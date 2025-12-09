halászatakvakultúra ágazattógazdaság

Elindult a karácsonyi szezon, de van, amit a tavalyi áron adnak a boltosok

Az aszály miatt csökkent idén a haltermelés, de a halászok visszafogták az exportjukat, hogy a karácsonykor megnövekvő belföldi igényeket maradéktalanul ki tudják elégíteni – hangzott el a Kapj rá! halfogyasztást ösztönző kampány rendezvényén. A fogyasztóknak jó hír, hogy idén is a tavalyihoz hasonló áron juthatnak a halhoz és a haltermékekhez.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 14:56
A számos kihívás ellenére lesz elegendő magyar hal minden magyar család karácsonyi asztalára – mondta a Kapj rá! halfogyasztást ösztönző kampány részleteit bemutató sajtótájékoztatón Nagy István agrárminiszter. A 26 ezer hektárnyi tófelületen a tógazdaságok 22 838 tonna halat termeltek az elmúlt évben, 16 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Idén azonban az aszály következtében kevesebb volt a megtermelt hazai halmennyiség, és az ágazat szereplői úgy döntöttek, hogy akár az exportjuk kárára, de itthon tartják a halat, hogy a belföldi igényeket maximálisan ki tudják elégíteni – emelte ki a miniszter, hozzátéve, hogy ez egy felelős gondolkodás, hiszen a biztos piac a magyar piac, a növekedési potenciál a magyar vásárlókban van.

hal
Halból bőséges a kínálat a karácsonyi szezonban. Fotó: AMC

A miniszter beszélt arról is, hogy a tógazdaságokban előállított érkezési célú halmenyiség több mint 78 százalékát az étkezési ponty adta. Ennek a termelése az elmúlt öt évben viszonylag stabilnak mondható, 11 és 12 ezer tonna között mozog. A halak és halászati termékek exportmennyisége 2024-ben 6800 tonnát, importmennyisége megközelítőleg 27 ezer tonnát ért el, a kivitel 24, a behozatal pedig 6,7 százalékkal nőtt éves összevetésben. A cél az import arányának csökkentése.

Négy magyar haltermék, a szilvásváradi pisztráng, az akasztói szikiponty, a szegedi tükörponty és a balatoni hal kapott már oltalom alatt álló földrajzi jelzés (OFJ) minősítést. A balatoni hal pedig 2022-ben önálló brandként is megjelent a hazai piacon. Elkészültek a Kiváló Minőségű Élelmiszer védjegyrendszer élő halra, valamint a friss vagy előkészített halászati termékekre vonatkozó tanúsítási követelményei is.

A halfogyasztás növelése gazdasági és népegészségügyi szempontból is egyaránt kulcsfontosságú. 

A halhúsfogyasztás ugyanis bizonyítottan csökkenti a Magyarországon vezető halálozásoknak számító szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A hazai halakat vásárlók pedig egyúttal hozzájárulnak a hazai akvakultúra-ágazat megmaradásához is, amely az ország számos területén fontos szerepet tölt be a vidéki népesség foglalkoztatásában és megmaradásában, ezért is részesül jelentős támogatásban az ágazat.

Puskás Nándor, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet elnöke a hazai halászati ágazat jelentőségét ecsetelve elmondta, hogy 

a magyar tógazdasági haltermelés az első háromban van az EU-ban, az intenzív üzemi termelésben pedig – különösen az afrikai harcsában – első.

A hazai halászat egy fontos funkciójaként említette, hogy a tavakban 350 millió köbméter vizet tartanak vissza.

A magyar hal közel harmada a karácsonyi ünnep körüli négy hétben fogy el. A Kapj rá! kampányt 2014-ben indították, és sikerült is mintegy húsz százalékkal emelni a hazai fogyasztáson, de ezzel együtt is sereghajtók vagyunk az EU-ban – mondta Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. ügyvezetője. A kampány idén újraindult, 2025. január 1. és 2029. december 31. között 700,35 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból és hazai társfinanszírozásból valósul meg.

