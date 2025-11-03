munkaerőpiacminimálbérátlagbérfoglalkoztatás

Mindenki, aki akar és tud, dolgozhat - a foglalkoztatáspolitika eredményei Európában is kimagaslóak

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a regisztrált álláskeresők száma 2025 októberében 220797 fő volt, ami tavalyhoz képest több mint ötezer fős, 2010-hez képest pedig mintegy 325 ezres csökkenést jelent. Nemzetközi összevetésben Magyarország változatlanul az Európai Unió élmezőnyéhez tartozik a magas foglalkoztatást és az alacsony munkanélküliséget tekintve.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 9:26
A minimálbér és az átlagbér is folyamatosan nő Fotó: Kurucz Árpád
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár hangsúlyozta: az elmúlt évtizedben kimagasló eredményeket értünk el a foglalkoztatottság terén. 2010-hez képest már egymillióval többen – közel 4,7 millióan – dolgoznak Magyarországon, míg az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt. Ráadásul két éve folyamatosan nőnek a reálbérek, miközben a kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, így a családok egyre több pénzből tudnak gazdálkodni. A hazai foglalkoztatáspolitika eredményes. 

foglalkoztatáspolitika, 20230111 Budapest Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár.Fotó: Kallus György LUS Világgazdaság
Czomba Sándor: A hazai foglalkoztatáspolitika eredményei kimagaslóak (Fotó: Kallus György)

A Tisza programja: adóemelés minden szegmensben, 

Ezzel szemben a Tisza Párt Brüsszel utasítására a magyar családok és a hazai kkv-k pénzét egyaránt elvenné, hogy azzal Ukrajnát és a multinacionális cégeket támogassa. Brutális többkulcsos jövedelemadó-emelést vezetnének be, megadóztatnák a nyugdíjakat és a vállalkozások társasági adóját is megemelnék, ami bércsökkenést, valamint elbocsátásokat eredményezne. A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy mindenki, aki akar és tud, az dolgozhasson, így az álláskeresők száma továbbra is mélyponton maradjon. Ezt a célt szolgálja

  •  a 30 év alatti fiatalokat és inaktívakat támogató Ifjúsági garancia plusz program, 
  • valamint a hasonlóan uniós forrásból megvalósuló, 30 év felettieket segítő program, 

amelyek keretében az álláskeresők 

  • bértámogatást, 
  • lakhatási,
  • utazási térítést kapnak. 

 Fiatalokat támogató foglalkoztatáspolitikai programok

A programok révén már több mint 54 ezer regisztrált álláskereső talált munkát, összesen több mint 65 milliárd forint uniós támogatásból. A kormány azonban itt nem állt meg: márciusban ismét elindította a „Közfoglalkoztatásból versenyszférába” programot, amelynek célja, hogy a megfelelő motivációval és szakképzettséggel rendelkező közfoglalkoztatottak tartós álláshoz jussanak a versenyszférában.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektransz

Amikor minden pofon jó helyre megy!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.