérsékletfüggő részszámlázási módot választó ügyfelek esetében a kedvezményes mennyiségek meghatározása idő- és fogyasztásarányosan történik.

Az MVM nem egyenletesen osztja el az éves kedvezménykeretet, hanem követi a felhasználás tipikus alakulását, így a fűtési szezon kezdetével a számlákban is egyre nagyobb kedvezményes mennyiség jelenik meg, amely közvetlenül támogatja a háztartásokat a téli hónapokban. Szeptember 11-től új, mesterséges intelligencia alapú ügyféltámogató rendszer is segíti az MVM ügyfeleit a rezsicsökkentéssel, valamint az áram- és földgázszámlákkal kapcsolatos kérdésekben.