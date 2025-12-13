sertéshúspiacállattenyésztésafrikai sertéspestis

Nincsenek jó passzban a disznótartók, a sertéspestis spanyol húsinváziót hozhat

A termelésnél kisebb mértékben növekszik az Európai Unió sertéshúsexportja, az árak pedig esnek. A piaci helyzetet pedig igazán az súlyosbítja, hogy a spanyolországi afrikai sertéspestis miatt az unión kívüli piacok nagy részén eladhatatlanná vált hús rászabadul az uniós országokra.

Magyar Nemzet
2025. 12. 13. 6:10
Csökken a sertés ára, Spanyolországban pedig agy gond az ASP Fotó: WOLF-DIETRICH WEISSBACH Forrás: DPA
Idén november végére az EU-ban a sertésárak a 2022 márciusa óta mért legalacsonyabb szintre süllyedtek – írja az Euromeatnews. Az uniós sertésárakra nehezedő lefelé irányuló nyomást a magasabb kínálat és a gyengébb kereslet okozta. Mindezek itthon is hatnak: a hazai árakat meghatározó német jegyzés az idei csúcsnak számító, 22-25. heti 2,1 euró/kilogrammról 1,65 euróra csökkent decemberre. Az Agrárközgazdasági Intézetnél a novemberi adatok a legfrissebbek, ezek szerint a vágósertés termelői ára áfa és szállítási költség nélkül 624 forint/kilogramm volt, szintén hasított meleg súlyban, ami 18,4 százalékos csökkenés az egy évvel korábbi átlagárhoz képest.

Pigs are seen at a pig farm in Manacor, on the island of Mallorca on December 4, 2025. Earlier this week Spain deployed more than 100 army troops to help some 300 Catalan regional officials to contain an outbreak of African swine fever that has sparked fears for the country's powerful pork export industry. Swine fever does not affect humans but is highly contagious and lethal for pigs. Any spread of the disease to farms could seriously harm the world's third-largest producer of pork and pork derivatives. The virus, however, has not been detected on any of the farms located within a 20-kilometer radius of the infected area. (Photo by Jaime REINA / AFP), sertéshús
A zuhanó árak miatt bajban a sertéshús termelői (Fotó: AFP/Jaime Reina)

Eközben pedig nő a termelés: a január–augusztusi időszakra rendelkezésre álló adatok szerint az EU sertéshús-előállítása összesen 14,4 millió tonna volt, ami 3 százalékos, 415,6 ezer tonnás növekedést jelent az előző évhez képest. A növekedés fő mozgatórugója Spanyolország volt, ahol hat százalékkal, 203 530 tonnával nőtt a termelés. Ez az ütem pedig nem lankadt, az októberi országos adatok szerint a spanyol sertéshús termelése továbbra is erőteljesen, öt százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához képest.

Az EU sertéshúsexportja január és szeptember között összesen 2,9 millió tonna volt, ami éves alapon egyszázalékos, 25,5 tonnás növekedést jelent az előző évhez képest. A kivitel mennyisége 2023 óta viszonylag stabil.

Kína továbbra is az EU sertéshús-kivitelének legjelentősebb célországa volt, összesen 820,1 ezer tonnával, ez azonban két százalékkal, 20,3 ezer tonnával csökkent az előző évhez képest. Az arányok azóta romlottak, mivel 

az EU-val szembeni dömpingellenes vámok bevezetése a Kínába irányuló szállítmányok meredek visszaeséséhez vezetett szeptemberben. 

A belsőségexport abban a hónapban 2014 áprilisa óta a legalacsonyabb volt, míg a friss/fagyasztott sertéshús mennyisége 30 százalékkal esett vissza augusztushoz képest, ami 2014 augusztusa óta a leggyengébb teljesítményt jelenti.

Az unió sertéshúsimportja 2025-ben januártól szeptemberig összesen 99 600 tonnát tett ki, ami 3 százalékos, 3,6 ezer tonnás csökkenés az előző évhez képest. A legnagyobb szállító továbbra is az Egyesült Királyság volt, 76,4 ezer tonnával. Jelentőségét mutatja, hogy a második legnagyobb mennyiség ennél jóval kevesebb, 6600 tonna volt, ami Chiléből érkezett.

Az uniós sertéshúspiacot alapvetően befolyásolja a november 27-én Spanyolországban vaddisznókban észlelt afrikai sertéspestis, Spanyolország ugyanis az EU legnagyobb sertéshústermelője és -exportőre, globálisan pedig a második legnagyobb exportőr és a harmadik legnagyobb termelő. Katalónia pedig, ahol az afrikai sertéspestis jelenleg jelen van, a spanyol sertéshústermelés mintegy negyven százalékát adja.

Bár néhány kulcsfontosságú exportpiacon, (az EU-ban, az Egyesült Királyságban és Kínában) engedélyezték a regionalizációt, a spanyol termékek exportútvonalai így sok helyen befulladtak. Ez pedig ahhoz vezet, hogy 

jelentős mennyiségeket fognak átirányítani az uniós piacokra, valószínűleg jelentősen csökkentett árakon, kiszorítva a többi uniós termelőt hagyományos piacaikról.

Másik oldalról ugyanakkor a Spanyolországgal szembeni kereskedelmi korlátozások más uniós termelők számára némi keresletnövekedést jelenthetnek a globális piacokon, mivel a vásárlók alternatívákat keresnek. A spanyolországi volumenkiesést azonban valószínűleg nem ellensúlyozzák más európai országok az eltérő kereskedelmi megállapodások miatt, hiszen például a második legnagyobb uniós termelőnek számító Németország továbbra sem jut be a kínai piacra. Az előrejelzések szerint pedig ez azt jelenti, hogy a nagy globális exportőrök, mint például Brazília, az USA és Kanada, valószínűleg lekötik majd a kereslet nagy részét.

