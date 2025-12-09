Elindult a karácsonyi szezon, de van, amit a tavalyi áron adnak a boltosok

A számos kihívás ellenére lesz elegendő magyar hal minden magyar család karácsonyi asztalára – mondta a Kapj rá! halfogyasztást ösztönző kampány részleteit bemutató sajtótájékoztatón Nagy István agrárminiszter. A 26 ezer hektárnyi tófelületen a tógazdaságok 22 838 tonna halat termeltek az elmúlt évben, 16 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Idén azonban az aszály következtében kevesebb volt a megtermelt hazai halmennyiség, és az ágazat szereplői úgy döntöttek, hogy akár az exportjuk kárára, de itthon tartják a halat, hogy a belföldi igényeket maximálisan ki tudják elégíteni – emelte ki a miniszter, hozzátéve, hogy ez egy felelős gondolkodás, hiszen a biztos piac a magyar piac, a növekedési potenciál a magyar vásárlókban van.

Halból bőséges a kínálat a karácsonyi szezonban. Fotó: AMC

A miniszter beszélt arról is, hogy a tógazdaságokban előállított érkezési célú halmenyiség több mint 78 százalékát az étkezési ponty adta. Ennek a termelése az elmúlt öt évben viszonylag stabilnak mondható, 11 és 12 ezer tonna között mozog. A halak és halászati termékek exportmennyisége 2024-ben 6800 tonnát, importmennyisége megközelítőleg 27 ezer tonnát ért el, a kivitel 24, a behozatal pedig 6,7 százalékkal nőtt éves összevetésben. A cél az import arányának csökkentése.

Négy magyar haltermék, a szilvásváradi pisztráng, az akasztói szikiponty, a szegedi tükörponty és a balatoni hal kapott már oltalom alatt álló földrajzi jelzés (OFJ) minősítést. A balatoni hal pedig 2022-ben önálló brandként is megjelent a hazai piacon. Elkészültek a Kiváló Minőségű Élelmiszer védjegyrendszer élő halra, valamint a friss vagy előkészített halászati termékekre vonatkozó tanúsítási követelményei is.

A halfogyasztás növelése gazdasági és népegészségügyi szempontból is egyaránt kulcsfontosságú.

A halhúsfogyasztás ugyanis bizonyítottan csökkenti a Magyarországon vezető halálozásoknak számító szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A hazai halakat vásárlók pedig egyúttal hozzájárulnak a hazai akvakultúra-ágazat megmaradásához is, amely az ország számos területén fontos szerepet tölt be a vidéki népesség foglalkoztatásában és megmaradásában, ezért is részesül jelentős támogatásban az ágazat.