Mindenki, aki akar és tud, dolgozhat - a foglalkoztatáspolitika eredményei Európában is kimagaslóak

Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár hangsúlyozta: az elmúlt évtizedben kimagasló eredményeket értünk el a foglalkoztatottság terén. 2010-hez képest már egymillióval többen – közel 4,7 millióan – dolgoznak Magyarországon, míg az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt. Ráadásul két éve folyamatosan nőnek a reálbérek, miközben a kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, így a családok egyre több pénzből tudnak gazdálkodni. A hazai foglalkoztatáspolitika eredményes.

Czomba Sándor: A hazai foglalkoztatáspolitika eredményei kimagaslóak (Fotó: Kallus György)

A Tisza programja: adóemelés minden szegmensben,

Ezzel szemben a Tisza Párt Brüsszel utasítására a magyar családok és a hazai kkv-k pénzét egyaránt elvenné, hogy azzal Ukrajnát és a multinacionális cégeket támogassa. Brutális többkulcsos jövedelemadó-emelést vezetnének be, megadóztatnák a nyugdíjakat és a vállalkozások társasági adóját is megemelnék, ami bércsökkenést, valamint elbocsátásokat eredményezne. A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy mindenki, aki akar és tud, az dolgozhasson, így az álláskeresők száma továbbra is mélyponton maradjon. Ezt a célt szolgálja

a 30 év alatti fiatalokat és inaktívakat támogató Ifjúsági garancia plusz program,

valamint a hasonlóan uniós forrásból megvalósuló, 30 év felettieket segítő program,

amelyek keretében az álláskeresők

bértámogatást,

lakhatási,

utazási térítést kapnak.

Fiatalokat támogató foglalkoztatáspolitikai programok

A programok révén már több mint 54 ezer regisztrált álláskereső talált munkát, összesen több mint 65 milliárd forint uniós támogatásból. A kormány azonban itt nem állt meg: márciusban ismét elindította a „Közfoglalkoztatásból versenyszférába” programot, amelynek célja, hogy a megfelelő motivációval és szakképzettséggel rendelkező közfoglalkoztatottak tartós álláshoz jussanak a versenyszférában.