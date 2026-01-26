Százezres bankszámlanyitási bónuszok: fokozódik a verseny az új ügyfelekért

Egyre több bank kínál százezer forintot meghaladó egyszeri jóváírást azoknak, akik új lakossági bankszámlát nyitnak – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A korábban megszokott 30–60 ezer forintos belépő akciókhoz képest ez látványos emelkedés, amely azt jelzi: továbbra is intenzív a verseny a lakossági ügyfelekért a bankszektorban.

Bankszámla: kedvezményes sokasága járhat, ha elé pénz megy rá. Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

A szakértő ugyanakkor hangsúlyozza: a legnagyobb kedvezmények többnyire azok számára érhetők el teljes mértékben, akik nem csupán számlát nyitnak, hanem aktívan használják is új bankjuk szolgáltatásait. Ez érthető, hiszen a pénzintézetek számára az elsődleges számlavezető ügyfelek jelentik a legnagyobb értéket.

Bankszámla: Egyre összetettebb feltételekhez kötik a bónuszokat

A magasabb egyszeri jóváírásokkal párhuzamosan azonban a bankok szigorúbb és részletesebb feltételeket is támasztanak. A korábbi elvárások – például rendszeres jóváírás, bankkártyahasználat vagy mobilbank aktiválása – mellé ma már gyakran társul:

értékpapírszámla nyitása,

rendszeres befektetés elindítása,

aktív számlaforgalom teljesítése.

„A nagy összegű kedvezmények több elemből épülnek fel, és láthatóan arra ösztönzik az ügyfeleket, hogy a bankot fő pénzügyi szolgáltatóként használják” – emeli ki Gergely Péter.

Bankonként eltérő, kreatív ajánlatok

A BiztosDöntés.hu bankszámla kalkulátorának adatai szerint ma már szinte minden jelentős piaci szereplő futtat valamilyen jóváírási kampányt, azonban a konstrukciók bankonként nagyon eltérőek.

Erste: befektetéssel akár 120 ezer forint

Az Erste online számlanyitás esetén 40 ezer forint díjkedvezményt ad, további 40 ezer forint járhat bérérkeztetés és a George alkalmazás funkcióinak használata mellett. Értékpapírszámla nyitásával és havi befektetéssel pedig újabb 40 ezer forint nyerhető.

Gránit Bank: szelfis számlanyitási bónusz

A Gránit Banknál 40 ezer forint jár szelfis számlanyitásért, ajánlókóddal pedig további 20 ezer forint. A bónusz feltétele többek között az eBank aktiválása és jóváírás érkeztetése.