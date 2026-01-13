Drukkolhatnak a magasabb inflációért, akik ilyen számlával rendelkeznek – mutatjuk a részleteket

A Központi Statisztikai Hivatal közzétette a 2025-ös éves inflációs adatot, vagyis a fogyasztói árak tavalyi emelkedésének mértékét. Az infláció egyben meghatározza a bankszámlák idei maximális díjemelési mértékét, továbbá két fontos állampapír idei évi kamatmértékét is. Ám a lakossági bankszámláknál van egy csavar a díjemeléssel kapcsolatban – írja a Biztosdöntés.

A fogyasztói árindex változása a bankszámlákat, az inflációkövető befektetéseket és a biztosítások indexálását érinti. Fotó: Havran Zoltán

Ezeket a pénzügyi termékeket érinti az infláció mértéke

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedd reggel közzétette a tavalyi inflációs adatot, mely 4,5 százalék lett az előző év azonos hónapjához képest. Ennél azonban fontosabb, hogy ezzel megszületett a teljes, 2025 éves magyarországi inflációs adat (fogyasztói árindex) is, mely több pénzügyi konstrukcióra is hatással van. A 2025-ös éves infláció mértéke 4,5 százalék lett. Ez három pénzügyi konstrukciót érint: a bankszámlákat, az inflációkövető befektetéseket és a biztosítások indexálását. Azonban érdemes figyelni az alapszámla-tulajdonosoknak is.

A bankok éves egyoldalú díjemeléseinek felső határa az éves infláció mértéke. Ennek alapján

idén legfeljebb 4,54 százalékkal emelkedhetnek a banki díjak.

A pénzintézeteknek legkésőbb a díjmódosítást megelőzően két hónappal kell közzétenniük az egyoldalú díjemeléseket. Ez azt jelenti, hogy az előző éves infláció ismeretében legkorábban a mai naptól lehet közzétenni éves díjemelést és az legkorábban két hónap múlva léphet életbe. Ez a közzététel azonban el szokott húzódni egy-két hónappal, így a díjemelések legkorábban 2026. március 13-tól léphetnek életbe, de a gyakorlatban csak várhatóan áprilisban vagy májusban.

A verseny miatt a bankok várhatóan nem fognak élni a tavalyi infláció érvényesítésével

Van azonban egy önkéntes vállalás a bankok részéről a kormány és a Magyar Bankszövetség között – illetve az OTP Bank esetében külön megállapodás is született a kormánnyal –, melyek alapján

a lakossági ügyfelek esetében idén június 30-ig nem történik díjemelés. Sőt, a bankok a tavalyi, általában már beharangozott díjemeléseiket is elhalasztották.

Ezért a vállalkozók számára várhatóan március és május között, bankonként eltérő időponttól, míg a lakossági ügyfelek esetében várhatóan legkorábban július 1-jétől lehet számítani az idei éves banki díjemelésre. Bár a banki díjemeléseknek az éves infláció szab felső határt, de a korábban nem érvényesített inflációs díjemelések később is alkalmazhatók. Ez azt jelenti, hogy a bankok elvileg nemcsak a 4,5 százalékos mértékkel emelhetik a díjaikat a lakosság esetében idén, de a tavalyi elmaradt mértékkel is még pluszban, mely 3,7 százalék. Ennek alapján a lakosságnál a maximális felső díjemelési határ idén 8,2 százalék. A verseny miatt azonban a bankok várhatóan nem, vagy csak néhány esetben fognak élni a tavalyi infláció érvényesítésével, viszont megtehetik ezt később, a további években is.