lakáshitelMBH

Nő a kereslet a használt lakások iránt – kik a leggyakoribb vásárlók?

Első saját lakás: szülői segítséggel vagy fiatal házaspárként kezdjük az otthonteremtést? Az MBH Bank tapasztalatai szerint a mai lakásvásárlók különböző élethelyzetekből érkeznek, de mindegyikük ugyanazt keresi: biztos, kiszámítható és személyre szabott hitelt lakása megvásárlásához.

Magyar Nemzet
2025. 10. 01. 13:36
Fotó: Vémi Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A lakásvásárlási igénylés folyamata egyre több kérdést vet fel a potenciális vásárlókban. Az igénylők közül sokan a használt ingatlanok felé fordulnak, míg mások az első lakást vásárlók köréből érkeznek. A hitelfelvételhez szükséges előkészítés, a jogszabályok és a különféle támogatások összefonódása sokszor bonyolítja a döntési folyamatot. A legújabb statisztikák és elemzések szerint az Otthon start program segítségével a fiatal családoknak elérhetővé váltak az új otthonok, miközben a támogatások feltételei és a leggyakoribb kérdések továbbra is fokozott figyelmet igényelnek.

20221013 Budapest Cordia a Futureal csoport lakóingatlan-fejlesztő Lakásépítés Corvin sétány, lakás Fotó: Kallus György LUS Világgazdaság VG
Az ügyfeleknek pontosan tudniuk kell, milyen lakásra vonatkozó feltételeknek kell megfelelniük. Fotó: Kallus György

Ezzel legyünk tisztában, ha lakást készülünk venni

Az MBH Bank szerint az igénylők nagy része használt lakás vásárlására pályázik – mondta a Világgazdaságnak Árva András, a pénzintézet otthonteremtési termék- és folyamatmenedzsment vezetője. Az elemző rámutatott, hogy teljesen vegyes az igénylők köre, de a három legfontosabb csoport: az első lakást vásárlók, akik a bérleti piacról érkeznek, a fiatal házaspárok és azok a fiatalok, akik szülői segítséggel szeretnének ingatlant vásárolni. Mivel a pénzügyi helyzetük változatos, minden esetben részletes, személyre szabott tanácsadásra van szükségük, amit a bankfiókokban kaphatnak meg.

A lakásvásárlók általában felkészültek, azonban Árva András szerint 

minden ügyfél találkozik legalább egy olyan kérdéssel, amely az ő egyéni élethelyzetére vonatkozik.

A leggyakoribb kérdések közé tartoznak azok, amelyek a családi helyzetre, a munkaviszonyra, a jövedelmekre, valamint a már meglévő ingatlanok elfogadhatóságára vonatkoznak. Példaként említette azokat az ügyfeleket, akik szülői segítséggel vásárolnak ingatlant, és így kérdéseik merülhetnek fel, hogy milyen hatással van a szülői támogatás a hitelkérelmükre.

Az ügyfeleknek például pontosan tudniuk kell, hogy milyen ingatlanra vonatkozó feltételeknek kell megfelelniük, milyen jogi és pénzügyi előírások vonatkoznak a vásárlásra és mi volt a nevükön az elmúlt tíz évben.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér

Milyen ismerős…

Bayer Zsolt avatarja

Igaz, Puzsér?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.