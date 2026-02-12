Tényleg ott virágzik a lakáspiac, ahol munkahely van?

Feltételezhetően ott a legmagasabbak a lakásárak, ahol van munkahely, magasak a bérek, hiszen oda szívesen költöznek az emberek, élénkítve a forgalmat, gerjesztve az áremelkedést. Ennek apropóján az OTP Ingatlanpont több mutatót is megvizsgált, mennyire erős ez a logikusnak tűnő összefüggés. A munkanélküliségi ráta mellett az álláskeresők számát és arányát, a népességszám változását, a lakásárak alakulását, illetve a tranzakciószámot is vizsgálták.

Munkaerőpiaci statisztikától függetlenül Budapest a legkeresettebb a lakáspiacon

Nem mindenhol korrelál egyértelműen a foglalkoztatási ráta a lakásárakkal

A legalacsonyabb munkanélküliséget 2025 harmadik negyedévében három dunántúli vármegyében regisztrálta a KSH: Komárom-Esztergomban 2,4 százalék, míg Győr-Moson-Sopronban és Vasban egyaránt 2,8 százalék az állástalanok aránya. Az álláskeresők arányában Győr-Moson-Sopron megye adata a legalacsonyabb, mindössze a népesség 0,78 százaléka keresett munkát szeptemberi adatok szerint. A második legalacsonyabb, 1,24 százalékos arányt Csongrád-Csanád vármegyében mérték, ahol 3,9 százalék a munkanélküliség. A vármegyében jelenleg is komoly feldolgozóipari beruházások zajlanak, Szegeden például idén indulhat el a termelés a BYD elektromosautó-gyárában, ami odavonzza a munkaerőt a környező vármegyékből is. A KSH adatai szerint a legmagasabb, 8,3 százalékos a munkanélküliség Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, ezt követi Nógrád és Somogy.

Abban nincs újdonság, hogy a legmagasabb árakat a NAV 2025-ös forgalmi adatai alapján Budapesten regisztrálták, négyzetméterenként átlagosan 1,2 millió forinttal, azonban a Győr-Moson-Sopron vármegyei átlag az országos vármegyei toplista harmadik helyén áll Somogy és Hajdú-Bihar után, megelőzve Pest vármegyét. Vagyis látszik összefüggés a két adat között Győr-Moson-Sopron vármegye esetében, azonban

a legkisebb munkanélküliségi rátával rendelkező Komárom-Esztergom például csak a középmezőnyben van az árlistán,

azaz a korreláció nem mondható szorosnak. Ugyanerre utal Hajdú-Bihar is, ahol az országos átlagnál magasabb, 5,5 százalékos munkanélküliség mellett a második legmagasabb, 829 ezer forint az átlagos négyzetméterár. Érdekes még Somogy esete, ahol a harmadik legmagasabb, nyolcszázalékos munkanélküliség a legmagasabb vármegyei átlagárral párosul. „Somogy vármegye speciális helyzete abból adódhat, hogy a balatoni ingatlanárak jócskán felfelé húzzák a megyei átlagot, miközben a munkanélküliség vélhetően más területeken koncentrálódik” – kommentálta a jelenséget Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.