Már az első két nap alapján kijelenthető, hogy jókora az érdeklődés a vállalkozói hitel iránt

Már az első két nap azt mutatja, hogy nagy a vállalkozói érdeklődés a Széchenyi-kártya-programban egységesen 3 százalékos fix kamattal elérhető hét hiteltermék iránt – mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért felelős államtitkára szerdán a TV2 Mokka című műsorában.

Szabados Richárd hangsúlyozta, hogy a 3 százalékos konstrukció nagyon kedvezményes, hiszen a jegybanki alapkamat több mint egy éve 6,5 százalék.

Példaként említette, hogy azoknál a hiteltermékeknél, ahol 1,5 százalékpontos volt a kamatcsökkentés, ott egy százmillió forintos hitelnél ez évente 1,5 millió forintos segítséget jelent a vállalkozásoknak. Az egyéni vállalkozóktól a középvállalkozásokig igényelhetik a hitelt, tehát széles kört ér el, a tárca számításai szerint a Magyarországon működő kilencszázezer cég mintegy 25 százalékát

– ismertette az államtitkár.

Az ajánlati csomagot úgy állították össze, hogy tartalmaz beruházásokkal kapcsolatos finanszírozásokat és szabad felhasználású hiteleket is, amelyeknél eldönthetik a cégek, mire fordítják a pénzt.

Van olyan termék, amelyre újonnan induló vállalkozások, illetve egyéni vállalkozók is tudnak jelentkezni – hívta fel a figyelmet. Szabados Richárd kifejtette: ha a vállalkozások olcsóbban tudnak forráshoz jutni, az számszerűsíthető, kézzelfogható segítség. A hitel bekerül a gazdaságba, és ehhez várhatóan a vállalkozások is hozzátesznek saját forrást. A kormány gazdasági növekedést megtámasztó hitelkeresletet szeretne generálni az új termékkonstrukcióval – mutatott rá.