Rendkívüli

Orbán Viktor: Uniós polgárok nem vívnak csatát, az EU mégis úgy tekint magára, mintha háborúban állna + videó

OroszországEurópaKína

A jégtáblák között fog össze Oroszország Kínával és Indiával

A jég elriasztja a kalózokat, ezért az Északi-tengeren biztonságosabb az áruszállítás Ázsiából Európába, mint a hagyományos, déli útvonalon. Jégtörőflottája segítségével Oroszország nagyobb szeletet kanyarítana ki a globális konténerszállítás piacából, a törekvéshez pedig csatlakozott Kína és India is. Ráadásul rengeteg ásványkincs is kitermelésre vár a sarkkörön túl.

Somogyi Orsolya
2025. 10. 16. 8:53
Illusztráció Fotó: NICK GRIGOREV Forrás: Roszatomflot
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az északi-tengeri hajózási útvonal jelentősége egyre növekszik, és mivel a mintegy 5600 kilométeres szakasz teljes egészében az Oroszországi Föderáció kizárólagos gazdasági övezetéhez tartozik, Moszkva nagy hangsúlyt helyez a lehetőség kiaknázására.

– Az északi-tengeri hajózási útvonal kulcsfontosságú előnye, hogy sokkal, 30-40 százalékkal rövidebb a hagyományos déli útvonalnál, amely Ázsiából a Szuezi-csatornán át Európába vezet 

– mondta lapunknak Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő, példaként említve, hogy a Sanghaj és Hamburg közötti távolság az északi útvonalon mintegy 7350 tengeri mérföld, ami 32 százalékkal kevesebb a Szuezi-csatornán keresztüli 10 800 tengeri mérföldnél. Nem elhanyagolható tényező az sem, hogy az északi útvonal biztonságosabb is, hiszen gyakorlatilag nincsen kalóztevékenység a térségben, ráadásul elkerüli a Szuezi-csatornánál esetenként feltorlódó forgalmat is. Emlékezhetünk arra a néhány évvel ezelőtti esetre, amikor az Ever Given nevű, 400 méter hosszú teherhajó a zátonyra futása után elfordulva teljesen elzárta az átjárót, és hat napig blokkolta a nemzetközi áruforgalmat.

Kisebb szénlábnyomot hagyni

– Igaz, ahhoz, hogy a jégtáblák között elhaladjon egy áruszállító hajó, jégtörő hajók, mégpedig a Roszatomflot atomjégtörőinek szolgáltatását kell igénybe vennie. A szolgáltatásért díjat kell fizetni, de ezzel együtt is olcsóbb az északi út a délinél a kettő hosszának különbsége miatt

 – hangsúlyozta Hárfás Zsolt, hozzátéve, hogy a rövidebb út kisebb karbonterhelést is jelent. A tengeri hajózás jelenleg ugyanis a globális szén-dioxid kibocsátás öt százalékáért felel. A nyolctagú atomjégtörő flotta alkalmazása pedig nem jelenti azt, hogy megduplázódik a szállítás karbonlábnyoma, hiszen az elöl közlekedő hajó nem bocsát ki szén-dioxidot. (A flotta tagja egy konténerszállító jégtörő is.)

Kincseket is rejt a sarkvidék

Persze Oroszország nemcsak a globális kereskedelem zökkenőmentességéért és az atomjégtörők szolgáltatásáért kérhető díjakért szeretné fejleszteni az északi útvonalat. Hárfás Zsolt emlékeztetett arra, hogy az ottani területein jelentős mennyiségű ásványkinccsel rendelkezik. Az Északi-sarkvidéken található a világ feltáratlan olajkészleteinek mintegy 13, földgázkészleteinek pedig 30 százaléka, igaz, egyáltalán nem biztos, hogy ezt mind lehetséges kitermelni, vagy egyáltalán szükséges. A Világbank szerint ugyanis a zöldgazdaságra való átállást segítő stratégiai nyersanyagok iránti kereslet 2050-re ötszáz százalékkal növekszik. Ezek az ásványkincsek nagy mennyiségben megtalálhatók az Északi-sarkkörön túl. Ilyen a palládium, a lítium, a nikkel, a kobalt, a mangán, a szilícium és a grafit, amelyek elengedhetetlenek a hidrogénalapú gazdaság kiépítésétől kezdve az energiatároló rendszereken át a szélturbinák, mikrocsipek és sok más, a zöldátállást segítő berendezés gyártásához. Emellett az elektromos hálózatok bővítéséhez nagy mennyiségű rézre és alumíniumra is szükség van, ami szintén megtalálható a területen. 

Fotó: Nick Grigorjev/Roszatomflot

A Nemzetközi Energiügynökség tavaly publikált, a kritikus ásványkincsek globális kilátásai című kiadványának nettó nulla kibocsátású forgatókönyve szerint a réz iránti kereslet 2040-re ötven százalékkal növekszik, míg a nikkel, a kobalt és a ritkaföldfémek kereslete megduplázódik, a grafité pedig négyszeresére nő. Vagyis ezek az anyagok jelentik jövő aranyát, de hagyományos aranyból és platinából is akad bőven a sarkvidéken, csakúgy, mint a karbonmentes áramtermeléshez szükséges uránból.

Kína és India is partner

– Oroszország stratégiai célja, hogy 2035-re az útvonalon már több száz millió tonna áru haladjon át. Az érdeklődés egyre növekszik, hiszen míg 2012-ben nem érte el az áruforgalom a négymillió tonnát, addig 2024-ben már 38 millió tonna utazott atomjégtörők nyomában. Emellett több előrejelzés szerint évente átlagosan négy százalékkal növekszik a globális konténerszállítás volumene 2031-ig – magyarázta a szakértő, rátérve arra, hogy a növekedést meglovagolná Ázsia két vezető nagyhatalma, Kína és India is, és ezért készek részt vállalni az útvonal fejlesztésében. Tervezik például egy tengeri folyosó létrehozását az indiai Csennai kikötőtől Vlagyivosztokig.

Az oroszok pedig a meglévők mellé további 15-17 jégtörőt építenének, és a 33 tagból álló sarkvidéki osztályú teherhajóflottát is jelentősen bővítenék, hosszabb távon több mint száz járművel.

Az északi útvonal jelentőségét mutatja az is, hogy nemrégiben az Egyesült Államok is bejelentette, hogy három új, hagyományos meghajtású jégtörőt épít. A globális felmelegedés persze felvetheti, hogy szükséges-e ennyi jégtörő, de az előrejelzések szerint legalább 2050-ig még biztosan. Nemcsak a kereskedelmi hajók útvonalának biztosítása miatt, hanem a tudományos expedíciók és a jég fogságába került hajók mentése érdekében is.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHadházy

Többek között…

Bayer Zsolt avatarja

…azt szeretem Francescaban, hogy ezt a cikkét is meg tudta írni úgy, hogy nem írta oda, mi is az a Hadházy.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.