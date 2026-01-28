fizetős parkoláslászló imrealbertfalvaDemokratikus Koalíció (DK)parkoláslakos

Ez a városrész sem ússza meg a fizetős parkolást, a DK-s kerületvezetés gondoskodott róla

Kellemetlen meglepetésre ébrednek majd február első napjaiban a dél-budai autósok. A kerületi vezetés döntése nyomán még egy, eddig ingyenes városrészt kapcsolnak be a fizetős parkolási rendszerbe. Az intézkedés újabb anyagi terhet jelent a közlekedni akaróknak, és jól illeszkedik a fővárosban tapasztalható, az autós társadalmat sújtó intézkedések sorába.

2026. 01. 28. 9:14
illusztráció Fotó: MTI/Balogh Zoltán
Vasárnaptól, azaz február elsejétől,Újbuda önkormányzata Albertfalva teljes területét bevonja a fizetős várakozási övezetbe. A Dr. László Imre polgármesterségével,a Demokratikus Koalíció által irányított kerületvezetés döntése értelmében jelentős területen szűnik meg az ingyenes parkolás lehetősége. A lépés várhatóan komoly elégedetlenséget szül majd a helyi lakosok és az oda érkezők körében, hiszen egy újabb városrészben válik költségessé a mindennapi ügyintézés vagy a hazatérés, írja az infostart.

Albertfalva sem ússza meg, bevezetik a fizetős parkolást./ Fotó: nmzrt
Albertfalvát sem kerüli el a fizetős parkolás

A kerületi parkolási cég honlapján közzétett tájékoztatás szerint a rendelkezés egy kiterjedt zónát érint. A fizetési kötelezettség a Galvani utca, az Andor utca, az Egér út, a vasútvonal, a Kitérő út és a Szerémi út által határolt területre terjed ki. Az újonnan kialakított szektor a „D” díjzónába tartozik majd. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy munkanapokon reggel nyolc és délután hat óra között minden megkezdett óráért 200 forintot kell fizetniük az autósoknak, igaz, időkorlát nélkül várakozhatnak.

parkolas,terkep, maps,Albertfalva, fizetős, google maps, google
Az új parkolási zóna, térképen. / Forrás: parkolas.ujbuda.hu / Google Maps

Türelem, de csak átmeneti

A kerületi vezetés a rendszer bevezetését követően március elsejéig türelmi időszakot hirdetett, ám ez csak átmeneti könnyebbséget jelent. A helyi lakosok sem mentesülnek teljesen a költségek alól, a lakossági várakozási engedélyek kiváltása ugyanis nem ingyenes:

  • az első gépjármű esetében évi 12 ezer forintot,
  • míg a második autónál ennek dupláját, 24 ezer forintot kell befizetniük a kerületi kasszába.

A most kiváltott engedélyek érvényessége 2026. február 1-jétől 2027. március 31-ig tart. 

Sokak számára bosszúságot okozó részlet, hogy a megvásárolt engedélyek nem biztosítanak parkolási jogosultságot a teljes kerületben. Azok kizárólag Albertfalvára, a fent meghatározott zónára érvényesek, így a DK-s vezetésű önkormányzat intézkedése területileg is korlátozza a lakosok szabadságát.

 

A kiemelt kép illusztráció. / Forrás: MTI/Balogh Zoltán

