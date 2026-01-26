bankgránit bankbankszámlacsomagbankszámlaszámla

Százezres bankszámlanyitási bónuszok: fokozódik a verseny az új ügyfelekért

Egyre több bank kínál már százezer forint feletti egyszeri jóváírást az új lakossági számlát nyitó ügyfeleknek, ám a magas bónuszokért cserébe egyre összetettebb feltételeket kell teljesíteni. A pénzintézetek célja, hogy az ügyfelek elsődleges bankszámlájuként használják az új szolgáltatót, miközben a számlanyitási verseny tovább fokozódik a piacon.

Dénes Zoltán
2026. 01. 26. 7:13
Bankszámla: Egyre összetettebb feltételekhez kötik a bónuszokat.
Egyre több bank kínál százezer forintot meghaladó egyszeri jóváírást azoknak, akik új lakossági bankszámlát nyitnak – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A korábban megszokott 30–60 ezer forintos belépő akciókhoz képest ez látványos emelkedés, amely azt jelzi: továbbra is intenzív a verseny a lakossági ügyfelekért a bankszektorban.

bankszámla, bankolás, bank, számlaszám
Bankszámla: kedvezményes sokasága járhat, ha elé pénz megy rá. Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

A szakértő ugyanakkor hangsúlyozza: a legnagyobb kedvezmények többnyire azok számára érhetők el teljes mértékben, akik nem csupán számlát nyitnak, hanem aktívan használják is új bankjuk szolgáltatásait. Ez érthető, hiszen a pénzintézetek számára az elsődleges számlavezető ügyfelek jelentik a legnagyobb értéket.

Bankszámla: Egyre összetettebb feltételekhez kötik a bónuszokat

A magasabb egyszeri jóváírásokkal párhuzamosan azonban a bankok szigorúbb és részletesebb feltételeket is támasztanak. A korábbi elvárások – például rendszeres jóváírás, bankkártyahasználat vagy mobilbank aktiválása – mellé ma már gyakran társul:

  • értékpapírszámla nyitása,
  • rendszeres befektetés elindítása,
  • aktív számlaforgalom teljesítése.

„A nagy összegű kedvezmények több elemből épülnek fel, és láthatóan arra ösztönzik az ügyfeleket, hogy a bankot fő pénzügyi szolgáltatóként használják” – emeli ki Gergely Péter.

Bankonként eltérő, kreatív ajánlatok

A BiztosDöntés.hu bankszámla kalkulátorának adatai szerint ma már szinte minden jelentős piaci szereplő futtat valamilyen jóváírási kampányt, azonban a konstrukciók bankonként nagyon eltérőek.

Erste: befektetéssel akár 120 ezer forint

Az Erste online számlanyitás esetén 40 ezer forint díjkedvezményt ad, további 40 ezer forint járhat bérérkeztetés és a George alkalmazás funkcióinak használata mellett. Értékpapírszámla nyitásával és havi befektetéssel pedig újabb 40 ezer forint nyerhető.

Gránit Bank: szelfis számlanyitási bónusz

A Gránit Banknál 40 ezer forint jár szelfis számlanyitásért, ajánlókóddal pedig további 20 ezer forint. A bónusz feltétele többek között az eBank aktiválása és jóváírás érkeztetése.

OTP Bank: Persely és RTL+ ajándék

Az OTP új ügyfelei 30 ezer forintot kaphatnak az OTP Perselybe, ha 45 napon belül aktiválják a funkciót és legalább tíz bankkártyás vásárlást teljesítenek. Marketinghozzájárulással 9 hónap RTL+ Premium előfizetés is járhat.

K&H: befektetéshez kötött extra jóváírás

A K&H 40 ezer forintos alapbónuszt kínál, amely bankváltási ügyintézéssel 20 ezerrel nőhet. Egymillió forintos befektetés vállalása esetén további 40 ezer forint szerezhető.

MBH Bank: akár 165 ezer forint kedvezmény

Az MBH Tripla ajánlata összesen 165 ezer forintnyi kedvezményt ígér, ha az ügyfél teljesíti a banki és biztosítói feltételeket, például jövedelemátutalást legalább 350 ezer forint értékben.

Raiffeisen: havi jóváírás fél éven át

A Raiffeisen hat hónapon keresztül havi 10 ezer forintot ad azoknak, akik mobilappban nyitnak számlát, bankkártyát igényelnek és aktív vásárlási forgalmat bonyolítanak.

UniCredit: klasszikus feltételek mellett 35 ezer forint

Az UniCredit 35 ezer forintos jóváírást kínál online számlanyitásért, jövedelemérkeztetéssel és mobilbank használatával.

A bankszámlák száma nő, de még van bővülési tér

A Magyar Nemzeti Bank friss adatai szerint az elmúlt években lassú, de folyamatos növekedés figyelhető meg a lakossági fizetési számlák számában. Szeptember végére megközelítette a 10,68 milliót, ami 273 ezerrel több volt, mint egy évvel korábban.

A ténylegesen fizetési célra használt számlák száma ugyanakkor csak mintegy 7,05 millió, ami arra utal, hogy a piacon még mindig jelentős bővülési potenciál rejlik.

Érdemes alaposan utánanézni

Bár a százezres bónuszok első látásra rendkívül vonzóak, a szakértők szerint az ajánlatok előtt érdemes részletesen átolvasni a feltételeket, hiszen a kedvezményeket legtöbbször csak hosszabb távú, aktív bankhasználat mellett lehet teljes mértékben kihasználni.

A bankszámlanyitási akciók tehát nemcsak ajándékpénzt jelentenek, hanem egyben azt is, hogy a bankok komoly küzdelmet folytatnak azokért az ügyfelekért, akik valóban náluk intézik pénzügyeiket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

