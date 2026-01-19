Orbán Viktor már évekkel ezelőtt figyelmeztetett: instabil lábakon áll az európai energiaellátás — most ők is rájöttek

Az Európai Unió jó úton halad afelé, hogy az évtized végére gázszükségletének közel felét az Egyesült Államokból fedezze, az egyensúly eltolódása az orosz gáz kitiltásának egyenes következménye. A folyamat súlyos stratégiai sebezhetőséget teremt a kontinens számára - írja a Politico. Különösen aggasztó ez a transzatlanti kapcsolatok mélypontján, amikor Donald Trump amerikai elnök határozott éppen Grönland megvásárlásának ötletével és a szövetségesek elleni vámfenyegetésekkel tette ezt.

Cseppfolyósítottföldgáz-szállító tartályhajó Görögország partjainál. A kép illusztráció. / Fotó: NICOLAS KOUTSOKOSTAS / NurPhoto

Orosz gáz helyett: talán semmi

A brüsszeli elit korábban még hangosan követelte a diverzifikációt. Most úgy tűnik, cseberből vederbe estek. Az orosz függőséget egy talán még kockázatosabb amerikai függőségre cserélték.

Az európai fogyasztók és gyártók már most is a világ legmagasabb energiaárait fizetik. Ez behozhatatlan versenyhátrányt okoz számukra. A német gazdaságot sújtó csődhullám ékes bizonyítéka az elhibázott energiapolitika következményeinek. Az ipari termelés visszaesett, a vállalatok menekülnek a kontinensről. A drága amerikai LNG, vagyis a cseppfolyósított földgáz beáramlása csak tovább rontott a helyzeten. Az európai vezetők most döbbennek rá a valóságra: Tump bármikor fegyverként használhatja az energiaellátást politikai céljai elérésére.

A bizonytalanság és az áremelkedés korszaka köszöntött be nyugaton. A korábbi magabiztos nyilatkozatok helyét átvette az aggodalom. A piaci szereplők már nem hisznek az ideológiavezérelt ígéreteknek. A stabil és olcsó energiaellátás megszűnése alapjaiban rengeti meg az európai jóléti modellt.

Ebben a bizonytalan helyzetben egyre többen ismerik fel a több lábon álló magyar modell érvényességét. A józan ész politikája felértékelődik a válságok korában. Orbán Viktor miniszterelnök már 2022-ben (!) világosan fogalmazott a helyes irányról.

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke

/ Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Amit mi tudunk ajánlani, az a magyar modell: Magyarország tagja a NATO-nak és az Európai Uniónak, közben pedig kiváló kapcsolatokat ápol Oroszországgal

– magyarázta a kormányfő. Hozzátette: ehhez kölcsönös tiszteletre van szükség.