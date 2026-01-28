Ez a városrész sem ússza meg a fizetős parkolást, a DK-s kerületvezetés gondoskodott róla

Vasárnaptól, azaz február elsejétől,Újbuda önkormányzata Albertfalva teljes területét bevonja a fizetős várakozási övezetbe. A Dr. László Imre polgármesterségével,a Demokratikus Koalíció által irányított kerületvezetés döntése értelmében jelentős területen szűnik meg az ingyenes parkolás lehetősége. A lépés várhatóan komoly elégedetlenséget szül majd a helyi lakosok és az oda érkezők körében, hiszen egy újabb városrészben válik költségessé a mindennapi ügyintézés vagy a hazatérés, írja az infostart.

Albertfalva sem ússza meg, bevezetik a fizetős parkolást./ Fotó: nmzrt

Albertfalvát sem kerüli el a fizetős parkolás

A kerületi parkolási cég honlapján közzétett tájékoztatás szerint a rendelkezés egy kiterjedt zónát érint. A fizetési kötelezettség a Galvani utca, az Andor utca, az Egér út, a vasútvonal, a Kitérő út és a Szerémi út által határolt területre terjed ki. Az újonnan kialakított szektor a „D” díjzónába tartozik majd. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy munkanapokon reggel nyolc és délután hat óra között minden megkezdett óráért 200 forintot kell fizetniük az autósoknak, igaz, időkorlát nélkül várakozhatnak.

Az új parkolási zóna, térképen. / Forrás: parkolas.ujbuda.hu / Google Maps

Türelem, de csak átmeneti

A kerületi vezetés a rendszer bevezetését követően március elsejéig türelmi időszakot hirdetett, ám ez csak átmeneti könnyebbséget jelent. A helyi lakosok sem mentesülnek teljesen a költségek alól, a lakossági várakozási engedélyek kiváltása ugyanis nem ingyenes:

az első gépjármű esetében évi 12 ezer forintot,

míg a második autónál ennek dupláját, 24 ezer forintot kell befizetniük a kerületi kasszába.

A most kiváltott engedélyek érvényessége 2026. február 1-jétől 2027. március 31-ig tart.

Sokak számára bosszúságot okozó részlet, hogy a megvásárolt engedélyek nem biztosítanak parkolási jogosultságot a teljes kerületben. Azok kizárólag Albertfalvára, a fent meghatározott zónára érvényesek, így a DK-s vezetésű önkormányzat intézkedése területileg is korlátozza a lakosok szabadságát.

A kiemelt kép illusztráció. / Forrás: MTI/Balogh Zoltán