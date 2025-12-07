Beárazta a piac a Fed döntését

A hét a szokásosnál kevésbé lesz mozgalmas statisztikai adatközlések terén. A KSH a héten kedden novemberi inflációs adatokat, míg pénteken az októberi ipari termelés második becslését és az építőipar adatait közli. A magyar infláció négy hónapja stabilan 4,3 százalékon áll, ám ebben becslésem szerint most változás következik be. Várakozásom szerint a bázishatások miatt a pénzromlás novemberben lassulhatott és a jegybanki célsáv tetejére mérséklődhetett – ismertette lapunk megkeresésére Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Hozzátette, az infláció lassulásában a bázishatás mellett két tényező játszik fontos szerepet: az alacsony importált infláció (az eurózóna pénzromlása az első becslés szerint 2,2 százalékot tett ki novemberben), illetve a forint erősödése.

Szinte biztosra vehető a Fed döntése/Fotó: Shutterstock

Az első becslés szerint az ipari termelés volumene szeptemberben a várakozásoknál kedvezőbben alakult – havi alapon 0,5 százalékkal bővült, míg éves összevetésben 2,7 százalékkal csökkent. A második becslésből megismerhetjük az egyes iparágak teljesítményét.

Szeptemberben az építőipar termelése kedvezően alakult: havi alapon 16,4, míg éves összevetésben 17,6 százalékkal bővült. A jelentős növekedés egyik oka azonban az augusztusi visszaesés korrekciója, így talán az októberi adat után reálisabb képet kapunk arról, hogy hol tart az építőipar – sorolta Regős Gábor.

Szerdán jön a Fed kamatdöntése

Hétfőn közli a Nemzetgazdasági Minisztérium az államháztartás november végi helyzetéről szóló gyorstájékoztatóját – hívta fel a figyelmet. Októberben az államháztartás hiánya kedvezőtlenül alakult: a deficit 339 milliárd forintot tett ki, ami az elmúlt 25 év harmadik legnagyobb októberi hiánya. Az első 10 havi hiány ezzel 3667,7 milliárd forintot tett ki, ami a megemelt előirányzat 76,8 százaléka. Tekintettel arra, hogy a decemberi hiány általában kiemelkedően magas, a megemelt hiánycél tarthatóságához szigorú fiskális politikára van szükség az év utolsó hónapjaiban.

A hét legfontosabb eseménye a Fed szerdai kamatdöntése lesz. Legutóbbi ülésükön a döntéshozók 25 bázisponttal, a 3,75–4,00 százalékos sávba csökkentették az irányadó rátát. Bár az elmúlt időszakban a kormányzati leállás miatt új adatok alig érkeztek be, így a gazdaság aktuális folyamatairól nincs pontos képünk, a piaci szereplők a kamatvágást beárazták, így azt a Fed várhatóan végre is hajtja.