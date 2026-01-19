MOLNISSzijjártó Péter

Szijjártó Péter: a kormány továbbra is támogatja a MOL-t a NIS szerb olajvállalat megvásárlásában

A magyar kormány eddig is támogatta és ezután is támogatni fogja a MOL-t a NIS szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásában, amiről már meg is született az első megállapodás – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Prágában.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 17:15
Szijjártó Péter Forrás: Facebook/Szijjártó Péter
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a bejelentést követően megerősítette, hogy a kormány továbbra is teljes körű diplomáciai támogatást biztosít a MOL számára a NIS megvásárlása során. "A szlovák, a magyar és a szerb olajpiac integrált, összehangolt működése olyan jó helyzetbe hozhatja Közép-Európát az energiaellátás biztonsága szempontjából, mint amilyen jó helyzetben még soha nem voltunk"- szögezte le az MTI közlése szerint. 

"Ezért természetesen az első aláírt dokumentumot követő tárgyalási fázisban is számíthat a Mol a magyar kormány diplomáciai támogatására, amely természetesen fennáll majd egészen a végső megállapodás aláírásáig" - tette hozzá.

MOL
Szijjártó Péter megerősítette, támogatja a kormány a MOL-t NIS megvásárlása során/Fotó:   Facebook/Szijjártó Péter

A történelmi üzlet részleteit itt olvashatja. 

MOL: szándéknyilatkozatot írtak alá a NIS megvásárlásáról.

