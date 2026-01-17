Minden akadály elhárult: megépülhet Magyarország legújabb autópályája

Fontos mérföldkőhöz érkezett az M200-as autópálya építése. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a Facebookon jelentette be, hogy a városi közgyűlés rendkívüli ülésen módosította településrendezési eszközeit, ezzel városi szinten minden akadály elhárult az ország egyik legfontosabb tehermentesítő útvonalának megépítése elől „Fehérvár részéről már nincs jogi, technikai akadálya az építkezésnek” – fogalmazott a városvezető, aki hozzátette, a döntéssel egyéves folyamat végére tettek pontot.

Cser-Palkovics András polgármester közölte, Székesfehérvár részéről nincs akadálya az M200-as autópálya megépítésének/Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Az M200-as autóút egy tervezett magyarországi gyorsforgalmi út, amely célja, hogy tehermentesítse az M0-s körgyűrű forgalmát, és összekapcsolja az M1-es és az M7-es autópályát Székesfehérvár térségében, majd Sárbogárdtól az M8-as hálózatába kapcsolódjon – írja cikkében a Feol.

Az M200-as út nyomvonala az M1-es autópályától indul Székesfehérvár nyugati elkerülőjéig. A tervek szerint egy 110 km/h sebességre alkalmas 2×2 sávos autóút valósulhat meg az M200-as gyorsforgalmival. Főbb csomópontjai az M1–M7 összekötés, majd Sárbogárdnál csatlakozás az M8-as gyorsforgalmi úthoz. Az M200-as gyorsforgalmi út építése több Fejér megyei települést is érint, így többek között Székesfehérvárt is.

A tervek szerint az M200-as építésének kezdete 2027, befejezése pedig 2030.

Az elmúlt években évtizedes lemaradást dolgozott le a hazai közúti infrastruktúra. A fejlesztések eredményeként Magyarország utolérte Ausztriát az autópályák lakosságarányos számát és a négysávos utak volumenét tekintve. A kormány szerint ez nem a végállomás, hanem egy hosszabb fejlesztési ciklus fontos mérföldköve.