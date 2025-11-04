Soha nem gondolná, hogy melyik ágazatban keresnek többet a nők a férfiaknál

A női-férfi kereseti rés magyarországi számítási gyakorlata a következőképpen alakul. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) azt nézi meg, hogy a teljes munkaidőben alkalmazásban álló nők havi bruttó átlagkeresete hány százalékkal alacsonyabb, mint a teljes munkaidőben alkalmazásban álló férfiaké. A mutató értékének meghatározása során a teljes nemzetgazdaságon belül az alkalmazottal rendelkező vállalkozásokat, a nonprofit szervezeteket és valamennyi költségvetési intézményt vizsgálják.

Kereset: sok mindent figyel a statisztika

A KSH elemzése rámutat: a nők és a férfiak keresetében megmutatkozó különbségeket a foglalkozás jellege, a munkáltató ágazata, az életkor, a legmagasabb befejezett iskolai végzettség, a munkatapasztalat hossza és a teljesített munkaóra szerinti összetétel eltérései adják. A diszkrimináció tényének mérésére nincs általánosan elfogadott statisztikai módszer se a hazai, se a nemzetközi gyakorlatban, ezért aggregált, a különböző tényezők együttes hatását kifejező mutatót használnak.

A legfrissebb összesítés szerint 2023-ban az alkalmazásban álló férfiak és nők havi bruttó átlagkeresete alapján számolt kereseti rés 15,5 százalékot tett ki a teljes munkaidősök körében, a különbség az egy évvel korábbihoz képest 0,2 százalékponttal növekedett.

A vállalkozói szférában 14,7,

a nonprofit szektorban 12,8,

a költségvetésben pedig 19,9 százalék volt a kereseti rés.

A költségvetésben az érték jelentősen csökkent, a másik két szektorban csekély mértékű emelkedés volt az egy évvel korábbihoz képest.

A költségvetésben a kereseti különbség az előző évihez viszonyított számottevő visszaesése elsősorban annak tulajdonítható, hogy 2022-ben a honvédelemben és a rendvédelemben dolgozó fegyveresek hathavi keresetének megfelelő februári juttatása (fegyverpénz) jelentősen megemelte az ott dolgozó – alkalmazásban álló nagyrészt férfiak – keresetét.

Ugyanakkor 2023-ban az egészségügyben, az oktatásban és a kormányhivataloknál előre ütemezett béremelések főként a nőket érintették.

Az egészségügyben a nemek közötti kereseti különbség az egy évvel korábbi értékhez képest kis mértékben nőtt (26,2 százalék). Ez részben annak tulajdonítható, hogy a férfiak magasabb arányban dolgoznak nagyobb presztízsű, magasabb jövedelemmel járó pozíciókban az orvosok körében, így a 2023 januárjában végrehajtott 11 százalékos orvosi béremelés a kereseti különbség növekedését eredményezte.