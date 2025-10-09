Kilőtt az érdeklődés a fix 3 százalékos támogatott hitelek iránt

Hatalmas az érdeklődés a szombaton bejelentett új, fix, évi 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitel iránt: a Bankmonitornál egyetlen hétvége alatt annyian regisztráltak vállalkozói hitelre, mint az azt megelőző teljes hónapban összesen. A Bankmonitor szakértői összeállították mire is kell figyelni az érdeklődőknek a Széchenyi-kártya-programmal kapcsolatban.

Orbán Viktor kormányfő és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a hétvégén bejelentette, hogy új kedvezményes kamatozású vállalkozói hitel indul. A kölcsön szabad célú, kamata évi legfeljebb 3 százalék. A lehetőséget a Széchenyi-kártya-program részeként lehet elérni. A Széchenyi-kártyák között korábban szabad célú hitelt 4,5 százalékos kamatozású mellett lehetett igényelni.

Valóban október 6-tól a programban számos támogatott hitel kamata 3 százalékra csökkent. A Széchenyi-kártya Folyószámlahitel Max+, a Széchenyi Likviditási Hitel Max+, a Széchenyi-turisztikai-ártya Max+ kamata is évi 3 százalékra csökkent. A Széchenyi Mikrohitel Max+ is 3 százalékos éves kamat mellett érhető el, ráadásul ott a maximális összeget is megemelték 150 millió forintra.

Azt is tudni kell, hogy a klasszikus beruházási célú Széchenyi-kártya hiteleknek korábban is 3 százalék volt a kamata.

Kilőtt az érdeklődés a támogatott vállalkozói hitel iránt

A szombat délelőtti bejelentést követően a hétvégén annyian adtak le érdeklődést a támogatott hitellel kapcsolatban a Bankmonitornál (megadva a vállalkozás nevét, telefonszámát, e-mail-címét), mint az azt megelőző teljes hónapban.

Az tehát határozottan kijelenthető, hogy a cégek, vállalkozások részéről van igény ilyen kedvező kamatozású kölcsönre. Ugyanakkor a beérkezett érdeklődésekkel kapcsolatban az is látszik, hogy sokan nem tudják, milyen feltételekkel, mekkora összegű támogatott vállalkozói hitelre lehetnek jogosultak.

Milyen feltételeket kell teljesíteni Széchenyi hitel igénylésekor? A Bankmonitor szakértői összeszedték az alapvető feltételeket, amelyekek teljesülése esetén reális eséllyel kérhetik a támogatott hitelt az érdeklődők:

Egy lezárt teljes üzleti évvel (ez jelen esetben egy 2023-ban alakult cégnél teljesül) kell rendelkeznie a vállalkozásnak.

Nem lehet a vállalkozásnak köztartozása, adótartozása.

Nem lesz jó az, ha a tulajdonosok körében az elmúlt hat hónapban változás állt be.

Nem szerepelhet a cég a rossz adósok listáján (negatív KHR-lista), illetve nem lehet hiteltörlesztéssel elmaradása.

Negatív éves eredmény mellett nem igazán reális a hitelfelvétel.

Jellemzően nem lesz hitelképes az a cég, amelyről az OPTEN-ben negatív információt lehet látni a kapcsolt vállalkozásokról. (Például a tulajdonos egy másik cégével szemben felszámolás, csődeljárás zajlik.)

Problémát okozhat az is, ha a cég nem vezet magyar banknál számlát vagy nem vezet pénzforgalmi számlát (ez utóbbi egyéni vállalkozásoknál szokott előfordulni).

A felvehető kölcsönösszeggel kapcsolatban pedig fontos tudni, hogy nem jár automatikusan a maximális összeg. Sőt, banki kölcsönről lévén szó a bank a cég hitletörlesztési képességéről meg fog győződni.