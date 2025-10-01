Nő a kereslet a használt lakások iránt – kik a leggyakoribb vásárlók?

A lakásvásárlási igénylés folyamata egyre több kérdést vet fel a potenciális vásárlókban. Az igénylők közül sokan a használt ingatlanok felé fordulnak, míg mások az első lakást vásárlók köréből érkeznek. A hitelfelvételhez szükséges előkészítés, a jogszabályok és a különféle támogatások összefonódása sokszor bonyolítja a döntési folyamatot. A legújabb statisztikák és elemzések szerint az Otthon start program segítségével a fiatal családoknak elérhetővé váltak az új otthonok, miközben a támogatások feltételei és a leggyakoribb kérdések továbbra is fokozott figyelmet igényelnek.

Az ügyfeleknek pontosan tudniuk kell, milyen lakásra vonatkozó feltételeknek kell megfelelniük. Fotó: Kallus György

Ezzel legyünk tisztában, ha lakást készülünk venni

Az MBH Bank szerint az igénylők nagy része használt lakás vásárlására pályázik – mondta a Világgazdaságnak Árva András, a pénzintézet otthonteremtési termék- és folyamatmenedzsment vezetője. Az elemző rámutatott, hogy teljesen vegyes az igénylők köre, de a három legfontosabb csoport: az első lakást vásárlók, akik a bérleti piacról érkeznek, a fiatal házaspárok és azok a fiatalok, akik szülői segítséggel szeretnének ingatlant vásárolni. Mivel a pénzügyi helyzetük változatos, minden esetben részletes, személyre szabott tanácsadásra van szükségük, amit a bankfiókokban kaphatnak meg.

A lakásvásárlók általában felkészültek, azonban Árva András szerint

minden ügyfél találkozik legalább egy olyan kérdéssel, amely az ő egyéni élethelyzetére vonatkozik.

A leggyakoribb kérdések közé tartoznak azok, amelyek a családi helyzetre, a munkaviszonyra, a jövedelmekre, valamint a már meglévő ingatlanok elfogadhatóságára vonatkoznak. Példaként említette azokat az ügyfeleket, akik szülői segítséggel vásárolnak ingatlant, és így kérdéseik merülhetnek fel, hogy milyen hatással van a szülői támogatás a hitelkérelmükre.

Az ügyfeleknek például pontosan tudniuk kell, hogy milyen ingatlanra vonatkozó feltételeknek kell megfelelniük, milyen jogi és pénzügyi előírások vonatkoznak a vásárlásra és mi volt a nevükön az elmúlt tíz évben.