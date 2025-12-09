Rozsdaövezet, a kétszeres lehetőség

Újabb rozsdaövezeti területekkel bővült a lista. Szentgotthárd és Debrecen, valamint a fővárosi XVIII. kerület után Pécsen az egykori szovjet laktanya, valamint Budapest III. és a XI. kerületeinek egyes ingatlanjai is bekerültek a rozsdaövezeti akciótervbe. Ennek látható jelei is vannak, a Budafoki út 70. szám alatt lévő egykori gépgyár épületeit már lebontották. Ezzel egybevág, hogy az egyik XI. kerületi helyszín gazdasági-üzemi funkciójú, másik pedig ipari ingatlan volt.

A rozsdaövezetek beépítése gyakran nagyobb és látványosabb zöldítéssel jár, mint egy új terület bevonása

Fotó: Béres Attila

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője elsősorban a budapesti helyszínek kapcsán arra mutatott rá, hogy magasabb árfekvésű, kedvelt, és nem tipikusan külső kerületekben jelöltek ki rozsdaövezeti területet. Ennek számos előnye van szerinte: megújul a város rozsdafoltja, ez látványosabb környezeti-esztétikai átalakulás, mint ha újonnan építenek be egy területet, lényegében a barnából zölddé válik a terület – a néhai gépgyár esetében például jól látható a kontraszt a helyszíni képek alapján, az út túloldalán már modern épületek állnak, zöldfelülettel.

Persze nem ez a legfőbb előnye a barnaövezetek megújulásának. Az egykori ipari, vasúti területek lokációja legtöbbször jó, körbenőtte őket a város. A közlekedési feltételek adottak és a közművek is, hiszen azokat már elvezették idáig. Ehhez jön hozzá az ötszázalékos áfa visszaigényelhetősége, és egy új elem, az Otthon start. A rozsdaövezeti lakások esetében jobban tartható a másfél millió forintos négyzetméterár-plafon vagy legalábbis ilyen területeken nemcsak elvétve épülhet Otthon starttal megvehető lakás, hanem több száz ilyen ingatlan is létrejöhet. Mint ismert, ha a lakások jelentős része megvehető lesz fix 3 százalékos hitel segítségével – ez beruházónak is érdeke –, a projekt kiemelt státuszt kap.

Balogh László rámutatott, a szinte pontosan kereken másfél millió forintos négyzetméterárral számolva egy ötven négyzetméteres új építésű lakás esetében a lakásáfa 3,5 millió forint, vagyis négyzetméterenként 75 ezer forint visszajár. Ez pedig az önrész közel felét teszi ki, ha annak mértéke tíz százalék. A rozsdaövezeti Otthon startos lakás sláger lehet az ingatlanpiacon, a négyzetméterárakat sem feltétlenül a felső plafonhoz igazítják, a gyakorlatban jellemzőbb lehet az 1,499 millió forint helyett az 1,1-1,3 millió forintos ársáv.