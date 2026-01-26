Százezres bankszámlanyitási bónuszok: fokozódik a verseny az új ügyfelekért

Egyre több bank kínál százezer forintot meghaladó egyszeri jóváírást azoknak, akik új lakossági bankszámlát nyitnak – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A korábban megszokott 30–60 ezer forintos belépő akciókhoz képest ez látványos emelkedés, amely azt jelzi: továbbra is intenzív a verseny a lakossági ügyfelekért a bankszektorban.
A szakértő ugyanakkor hangsúlyozza: a legnagyobb kedvezmények többnyire azok számára érhetők el teljes mértékben, akik nem csupán számlát nyitnak, hanem aktívan használják is új bankjuk szolgáltatásait. Ez érthető, hiszen a pénzintézetek számára az elsődleges számlavezető ügyfelek jelentik a legnagyobb értéket.
Bankszámla: Egyre összetettebb feltételekhez kötik a bónuszokat
A magasabb egyszeri jóváírásokkal párhuzamosan azonban a bankok szigorúbb és részletesebb feltételeket is támasztanak. A korábbi elvárások – például rendszeres jóváírás, bankkártyahasználat vagy mobilbank aktiválása – mellé ma már gyakran társul:
- értékpapírszámla nyitása,
- rendszeres befektetés elindítása,
- aktív számlaforgalom teljesítése.
„A nagy összegű kedvezmények több elemből épülnek fel, és láthatóan arra ösztönzik az ügyfeleket, hogy a bankot fő pénzügyi szolgáltatóként használják” – emeli ki Gergely Péter.
Bankonként eltérő, kreatív ajánlatok
A BiztosDöntés.hu bankszámla kalkulátorának adatai szerint ma már szinte minden jelentős piaci szereplő futtat valamilyen jóváírási kampányt, azonban a konstrukciók bankonként nagyon eltérőek.
Erste: befektetéssel akár 120 ezer forint
Az Erste online számlanyitás esetén 40 ezer forint díjkedvezményt ad, további 40 ezer forint járhat bérérkeztetés és a George alkalmazás funkcióinak használata mellett. Értékpapírszámla nyitásával és havi befektetéssel pedig újabb 40 ezer forint nyerhető.
Gránit Bank: szelfis számlanyitási bónusz
A Gránit Banknál 40 ezer forint jár szelfis számlanyitásért, ajánlókóddal pedig további 20 ezer forint. A bónusz feltétele többek között az eBank aktiválása és jóváírás érkeztetése.
