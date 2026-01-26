Mindenki számára fair megoldást keres a kormány – ezt tudni jelenleg a rezsistopjavaslatról

Mindenki számára fair megoldást keres a rezsistop-munkacsoport – jelezte az energiaügyi miniszter hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón azzal kapcsolatban, hogy a kormány múlt héten úgy döntött, átvállalja a januári fűtés többletköltségét.

Pontos adat még nincs arról, mennyivel növekedett a gáz-, az áram- és a távhőfogyasztás. Fotó: Bach Máté

Lantos Csaba a munkacsoport ülése után közölte,

egy elvet próbálnak meg érvényesíteni: mindenki, aki földgázt vagy távhőt használ a fűtéshez, hasonló mértékben élvezze az egyszeri kedvezményt

– írta az MTI.

A miniszter elmondta, még nem ért véget a január, így pontos számuk nincs arról, mennyivel növekedett a gáz-, az áram- és a távhőfogyasztás. A becslések szerint földgáznál mintegy 30 százalékkal, az áramnál ennél jóval kisebb, míg a távhőnél pedig körülbelül hasonló az arány – közölte. Hozzátette, különböző verziókat vizsgáltak, kiérlelt javaslattal mennek a kormány szerdai ülésére.

Eltérő megoldásokat javasolnak a különböző ügyfélkörökre

Lantos Csaba kitért arra, hogy nagyon különböző elszámolási módok vannak, a földgáznál 600 ezer olyan ügyfél van, aki havonta diktál, 1,7 millió ügyfél átalánydíjat fizet, míg 450 ezren a hőmérséklet függvényében, jelleggörbe alapján fizetnek.

Ezekre az ügyfélkörökre eltérő megoldást kell választani, ahhoz, hogy mindenki számára fair megoldás szülessen

– hangsúlyozta.

Lantos Csaba a többletfogyasztásra vonatkozó kérdésre azt válaszolta: a jelleggörbe szerint, amit az elmúlt öt év átlagos hőmérséklete alapján számolnak, januárra esik az éves fogyasztás átlagosan 19 százaléka. Hozzátette: ennek a 19 százaléknak a növekményéről beszélnek, ezt kell „visszakompenzálni”. Az energiaügyi miniszter arra a kérdésre, hogy az energiacégek hozzájárulnak-e ehhez a kompenzációhoz, azt válaszolta: az adózás kérdése miniszterként nem hozzá tartozik.

A kedvezmény mértéke még nem ismert, a többletfogyasztáshoz igazodik majd

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter emlékeztetett arra, a munkacsoport azért jött létre, mert a kormány múlt szerdai ülésén azt a döntést hozta, hogy a januári fűtés többletköltségét átvállalja. A cél az, senkinek ne kelljen többet fizetnie azért, mert januárban extrém időjárási körülmények voltak – magyarázta.