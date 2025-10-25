Toborozzák a munkaerőt a világ leghosszabb függőhídjának építéséhez

A Webuild olasz építőipari vállalat megkezdte a munkaerő-toborzást a világ leghosszabb függőhídjának építéséhez, amely Szicíliát fogja összekötni a szárazfölddel. A munkálatok még ebben az évben megkezdődnek.

A Webuild vezette Eurolink konzorcium által kivitelezendő infrastrukturális projekt egy 3,3 kilométer hosszú függőhíd, negyven kilométernyi közúti és vasúti összeköttetés, három új vasútállomás, valamint egy üzleti központ építését foglalja magában.

– Olyan szakemberekből álló csapatot szeretnénk felállítani, akik készek részt venni egy Dél-Olaszország – és az egész ország – arculatát megváltoztató projektben – írja a Webuild sajtóközleménye, melyet a távirati iroda ismertetett.

A projekt lehetőséget teremt egy viszonylag fejletlen régió gazdaságának fellendítésére, különösen a munkahelyteremtés révén. Giorgia Meloni miniszterelnök kormánya szigorú intézkedéseket jelentett be a szervezett bűnözés lehetséges beszivárgása ellen. A Szicíliában és Calabria tartományban egyaránt aktív Cosa Nostra és 'ndrangheta bűnszövetkezetek a múltban gyakran megszerezték maguknak a nagy középítési projekteket.

A projekt ellen tiltakozó polgári kezdeményezések a régió ökológiai értékét és a szeizmikus kockázatot emelik ki, ami miatt a terület szerintük nem alkalmas ilyen infrastruktúra építésére.

A kivitelezés befejezését 2032-re tervezik. Több mint 440 telket kell kisajátítani a szicíliai oldalon és a szárazföldi Calabria régióban, hogy helyet teremtsenek a hídnak és a hozzá tartozó közúti és vasúti összeköttetéseknek. A környezetvédők remélik, hogy peres úton meg tudják állítani a projektet.

