Történelmi söripari beruházás: újabb szintre emeli a Dreher a gyártást Kőbányán

A kormányzat megkötötte a 103. stratégiai együttműködési megállapodását, ezúttal a Dreher Sörgyárak Zrt.-vel, amely egy százmilliárd forintos beruházási program keretében újabb szintre emeli a sörgyártást Kőbányán – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint pénteken Budapesten.

Bár a 170 éve működő Dreher ma japán tulajdonban van, mégis hazai vállalatként tekintenek rá / Fotó: NurPhoto via AFP

A tárcavezető a stratégiai együttműködési megállapodás aláírását követően elmondta, hogy noha az immár 170 éve megszakítás nélkül működő cég ma japán tulajdonban van, a Dreher olyan mértékben ivódott egybe a magyar kultúrával és tradíciókkal, hogy mégis hazai vállalatként tekintenek rá.

A Dreher 8500 magyar család megélhetését biztosítja

Kifejtette, hogy a Dreher működése túlmutat önmagán, ugyanis ezen 8500 magyar család megélhetése múlik, és a beszállítóinak 86 százalékát is hazai kis- és közepes vállalkozások adják.

Így a Dreher mostani párját ritkító százmilliárd forintos fejlesztési programja a beszállító kis- és közepes vállalkozások, magyar vállalkozások számára jelent egy óriási fejlődési lehetőséget

– mutatott rá.

Majd aláhúzta, hogy ez a magyar sörgyártás valaha volt legnagyobb beruházási programja, amelynek a keretében a teljes sörgyártást új szintre emelik Kőbányán. „Örülünk annak, hogy az első lépések már megtörténnek. Olyan technológiai újítások és olyan újdonságok bevezetése történik, amelyek a Drehert a globális sörgyártás terén is kiemelkedővé és egyedivé teszik” – fogalmazott.

Mindezek alapján született az a döntés, hogy ezt a valóságban már létező és nagyra becsült stratégiai partnerséget írásba is foglaljuk, és a 103. stratégiai együttműködési megállapodását a magyar kormány a Dreherrel írta alá – tudatta.

A stratégiai partnerek beszállítói többnyire magyar kkv-k

Továbbá hangsúlyozta, hogy

a stratégiai partnerek jelentik a magyar gazdaság fő ütőerét: több mint 200 ezer embernek adnak munkát, több mint 25 ezer milliárd forintos éves nettó árbevétellel rendelkeznek, 70 százalékban exportra termelnek, s többségében magyar kis- és közepes vállalkozásokat alkalmaznak beszállítóként.

Szijjártó Péter ezután érintette az elmúlt másfél évtized egymást követő válságait is, és üdvözölte, hogy mindezen nehézségek ellenére a magyar gazdaság szereplői nagyon komoly bravúrokra voltak képesek.

Az mindenképpen ilyen bravúr a gazdaságtól, hogy dacára ennek a sok nehézségnek ma egymillió emberrel többnek van munkahelye Magyarországon, mint egy évtizeddel ezelőtt.

Ahogy egy ugyanilyen bravúr, hogy Európa legalacsonyabb munkát terhelő adóit itt Magyarországon kell fizetnie a munkavállalóknak és a munkáltatóknak.

Vagy ugyanilyen bravúr a magyar gazdaságtól, hogy miközben a nemzetközi energiapiacon teljesen esztelen áremelkedések zajlanak, itt a rezsicsökkentéssel sikerült féken tartani az árakat

– sorolta.