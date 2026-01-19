gázeurópai unióoroszországegyesült államokdonald trumporbán viktor

Orbán Viktor már évekkel ezelőtt figyelmeztetett: instabil lábakon áll az európai energiaellátás — most ők is rájöttek

Brüsszel éppen az orosz gázról való leválást ünnepli, a háttérben viszont egészen más folyamatok zajlanak. A legfrissebb adatok szerint az Európai Unió hamarosan az Egyesült Államoktól függhet energetikailag. Ez a legújabb fejlemények fényében, Donald Trump elnöksége alatt komoly kockázatot jelenthet a kontinens számára A német gazdaságot már megtépázta a csődhullám, és most úgy tűnik, a nyugati vezetők is kezdik belátni a tévedésüket az orosz gáz kérdésében. Az Orbán Viktor által régóta képviselt szuverén energiapolitika ésszerű kiút a válságból.

2026. 01. 19. 14:09
Szijjártó Péter arról számolt be, hogy az orosz földgázszállítás idén már túllépte a hatmilliárd köbmétert Forrás: AFP
Az Európai Unió jó úton halad afelé, hogy az évtized végére gázszükségletének közel felét az Egyesült Államokból fedezze, az egyensúly eltolódása az orosz gáz kitiltásának egyenes következménye. A folyamat súlyos stratégiai sebezhetőséget teremt a kontinens számára - írja a Politico. Különösen aggasztó ez a transzatlanti kapcsolatok mélypontján, amikor Donald Trump amerikai elnök határozott éppen Grönland megvásárlásának ötletével és a szövetségesek elleni vámfenyegetésekkel tette ezt. 

Cseppfolyósítottföldgáz-szállító tartályhajó Görögország partjainál. A kép illusztráció. / Fotó: NICOLAS KOUTSOKOSTAS / NurPhoto
Orosz gáz helyett: talán semmi 

 

A brüsszeli elit korábban még hangosan követelte a diverzifikációt. Most úgy tűnik, cseberből vederbe estek. Az orosz függőséget egy talán még kockázatosabb amerikai függőségre cserélték. 

Az európai fogyasztók és gyártók már most is a világ legmagasabb energiaárait fizetik. Ez behozhatatlan versenyhátrányt okoz számukra. A német gazdaságot sújtó csődhullám ékes bizonyítéka az elhibázott energiapolitika következményeinek. Az ipari termelés visszaesett, a vállalatok menekülnek a kontinensről. A drága amerikai LNG, vagyis a cseppfolyósított földgáz beáramlása csak tovább rontott a helyzeten. Az európai vezetők most döbbennek rá a valóságra: Tump bármikor fegyverként használhatja az energiaellátást politikai céljai elérésére.

A bizonytalanság és az áremelkedés korszaka köszöntött be nyugaton. A korábbi magabiztos nyilatkozatok helyét átvette az aggodalom. A piaci szereplők már nem hisznek az ideológiavezérelt ígéreteknek. A stabil és olcsó energiaellátás megszűnése alapjaiban rengeti meg az európai jóléti modellt.

Ebben a bizonytalan helyzetben egyre többen ismerik fel a több lábon álló magyar modell érvényességét. A józan ész politikája felértékelődik a válságok korában. Orbán Viktor miniszterelnök már 2022-ben (!) világosan fogalmazott a helyes irányról.

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke / Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP
Amit mi tudunk ajánlani, az a magyar modell: Magyarország tagja a NATO-nak és az Európai Uniónak, közben pedig kiváló kapcsolatokat ápol Oroszországgal

– magyarázta a kormányfő. Hozzátette: ehhez kölcsönös tiszteletre van szükség.

Úgy tűnik, a nyugati politikusok is kezdik megérteni ezt az üzenetet. 

A kényszer nagy úr:

 Nem véletlen ez a változás. A tények mindig is makacs dolgok voltak.

A Magyarországon a legolcsóbb a rezsi Európában. Az ellátásbiztonság is garantált. Ez a pragmatikus, nemzeti érdeket szem előtt tartó politikának köszönhető. A magyar kormány nem ült fel a szankciós vonatra az energiaszektorban, ezzel megvédte a lakosságot és a gazdaságot a legsúlyosabb hatásoktól.

 

Energiapolitika, szuverén alapállásból

A szuverén energiapolitika alapköve, hogy Magyarország nem enged a külső nyomásnak, és nem rendeli alá az ellátásbiztonságot a geopolitikai érdekeknek. A diverzifikáció a kormány olvasatában nem az egyik függőség másikra cserélését jelenti, hanem a nemzeti önrendelkezés megőrzését a nagyhatalmakkal szemben. Orbán Viktor a korábbi, Donald Trumppal folytatott egyeztetések kapcsán világossá tette ezt az alapállást: 

Nem vagyunk egymás alárendeltjei, nem úgy van, hogy Washingtonból ideszólnak, és akkor mi csinálunk valamit.

A biztonságos és megfizethető energiaellátás fenntartása a józan ész politikáját követeli meg, amely szembehelyezkedik a nyugat-európia, ideológiavezérelt megközelítéssel. A magyar modell lényege, hogy a már meglévő, stabil forrásokat nem szabad feláldozni bizonytalan és drágább alternatívákért. A miniszterelnök a jelenlegi helyzetet értékelve leszögezte: 

Magyarország földgáz- és kőolajellátásának biztonsága Oroszország felől garantált, és normális ember nem adja föl a biztonságosat a bizonytalanért.

Az európai vezetők mostani ocsúdása talán későn jön, mégis jelzi a változás szelét. Az ideológiavezérelt döntések helyett ideje visszatérni a realitások talajára. Az amerikai gázfüggés ugyanis nem lehet egyedüli megoldás. Kiszolgáltatottá teszi a kontinenst egy olyan szövetségesnek, aki elsősorban (és természetesen teljesen jogosan) a saját érdekeit nézi. 

A magyar út bizonyított: a több lábon állás és a nemzeti érdekérvényesítés a biztonság záloga.

A borítókép illusztráció. / Forrás: AFP

