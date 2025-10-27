Kevesebb termett a kedvelt sírkerti virágból, de egyre többen keresik a nem hagyományos, színes változatokat

Az idén az átlagosnál kevesebb, mintegy 14 millió szál krizantémot termeltek a magyarországi kertészetekben, ennek ellenére a megkérdezett termesztők, forgalmazók szerint lesz elég áru mind a cserepes, mind a vágott fajtákból – a NAK közlése szerint. Mint írják: itthon a krizantémok döntő része október végén és november elsején talál gazdára.

Míg korábban messze a fehér színű volt a legkedveltebb, manapság egyre nagyobb igény mutatkozik a zöld és a kétszínű krizantém iránt Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztőség

Egyre nagyobb igény mutatkozik a zöld és a kétszínű krizantémokra

Egy átlagos évben a nagyvirágú krizantémokból (Palisade, Creamis stb.) becslések szerint mintegy 12 millió szál, a közepes-nagy virágúból 1,5-2 millió szál talál vásárlóra. Míg korábban messze a fehér színű volt a legkedveltebb, manapság egyre nagyobb igény mutatkozik a zöld és a kétszínű – piros-fehér, napsárga-narancs, lila-rózsaszín – iránt. Az utóbbi években az előre gyártott kisebb koszorúkra is nőtt az igény, ez az urnás sírhelyek megnövekedett arányának is betudható – jegyezte meg a NAK.

Magyarországon a krizantémtermesztés alapvetően nagyvárosok közelében jellemző; jelentős termőterület például Dabas, Lajosmizse, Kecskemét és környéke, ahol a fehér változat a jellemző, míg Nyíregyháza és Szeged környékén az ellenálló krémfehéret részesítik előnyben. Az egész országban jellemző a kisebb mértékű helyi termesztés is, sajnos a legtöbb helyen korszerűtlen módszerekkel, több évtizedes technológiával – olvasható az agrárkamara összegzésében.