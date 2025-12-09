Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetségforgalommikulás szezonélelmiszer

Kiskereskedelem: a tavalyinál is erősebben pörög a Mikulás-szezon

Kedvező előjelekkel fordult rá a hazai kiskereskedelem az év legfontosabb időszakára. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség adatai szerint a Mikulás-szezon forgalma idén meghaladta a tavalyi évit. Az elmúlt két hétben érezhetően beindult a vásárlási kedv, szóval a kiskereskedelem is örülni tud. A szakmai szervezet optimistán tekint a következő napok elé. A fizikai boltokban ugyanis most várható az igazi roham.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 14:31
Fotó: Hajdú-Bihari Napló/Kiss Annamarie
A hazai kiskereskedelem fellélegezhet, az első ünnepi kör jól sikerült. A Mikulás előtti napokban a boltokban lebonyolított forgalom felülmúlta a tavalyi év hasonló időszakának teljesítményét. Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint ez az eredmény bizakodásra ad okot. A szakember úgy véli, az elmúlt két hét tendenciái alapján a karácsonyi bevásárlási szezon is hozhatja a várt számokat. A kereskedők által előzetesen tervezett forgalom így realizálódhat, írja az Infostart.

Úgy tűnik, hogy jól alakul az ünnepi szeon a kiskereskedelemben. A kép illusztráció. / Fotó: Kaspars Grinvalds / Shutterstock
Ki most a nyerő a kiskereskedelemben?

A piac erősen koncentrálódik, nem mindenki részesül egyformán a növekedésből. A tapasztalatok azt mutatják, hogy azok a vállalkozások a legsikeresebbek, amelyek képesek a közvetlen kommunikációra. A vásárlók személyes megszólítása és a célzott marketingtevékenység idén kulcsfontosságúnak bizonyult.

Jelentős különbségek figyelhetők meg a különböző ágazatok között. A kereskedelem helyzete kettős képet mutat. Az élelmiszert árulók helyzete még nem tökéletes, de a nem élelmiszer jellegű termékeket árusító kereskedők helyzete más. Ők kedvező folyamatokról számoltak be. Náluk az áremelkedés mértéke nagyon alacsony maradt. Ez a tényező hozzájárulhat a karácsonyi időszak kiemelkedő eredményeihez.

A vásárlási szokások is átalakulóban vannak. Az internetes rendeléseknél a vevők előrelátóbbak lettek. A kiszállítási idők bizonytalansága miatt kevesen hagyják az utolsó pillanatra a virtuális kosarak megtöltését. Ebből következik a fizikai boltok felértékelődése a hajrában. 

A karácsonyt megelőző utolsó két hétben a hagyományos üzletekben erősödik fel a forgalom. A vásárlók ilyenkor már biztosra mennek. Személyesen szerzik be a hiányzó meglepetéseket.

Változik az ajándékozási kultúra is. Egyre többen választanak tárgyak helyett élményt vagy élménykupont. Hasonlóan népszerűek lettek az ajándékkártyák. Ez a megoldás praktikus. A megajándékozott később arra válthatja be az összeget, amire valóban szüksége van. Neubauer Katalin szerint ez egy kifejezetten kedvező irány. Ezt támasztja alá egy másik megfigyelés is. Az elmúlt években elmaradtak a korábban jellemző karácsony utáni rohamok. Kevesebb elégedetlen családtag viszi vissza az ünnepek után a nem tetsző ajándékokat. A tudatosabb vásárlás tehát mind a kereskedőknek, mind a fogyasztóknak előnyösebb helyzetet teremt.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Hajdú-bihari Napló / Kiss Annamarie)

