Szijjártó Péter: a kormány továbbra is támogatja a MOL-t a NIS szerb olajvállalat megvásárlásában

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a bejelentést követően megerősítette, hogy a kormány továbbra is teljes körű diplomáciai támogatást biztosít a MOL számára a NIS megvásárlása során. "A szlovák, a magyar és a szerb olajpiac integrált, összehangolt működése olyan jó helyzetbe hozhatja Közép-Európát az energiaellátás biztonsága szempontjából, mint amilyen jó helyzetben még soha nem voltunk"- szögezte le az MTI közlése szerint.

"Ezért természetesen az első aláírt dokumentumot követő tárgyalási fázisban is számíthat a Mol a magyar kormány diplomáciai támogatására, amely természetesen fennáll majd egészen a végső megállapodás aláírásáig" - tette hozzá.

Szijjártó Péter megerősítette, támogatja a kormány a MOL-t NIS megvásárlása során/Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A történelmi üzlet részleteit itt olvashatja.

MOL: szándéknyilatkozatot írtak alá a NIS megvásárlásáról.