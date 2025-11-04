munkakeresetfoglalkoztatás

Soha nem gondolná, hogy melyik ágazatban keresnek többet a nők a férfiaknál

A legfrissebb összesítés szerint 2023-ban az alkalmazásban álló férfiak és nők havi bruttó átlagkeresete alapján számolt kereseti rés 15,5 százalékot tett ki a teljes munkaidősök körében, a különbség az egy évvel korábbihoz képest 0,2 százalékponttal növekedett. Mindezzel együtt a kereseti rés kisebb-nagyobb ingadozásokkal alapvetően csökkenő trendet követett az elmúlt több mint két évtizedben.

Kiss Gergely
2025. 11. 04. 5:32
A kereseti rés kisebb-nagyobb ingadozásokkal alapvetően csökkenő trendet követett az elmúlt több mint két évtizedben Fotó: Shutterstock
A női-férfi kereseti rés magyarországi számítási gyakorlata a következőképpen alakul. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) azt nézi meg, hogy a teljes munkaidőben alkalmazásban álló nők havi bruttó átlagkeresete hány százalékkal alacsonyabb, mint a teljes munkaidőben alkalmazásban álló férfiaké. A mutató értékének meghatározása során a teljes nemzetgazdaságon belül az alkalmazottal rendelkező vállalkozásokat, a nonprofit szervezeteket és valamennyi költségvetési intézményt vizsgálják.

11_foglalkoztatott_nelkuli_haztartasok_eu
 

Kereset: sok mindent figyel a statisztika

A KSH elemzése rámutat: a nők és a férfiak keresetében megmutatkozó különbségeket a foglalkozás jellege, a munkáltató ágazata, az életkor, a legmagasabb befejezett iskolai végzettség, a munkatapasztalat hossza és a teljesített munkaóra szerinti összetétel eltérései adják. A diszkrimináció tényének mérésére nincs általánosan elfogadott statisztikai módszer se a hazai, se a nemzetközi gyakorlatban, ezért aggregált, a különböző tényezők együttes hatását kifejező mutatót használnak.

A legfrissebb összesítés szerint 2023-ban az alkalmazásban álló férfiak és nők havi bruttó átlagkeresete alapján számolt kereseti rés 15,5 százalékot tett ki a teljes munkaidősök körében, a különbség az egy évvel korábbihoz képest 0,2 százalékponttal növekedett. 

  • A vállalkozói szférában 14,7,
  • a nonprofit szektorban 12,8, 
  • a költségvetésben pedig 19,9 százalék volt a kereseti rés. 

A költségvetésben az érték jelentősen csökkent, a másik két szektorban csekély mértékű emelkedés volt az egy évvel korábbihoz képest.

A költségvetésben a kereseti különbség az előző évihez viszonyított számottevő visszaesése elsősorban annak tulajdonítható, hogy 2022-ben a honvédelemben és a rendvédelemben dolgozó fegyveresek hathavi keresetének megfelelő februári juttatása (fegyverpénz) jelentősen megemelte az ott dolgozó – alkalmazásban álló nagyrészt férfiak – keresetét. 

Ugyanakkor 2023-ban az egészségügyben, az oktatásban és a kormányhivataloknál előre ütemezett béremelések főként a nőket érintették. 

Az egészségügyben a nemek közötti kereseti különbség az egy évvel korábbi értékhez képest kis mértékben nőtt (26,2 százalék). Ez részben annak tulajdonítható, hogy a férfiak magasabb arányban dolgoznak nagyobb presztízsű, magasabb jövedelemmel járó pozíciókban az orvosok körében, így a 2023 januárjában végrehajtott 11 százalékos orvosi béremelés a kereseti különbség növekedését eredményezte.

A nonprofit szektorban alkalmazottak negyven százalékát kitevő oktatáságban volt a harmadik legmagasabb a kereseti különbség a két nem között (24,3 százalék); az arány az előző év azonos időszakához képest kismértékben csökkent.

A KSH jelezte: 2023-ban a vállalkozói szektorban – a nemzetközi folyamtokhoz hasonlóan – a pénzügyi szolgáltatások területén volt a legnagyobb a kereseti rés (33,1 százalék). A különbség a második legmagasabb kereseti réssel rendelkező művészet, szórakoztatás, szabadidő ágban (31,3 százalék) is valamelyest mérséklődött. Kevéssel emelkedett és az átlagnál jóval magasabb volt a rés a férfiak javára a legtöbb alkalmazásban állót foglalkoztató feldolgozóiparban is (22,9 százalék), amelynek egyik oka a pótlékok közötti különbség: a férfiak esetében nagyobb volt azok aránya, akik részesültek pótlékokban, illetve a pótlékok átlaga is magasabb volt. 

Összesen csak két ágban magasabb a nők bruttó átlagkeresete a férfiakénál: az építőiparban és a szállítás, raktározás területén (–7,8, illetve –2,3 százalék). Ezen ágazatokban dolgozó nők nagyobb része tölt be kvalifikáltabb munkát igénylő álláshelyet, mint az ugyanitt dolgozó férfiak.

 

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

