Megkezdődött a fix 3 százalékos hitelek folyósítása, átlagosan 33 millió forintot igényelnek az emberek + videó

gazdaságtámogatásSzéchenyi Kártya Program

Kilőtt az érdeklődés a fix 3 százalékos támogatott hitelek iránt

Már most hatalmas az érdeklődés a szombaton bejelentett fix 3 százalékos vállalkozásokat segítő hitelek iránt. Hasonlóan népszerű a szintén fix 3 százalékos Otthon start program is. Mindezekkel az egész gazdaság jól jár.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 11:28
Hatalmas az érdeklődés a fix háromszázalékos hitelek iránt Fotó: GettyImages
Hatalmas az érdeklődés a szombaton bejelentett új, fix, évi 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitel iránt: a Bankmonitornál egyetlen hétvége alatt annyian regisztráltak vállalkozói hitelre, mint az azt megelőző teljes hónapban összesen. A Bankmonitor szakértői összeállították mire is kell figyelni az érdeklődőknek a Széchenyi-kártya-programmal kapcsolatban.

Orbán Viktor kormányfő és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a hétvégén bejelentette, hogy új kedvezményes kamatozású vállalkozói hitel indul. A kölcsön szabad célú, kamata évi legfeljebb 3 százalék. A lehetőséget a Széchenyi-kártya-program részeként lehet elérni. A Széchenyi-kártyák között korábban szabad célú hitelt 4,5 százalékos kamatozású mellett lehetett igényelni.

Valóban október 6-tól a programban számos támogatott hitel kamata 3 százalékra csökkent. A Széchenyi-kártya Folyószámlahitel Max+, a Széchenyi Likviditási Hitel Max+, a Széchenyi-turisztikai-ártya Max+ kamata is évi 3 százalékra csökkent. A Széchenyi Mikrohitel Max+ is 3 százalékos éves kamat mellett érhető el, ráadásul ott a maximális összeget is megemelték 150 millió forintra.

Azt is tudni kell, hogy a klasszikus beruházási célú Széchenyi-kártya hiteleknek korábban is 3 százalék volt a kamata.

Kilőtt az érdeklődés a támogatott vállalkozói hitel iránt

A szombat délelőtti bejelentést követően a hétvégén annyian adtak le érdeklődést a támogatott hitellel kapcsolatban a Bankmonitornál (megadva a vállalkozás nevét, telefonszámát, e-mail-címét), mint az azt megelőző teljes hónapban.

Az tehát határozottan kijelenthető, hogy a cégek, vállalkozások részéről van igény ilyen kedvező kamatozású kölcsönre. Ugyanakkor a beérkezett érdeklődésekkel kapcsolatban az is látszik, hogy sokan nem tudják, milyen feltételekkel, mekkora összegű támogatott vállalkozói hitelre lehetnek jogosultak.

Milyen feltételeket kell teljesíteni Széchenyi hitel igénylésekor? A Bankmonitor szakértői összeszedték az alapvető feltételeket, amelyekek teljesülése esetén reális eséllyel kérhetik a támogatott hitelt az érdeklődők:

  • Egy lezárt teljes üzleti évvel (ez jelen esetben egy 2023-ban alakult cégnél teljesül) kell rendelkeznie a vállalkozásnak.
  • Nem lehet a vállalkozásnak köztartozása, adótartozása.
  • Nem lesz jó az, ha a tulajdonosok körében az elmúlt hat hónapban változás állt be.
  • Nem szerepelhet a cég a rossz adósok listáján (negatív KHR-lista), illetve nem lehet hiteltörlesztéssel elmaradása.
  • Negatív éves eredmény mellett nem igazán reális a hitelfelvétel.
  • Jellemzően nem lesz hitelképes az a cég, amelyről az OPTEN-ben negatív információt lehet látni a kapcsolt vállalkozásokról. (Például a tulajdonos egy másik cégével szemben felszámolás, csődeljárás zajlik.)
  • Problémát okozhat az is, ha a cég nem vezet magyar banknál számlát vagy nem vezet pénzforgalmi számlát (ez utóbbi egyéni vállalkozásoknál szokott előfordulni).

A felvehető kölcsönösszeggel kapcsolatban pedig fontos tudni, hogy nem jár automatikusan a maximális összeg. Sőt, banki kölcsönről lévén szó a bank a cég hitletörlesztési képességéről meg fog győződni.

Alapesetben megnézik, hogy a bank üzleti tevékenysége mekkora összeg felvételét teszi lehetővé. Itt az árbevételből szoktak kiindulni. Hüvelykujjszabályként ki lehet jelenteni, hogy az éves árbevétel 20 százalékának megfelelő kölcsönösszeg igényelhető. (Ezt még befolyásolhatja az is, hogy a vállalkozásnak milyen meglévő hitelei, törlesztései vannak.) Ettől természetesen akár felfelé, akár lefelé eltérhetnek egyes esetekben a bankok, de egy 50 millió forintos éves árbevételű cég sajnos 50 millió forint likviditási kölcsönt nem fog tudni felvenni.

A megfelelő vállalkozói múlt komoly szűrő, szerencsére van olyan program is, a Széchenyi Mikrohitel Max+, melyet rövidebb vállalkozó múlt mellett is el lehet érni. Itt azonban jellemzően szükség van ingatlanfedezetre és egy komoly üzleti tervre is, mely alátámasztja azt, hogy a kérdéses hitelfelvétel megtérül.

A bejelentett 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitel tényleg kedvező, a cégek részléről óriási az érdeklődés. De nem szabad azt elfelejteni, hogy még mindig hitelről van szó, ilyen kedvező kamatozás mellett is.

A fentieken túl más szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy a hitel szabad felhasználású, így a vállalatok nemcsak fejlesztésre, hanem működési költségeik, például bér- vagy energiafinanszírozás fedezésére is fordíthatják. Ez különösen fontos lehet most, amikor a kkv-szektor egész Európában nehéz helyzetben van a magas energiaárak, növekvő munkaerőköltségek és gyengülő kereslet miatt. A magyar vállalkozások körében az elmúlt időszakban elhalasztott beruházások és a negatív gazdasági hangulat együttesen is visszavetették a növekedést, ami már a GDP-adatokban is érzékelhető. A szakértő úgy látja, a kedvezményes hitelprogram segíthet megtörni ezt a tendenciát: a vállalkozások pénzügyi mozgásterének növelésével nemcsak az egyes szektorokat, hanem a teljes gazdaság szerkezetét is pozitívan befolyásolhatja. 

A lakosság számára is elérhető a fix 3 százalékos hitel az Otthon start program részeként. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón elmondta: 

Az eddigi adatok alapján napi csaknem ezer hiteligénylés érkezett a bankokhoz, és már a folyósítás is megkezdődött.

 

