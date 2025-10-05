Rendkívüli

Tanúvallomást tehet egyáltalán az álhírbotrány félőrült prédikátora?

Plusz lehetőség a vállalkozásoknak a fix 3 százalékos hitel mellé

Czepek Gábor: Hamarosan ötvenmilliárd forintos támogatás indul energiatárolók kiépítéséhez.

2025. 10. 05. 13:05
Illusztráció Fotó: Petőfi Népe / Bús Csaba
„Hamarosan ötvenmilliárd forintos támogatás indul energiatárolók kiépítéséhez, ami plusz lehetőség a vállalkozásoknak a fix 3 százalékos hitel mellé” – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) államtitkára vasárnapi Facebook-bejegyzésében.

Czepek Gábor úgy fogalmazott: józan ésszel könnyen belátható, ha valóban zöldíteni akarjuk az energiaellátást, a napelemek mellett a tárolás is kulcsfontosságú.

Ami a napenergiát illeti, már világbajnokok vagyunk. Most az akkuk terén kell előrelépnünk

– írta, hozzátéve, hamarosan elindul a vállalkozásoknak szóló, összesen ötvenmilliárd forintos pályázat a Jedlik Ányos-programban. 
„Kisebb és nagyobb volumenű energiatárolási beruházásokat is segítenek, tízmilliótól egymilliárd forintig lesz elérhető a támogatás” – ismertette.

„Dolgozzunk együtt azért, hogy 2030-ra önellátóak legyünk villamos energiában. Ennek feltétele a tárolás. Hajrá, magyar vállalkozások!” – írta az államtitkár.
 

