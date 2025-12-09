Infláció: a jövő stabil helyzetet tartogat

A Központi Statisztikai Hivatal kedd reggeli jelentése megerősítette a pozitív várakozásokat. A fogyasztói árak átlagosan 3,8 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet. Ez az inflációs adat érdemi lassulást jelez az előző hónapokhoz képest. Stabilizálódást jelez a havi összevetés is. Októberhez viszonyítva mindössze 0,1 százalékos volt az átlagos áremelkedés.

Az infláció kérdése rendeződni látszik, enyhül az élelmiszerárak növekedése. /Fotó: Lakatos Péter / MTI Fotószerkesztõség

Részletes inflációs adatok

A részletes adatok vegyes képet mutatnak, de a főbb tendenciák kedvezőek. Az élelmiszerek drágulása éves szinten 3,2 százalékra szelídült. Egyes termékeknél még érezhető az áremelkedés: az édesipari lisztesáru ára 15,9 százalékkal, a kávéé 14,9 százalékkal, a tojásé pedig 11,2 százalékkal nőtt tavalyhoz képest. A mérleg serpenyőjét a másik irányba billentették az üzemanyagok. Ezek ára havi szinten 0,6 százalékkal, éves összevetésben pedig jelentősen, öt százalékkal csökkent. Ez a tényező önmagában is nagyban hozzájárult a kedvező inflációs adathoz.

Mi következik most?

Molnár Dániel, az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. vezető elemzője értékelésében a múltbeli folyamatokra és az adat mögötti okokra helyezte a hangsúlyt. Kiemelte, hogy az eredmények még az előzetes szakmai konszenzust is felülmúlták.

Novemberben az elemzői várakozásoknál kedvezőbben alakultak az inflációs adatok, az áremelkedési ütem 3,8 százalékot tett ki éves alapon, ezzel visszatért a jegybanki toleranciasávba

– hangsúlyozta a szakértő.

Az elemző szerint az élelmiszerárak alakulása kulcsfontosságú volt a mostani sikerben. A mezőgazdasági termés ugyan gyengébbnek bizonyult, ami elviekben áremelkedést indokolt volna. A kormányzati beavatkozás és a piaci folyamatok együttesen mégis fékezni tudták a drágulást.

Az élelmiszerárak letörésében jelentős szerepet játszott az árrésstop bevezetése, viszont az elmúlt havi átárazási adatok megfeleltek a historikus trendeknek, miközben a gyenge mezőgazdasági termés okán nagyobb áremelkedést vártunk volna, amelyet a forint árfolyamának erősödése ellensúlyozhatott

– fejtette ki Molnár Dániel.