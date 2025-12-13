Nincsenek jó passzban a disznótartók, a sertéspestis spanyol húsinváziót hozhat

Idén november végére az EU-ban a sertésárak a 2022 márciusa óta mért legalacsonyabb szintre süllyedtek – írja az Euromeatnews. Az uniós sertésárakra nehezedő lefelé irányuló nyomást a magasabb kínálat és a gyengébb kereslet okozta. Mindezek itthon is hatnak: a hazai árakat meghatározó német jegyzés az idei csúcsnak számító, 22-25. heti 2,1 euró/kilogrammról 1,65 euróra csökkent decemberre. Az Agrárközgazdasági Intézetnél a novemberi adatok a legfrissebbek, ezek szerint a vágósertés termelői ára áfa és szállítási költség nélkül 624 forint/kilogramm volt, szintén hasított meleg súlyban, ami 18,4 százalékos csökkenés az egy évvel korábbi átlagárhoz képest.

A zuhanó árak miatt bajban a sertéshús termelői (Fotó: AFP/Jaime Reina)

Eközben pedig nő a termelés: a január–augusztusi időszakra rendelkezésre álló adatok szerint az EU sertéshús-előállítása összesen 14,4 millió tonna volt, ami 3 százalékos, 415,6 ezer tonnás növekedést jelent az előző évhez képest. A növekedés fő mozgatórugója Spanyolország volt, ahol hat százalékkal, 203 530 tonnával nőtt a termelés. Ez az ütem pedig nem lankadt, az októberi országos adatok szerint a spanyol sertéshús termelése továbbra is erőteljesen, öt százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához képest.

Az EU sertéshúsexportja január és szeptember között összesen 2,9 millió tonna volt, ami éves alapon egyszázalékos, 25,5 tonnás növekedést jelent az előző évhez képest. A kivitel mennyisége 2023 óta viszonylag stabil.

Kína továbbra is az EU sertéshús-kivitelének legjelentősebb célországa volt, összesen 820,1 ezer tonnával, ez azonban két százalékkal, 20,3 ezer tonnával csökkent az előző évhez képest. Az arányok azóta romlottak, mivel

az EU-val szembeni dömpingellenes vámok bevezetése a Kínába irányuló szállítmányok meredek visszaeséséhez vezetett szeptemberben.

A belsőségexport abban a hónapban 2014 áprilisa óta a legalacsonyabb volt, míg a friss/fagyasztott sertéshús mennyisége 30 százalékkal esett vissza augusztushoz képest, ami 2014 augusztusa óta a leggyengébb teljesítményt jelenti.

Az unió sertéshúsimportja 2025-ben januártól szeptemberig összesen 99 600 tonnát tett ki, ami 3 százalékos, 3,6 ezer tonnás csökkenés az előző évhez képest. A legnagyobb szállító továbbra is az Egyesült Királyság volt, 76,4 ezer tonnával. Jelentőségét mutatja, hogy a második legnagyobb mennyiség ennél jóval kevesebb, 6600 tonna volt, ami Chiléből érkezett.