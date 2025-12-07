FedRegős Gáborállamháztartáseurózóna

Beárazta a piac a Fed döntését

A magyar infláció négy hónapja stabilan 4,3 százalékon áll, ez most változhatott. A hét legfontosabb eseménye a Fed szerdai kamatdöntése lesz. A piac beárazta a kamatvágást.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07. 6:15
Hónapok óta 4,3 százalék az infláció, ez most csökkenhetett Fotó: Kurucz Árpád
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hét a szokásosnál kevésbé lesz mozgalmas statisztikai adatközlések terén. A KSH a héten kedden novemberi inflációs adatokat, míg pénteken az októberi ipari termelés második becslését és az építőipar adatait közli. A magyar infláció négy hónapja stabilan 4,3 százalékon áll, ám ebben becslésem szerint most változás következik be. Várakozásom szerint a bázishatások miatt a pénzromlás novemberben lassulhatott és a jegybanki célsáv tetejére mérséklődhetett – ismertette lapunk megkeresésére Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Hozzátette, az infláció lassulásában a bázishatás mellett két tényező játszik fontos szerepet: az alacsony importált infláció (az eurózóna pénzromlása az első becslés szerint 2,2 százalékot tett ki novemberben), illetve a forint erősödése.

fed
Szinte biztosra vehető a Fed döntése/Fotó:  Shutterstock

Az első becslés szerint az ipari termelés volumene szeptemberben a várakozásoknál kedvezőbben alakult – havi alapon 0,5 százalékkal bővült, míg éves összevetésben 2,7 százalékkal csökkent. A második becslésből megismerhetjük az egyes iparágak teljesítményét.

Szeptemberben az építőipar termelése kedvezően alakult: havi alapon 16,4, míg éves összevetésben 17,6 százalékkal bővült. A jelentős növekedés egyik oka azonban az augusztusi visszaesés korrekciója, így talán az októberi adat után reálisabb képet kapunk arról, hogy hol tart az építőipar – sorolta Regős Gábor.

Szerdán jön a Fed kamatdöntése

Hétfőn közli a Nemzetgazdasági Minisztérium az államháztartás november végi helyzetéről szóló gyorstájékoztatóját – hívta fel a figyelmet. Októberben az államháztartás hiánya kedvezőtlenül alakult: a deficit 339 milliárd forintot tett ki, ami az elmúlt 25 év harmadik legnagyobb októberi hiánya. Az első 10 havi hiány ezzel 3667,7 milliárd forintot tett ki, ami a megemelt előirányzat 76,8 százaléka. Tekintettel arra, hogy a decemberi hiány általában kiemelkedően magas, a megemelt hiánycél tarthatóságához szigorú fiskális politikára van szükség az év utolsó hónapjaiban.

A hét legfontosabb eseménye a Fed szerdai kamatdöntése lesz. Legutóbbi ülésükön a döntéshozók 25 bázisponttal, a 3,75–4,00 százalékos sávba csökkentették az irányadó rátát. Bár az elmúlt időszakban a kormányzati leállás miatt új adatok alig érkeztek be, így a gazdaság aktuális folyamatairól nincs pontos képünk, a piaci szereplők a kamatvágást beárazták, így azt a Fed várhatóan végre is hajtja.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Aranyosi Péter csúnyán lejáratta magát Juszt László műsorában

Felhévizy Félix avatarja

Vastag bőr van az arcán, az biztos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.