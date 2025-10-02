Rendkívüli

Orbán Viktor: Magyarországon aláírásgyűjtés indulhat Brüsszel háborús tervei ellen

e-autóEnergiaügyi Minisztériumzöld programpályázat

Ismét fontos mérföldkőnél a vállalati flottazöldítés

Továbbra is érdemes pályázni.

Magyar Nemzet
2025. 10. 02. 9:46
Illusztráció Fotó: Vémi Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Már több mint nyolcezren pályáztak a vállalati e-autó programban – jelezte csütörtöki Facebook-bejegyzésében az Energiaügyi Minisztérium.

A gazdasági társaságok december elsejéig igényelhetnek járművenként akár négymillió forint támogatást tisztán elektromos gépkocsik beszerzéséhez. A beérkezett kérelmek száma túllépte a nyolcezret, kisteherautókból már több mint kétezret vásárolnak a jelentkező cégek.

A vállalati flották zöldítését ösztönző program keretösszegét nemrégiben emelték meg negyvenmilliárd forintra. A szerződésekben lekötött forrásmennyiség a harmincmilliárdot közelíti, mindenképpen érdemes tehát még pályázni 

– hívja fel a figyelmet a tárca.

A nyolcezer jelentkező csaknem 9200 környezetkímélő személyautót és több mint kétezer klímabarát kisteherautót szerezhet be állami hozzájárulással. Mostanáig nyolc-nyolc darab kisbuszra és 3,5 tonna feletti tehergépkocsira érkezett be igény. 

A nyerteseknek mintegy 21 milliárd forintot fizettek ki eddig mintegy 5400 zöldautó megvásárlásához. 

A keretemelés jóvoltából tehát a program összesen akár tízezer tiszta és csendes járművel bővítheti a hazai állományt.

A kizárólag elektromos hajtású hazai flotta már több mint kilencvenezer darabos, 2020 óta a tizenegyszeresére bővült. A klímabarát gépkocsik elterjedésével nemcsak a levegőszennyezés és zajterhelés csökken, üzemeltetésük-karbantartásuk is olcsóbb, mint a benzineseké.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelekKarácsony Gergely

Magyar Péternek meszeltek

Tóth Tamás Antal avatarja

Karácsony lett a végzete a politikusférjből bohóccá vedlett tragikus sorsú ügyvédbojtárnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu