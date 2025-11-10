költségvetésOtthon Start Programállamháztartás13. havi nyugdíjcsaládtámogatás

Stabil a költségvetés, van forrás a családtámogatásokra, a 13. havi nyugdíjra és az Otthon start programra is

Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil, így a kormány képes minden szükséges forrást előteremteni az olyan, a családokat, nyugdíjasokat, fiatalokat és vállalkozásokat támogató programokhoz, mint például a fix 3 százalékos Otthon start program, a fix 3 százalékos kkv-hitel, a családi adókedvezmény megduplázása, a két- és háromgyermekes anyák szja-mentessége, a nyugdíjasok harmincezer forintos élelmiszer-utalványa vagy a Demján Sándor-program. A kormány mindezt a fiskális fegyelem fenntartása mellett valósítja meg, ennek érdekében négy szabályt tart szem előtt: 1. A hiánynak évről évre csökkennie kell. 2. Az államadósságnak fenntartható pályán kell maradnia. 3. Nem szabad visszakerülni a túlzottdeficit-eljárás alá. 4. Az elsődleges egyenlegnek pedig nullához közeli szinten kell maradnia. Mindezzel összhangban októberben magasabban teljesültek az adó- és járulékbevételek, továbbá a pénzforgalmi hiány is az időarányosnál kedvezőbb lett.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 13:53
Fotó: Shutterstock
Október végéig az államháztartás központi alrendszere 3667,7 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ez az egész éves várható pénzforgalmi hiány (4774 milliárd forint) 76,8 százaléka, ami azt jelenti, hogy az időarányosnál (83,3 százalék) kedvezőbb az éves hiány eddigi teljesülése. A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 3616,2 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 84 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 135,5 milliárd forintos hiányt mutattak – derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményéből.

államháztartás
Október végéig az államháztartás központi alrendszere 3667,7 milliárd forintos hiánnyal zárt. Fotó: Shutterstock

Az előző év azonos időszakához viszonyítva a központi alrendszer adó- és járulékbevételei nyolc százalékkal magasabban alakultak. Ezen belül a fogyasztáshoz kapcsolódó adók esetében közel kilencszázalékos növekedés történt.

Kamatkiadásokra október végéig 3785,6 milliárd forintot fizettek ki, ami 587,1 milliárd forinttal magasabb az előző évi azonos időszaki teljesítésnél. Ezt egyes lejáratok eltérő kamatfizetési időpontja, valamint az államadósság eltérő szerkezete okozza.

Az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatásokra fordított, összesen 2110,2 milliárd forint kifizetés 372,7 milliárd forinttal magasabb lett az előző év azonos időszakánál. A teljesítési adatok előző évi időszakhoz viszonyított magasabb összege például a gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díjának szerződésből fakadó változásából, továbbá a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapból a víziközmű-szolgáltatók részére történt megnövekedett kifizetési igényekből adódik. Az előző év azonos időszakához viszonyított növekmény a lakossági energia rezsivédelmi szolgáltatás esetében a kifizetések eltérő ütemezéséből fakadt.

Meghaladták a tavalyi összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások is. Október végéig – a 13. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 6072 milliárd forint, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 2413,8 milliárd forint kifizetése történt meg.

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427 milliárd forintos hiánnyal.

