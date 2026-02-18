A Siemens szerződéses megbízhatóságát dobta oda a német kormány, hogy betartson a Paks II-nek

Szakmailag logikus volt, hogy a Paks II atomerőmű irányítástechnikai rendszerének szállítására korábban a német Siemens Energy és a francia Framatome alkotta konzorcium kapott megbízást. A Siemens komoly tapasztalattal bír a nukleáris irányítástechnikai rendszerek terén, a Framatome pedig az európai atomipar egyik meghatározó szereplője.

Ennek megfelelően nem műszaki akadály az, amelynek eredményeképpen a főberuházó Roszatom szerződést bontott a Siemens Energy-vel – a német kormány politikai okokból, a szankciós agendát követve nem hagyta, hogy az illetékes hatóság kiadja a szükséges exportengedélyt az érintett berendezésekre

– mutatott rá a konfliktus gyökerére lapunk érdeklődésére Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő.

Hogyan tovább?

A szerződésbontás már decemberben megtörtént, és február 11-én vált publikussá a Roszatom közleménye nyomán. Az orosz vállalat jelezte egyúttal, hogy a Siemens Energy-től megrendelt elemek a teljes projekt berendezéseinek kevesebb mint négy százalékát tette ki, és nem kritikusak.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter már másnap bejelentette, hogy az irányítástechnikai szállítást a továbbiakban önállóan a Framatome végzi. Hárfás Zsolt elmondása szerint ez úgy zajlik majd, hogy a francia cég vezetésével és más beszállító vállalatok bevonásával szállítják le a Paks II projekt részére a berendezéseket. A francia cégnek van ebben gyakorlata, más esetekben is volt már erre példa.

A külügyminiszter a lépés kapcsán a beruházás felgyorsulását hangoztatta, míg a Roszatom úgy fogalmazott, hogy az immár hivatalosan is építés alatt álló atomerőmű a jóváhagyott ütemterv szerint valósul meg.

Ezt a létesítmény első betonöntését követően közölték,

Komoly üzleti kapcsolatot dobott oda a német kormány

A helyzetnek érdekes élt ad, hogy a Siemens – illetve a vállalat jogelődei és kapcsolódó üzletágai – korábban kifejezetten korrekt üzleti kapcsolatot ápolt a Roszatommal. Számos oroszországi atomerőművi és más projektben voltak beszállítók, a nukleáris iparban a német mérnöki know-how és az orosz reaktortechnológia együttműködése hosszú éveken át működőképes modell volt. – A mostani exportengedély-megtagadás nemcsak egy konkrét szerződés teljesítését akadályozta meg, hanem azt is jelenti, hogy a Siemens lényegében kiszorul a Roszatom jövőbeli projektjeiből.

Egy olyan globális beruházó esetében, amely jelenleg is több tucat blokkot épít vagy készít elő világszerte (jelenleg 11 országban 41 új blokk építésére van szerződése), ez üzletileg sem elhanyagolható következmény

– mutatott rá Hárfás Zsolt.