Francia vállalat hozza a paksi reaktor „lelkét” – felgyorsítják a beruházást

Magyarországon a Framatome francia és a Roszatom orosz nukleáris ipari vállalattal együtt felgyorsítják a paksi atomerőmű bővítését, hogy továbbra is biztonságban legyen hazánk energiaellátása és továbbra is megóvják a rezsicsökkentést – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten. A minisztérium közlése szerint a tárcavezető arról számolt be a Framatome vezetőivel folytatott tárgyalása után, hogy a francia vállalat fogja szállítani a paksi reaktor egyik legfontosabb elemét, annak lelkét, az irányítástechnikai rendszert.

A Framatome és a Roszatom nukleáris ipari vállalattal együtt felgyorsítják a paksi atomerőmű bővítését. / Fotó: Mártonfai Dénes

Szoros szövetség van a francia és magyar kormány között a nukleáris energia terén

Szijjártó Péter közölte: sőt, a Framatome egyre tovább növeli a szerepét a paksi beruházásban, ami pedig jó hír,

mert a franciák a legmodernebb nukleáris technológiát használják,

ráadásul a magyar és a francia kormány között egy nagyon szoros szövetség van a nukleáris energia terén.

Majd leszögezte, hogy a kormány nem fogja engedni, hogy mindenfajta őrült ideológiai támadásoknak és diszkriminációnak tegyék ki a nukleáris energiát. A tárcavezető úgy vélekedett, hogy ha a Tisza Párt megnyerné az áprilisi választást, akkor nyilvánvalóan nem mondana nemet Brüsszelnek, és hagyná, hogy a nukleáris ipart szankcionálják, és akkor vége lenne a paksi projektnek. Most tárgyalja a huszadik szankciós csomagot az Európai Tanács, és természetesen a baltiak meg egyes északiak most is azt szorgalmazzák, hogy a Roszatomot, a nukleáris ipart helyezzük szankciók alá.

Ha ez átmenne, akkor a paksi építkezést be kéne fejezni, és mindaz, amit eddig rászántunk, menne a levesbe – figyelmeztetett. Valamint rámutatott, hogy még ennél is drámaibb következmény lenne, hogy ha nem épülhetne meg a paksi atomerőmű, akkor a rezsicsökkentés hosszú távú garanciájának is kirúgnák a lábát.

A Tisza Párt igent mondana a brüsszeli szankciókra

A rezsicsökkentés hosszú távú garanciája az maga a paksi atomerőmű, mivel magunk fogjuk előállítani az elektromos energiát, s nem kell megvennünk a nemzetközi piacokról horror áron. De Paks nélkül, az új paksi blokkok nélkül nincs rezsicsökkentés hosszú távon – hangsúlyozta.