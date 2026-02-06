DrehersörgyártásSzijjártó Péter

Történelmi söripari beruházás: újabb szintre emeli a Dreher a gyártást Kőbányán

A magyar söripar történetének eddigi legnagyobb beruházásaként valósul meg az a százmilliárd forintos beruházási program, amellyel kőbányai gyártóbázisát fejleszti a Dreher Sörgyárak Zrt.. Ehhez stratégiai együttműködési megállapodást kötött a magyar kormánnyal. A Dreher fejlesztése a teljes sörgyártási technológia megújítását célozza, miközben jelentős hatással van a hazai beszállítói láncra és a kkv-szektorra is.

2026. 02. 06. 15:09
Forrás: Beerly
A kormányzat megkötötte a 103. stratégiai együttműködési megállapodását, ezúttal a Dreher Sörgyárak Zrt.-vel, amely egy százmilliárd forintos beruházási program keretében újabb szintre emeli a sörgyártást Kőbányán – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint pénteken Budapesten.

Szijjártó Péter Dreher
Bár a 170 éve működő Dreher ma japán tulajdonban van, mégis hazai vállalatként tekintenek rá / Fotó: NurPhoto via AFP

A tárcavezető a stratégiai együttműködési megállapodás aláírását követően elmondta, hogy noha az immár 170 éve megszakítás nélkül működő cég ma japán tulajdonban van, a Dreher olyan mértékben ivódott egybe a magyar kultúrával és tradíciókkal, hogy mégis hazai vállalatként tekintenek rá.

A Dreher 8500 magyar család megélhetését biztosítja

Kifejtette, hogy a Dreher működése túlmutat önmagán, ugyanis ezen 8500 magyar család megélhetése múlik, és a beszállítóinak 86 százalékát is hazai kis- és közepes vállalkozások adják.

Így a Dreher mostani párját ritkító százmilliárd forintos fejlesztési programja a beszállító kis- és közepes vállalkozások, magyar vállalkozások számára jelent egy óriási fejlődési lehetőséget

– mutatott rá.

Majd aláhúzta, hogy ez a magyar sörgyártás valaha volt legnagyobb beruházási programja, amelynek a keretében a teljes sörgyártást új szintre emelik Kőbányán. „Örülünk annak, hogy az első lépések már megtörténnek. Olyan technológiai újítások és olyan újdonságok bevezetése történik, amelyek a Drehert a globális sörgyártás terén is kiemelkedővé és egyedivé teszik” – fogalmazott.

Mindezek alapján született az a döntés, hogy ezt a valóságban már létező és nagyra becsült stratégiai partnerséget írásba is foglaljuk, és a 103. stratégiai együttműködési megállapodását a magyar kormány a Dreherrel írta alá – tudatta.

A stratégiai partnerek beszállítói többnyire magyar kkv-k 

Továbbá hangsúlyozta, hogy

a stratégiai partnerek jelentik a magyar gazdaság fő ütőerét: több mint 200 ezer embernek adnak munkát, több mint 25 ezer milliárd forintos éves nettó árbevétellel rendelkeznek, 70 százalékban exportra termelnek, s többségében magyar kis- és közepes vállalkozásokat alkalmaznak beszállítóként.

Szijjártó Péter ezután érintette az elmúlt másfél évtized egymást követő válságait is, és üdvözölte, hogy mindezen nehézségek ellenére a magyar gazdaság szereplői nagyon komoly bravúrokra voltak képesek.

  • Az mindenképpen ilyen bravúr a gazdaságtól, hogy dacára ennek a sok nehézségnek ma egymillió emberrel többnek van munkahelye Magyarországon, mint egy évtizeddel ezelőtt. 
  • Ahogy egy ugyanilyen bravúr, hogy Európa legalacsonyabb munkát terhelő adóit itt Magyarországon kell fizetnie a munkavállalóknak és a munkáltatóknak. 
  • Vagy ugyanilyen bravúr a magyar gazdaságtól, hogy miközben a nemzetközi energiapiacon teljesen esztelen áremelkedések zajlanak, itt a rezsicsökkentéssel sikerült féken tartani az árakat 

– sorolta.

Veszélybe kerülhetnek az eredmények

Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy egy ilyen törékeny időszakban könnyen veszélybe kerülhetnek az igen nehezen elért eredmények a sok-sok bizonytalanság miatt.

Ezért fontos, hogy Magyarország számára azt a biztonságot garantáljuk, amely biztonság az előfeltétele a nyugodt, kiszámítható gazdaságtervezésnek

– szögezte le. Majd rámutatott, hogy az utóbbi négy év a szomszédban tomboló háború ellenére is a gazdaságtörténet legsikeresebb időszaka volt a beruházások szempontjából hazánkban.

Soha annyi beruházásról nem kötöttünk megállapodást a magyar gazdaság szereplőivel, mint az elmúlt négy esztendőben” – jelezte Szijjártó Péter. Szerinte ebben a bravúros teljesítményben nélkülözhetetlen szerepet játszanak a magyar gazdaságnak azok az abszolút tradicionális szereplői, amelyek megtalálják az egyensúlyt a modern technológia alkalmazása és az örökség iránt tanúsított tisztelet között. „Ezek a vállalatok gyakorlatilag a magyar emberek életének részeivé válnak, egy sörgyár esetében talán azt is mondhatnám, hogy a mindennapi életének részeivé válhattak„ –  zárta mondandóját.

