szijjártó pétergyulagyulai várfürdő

Szijjártó Péter: lezárult a Gyulai Várfürdő teljes felújítása

Lezárult a Gyulai Várfürdő teljes, hárommilliárd forint értékű felújítása, a városnak viszont nem ez az egyedüli infrastrukturális fejlesztése. Az M44-es út és a román gyorsforgalmi úthálózat összekapcsolódását az évtized végére meg fogjuk valósítani - mondta Szijjártó Péter.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 15:45
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Lovarda épületének átadásával lezárult a Gyulai Várfürdő teljes, hárommilliárd forint értékű felújítása, így mostantól annak teljes területe a vendégek rendelkezésére áll - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a helyszínen.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter szerint számos magyarországi település egyre nagyobb számban vonzza a látogatókat határon innen és túlról egyaránt
Fotó: NurPhoto via AFP

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a Gyulai Várfürdő Lovarda épületének átadó ünnepségén először az elmúlt másfél évtized válságait érintette, a súlyos bizonytalanságot, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország mindezen nehézségek közepette igazi gazdasági bravúrokat hajtott végre.

"Olyan eredményeket értünk el, amelyeket szájtátva figyelnek a világ távoli pontjain is (…) Akármilyen távol járok Gyulától a világban, hitetlenkedve hallgatják a kollégák, hogy Magyarországon nem csak 13., hanem 14. havi nyugdíj is van. Hitetlenkedve hallgatják, hogy az Európában megszokottnak harmadát-negyedét fizetik a magyar emberek a rezsire, és hitetlenkedve hallgatják azt, hogy Magyarországon az édesanyáknak most már nem kell személyi jövedelemadót fizetni" - sorolta. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy egy ilyen törékeny időszakban könnyen veszélybe kerülhetnek a nehezen elért eredmények, például mert az országot megpróbálják belekeverni az ukrajnai háborúba. "Mi mindennek ellenállunk, garantáljuk Magyarország, a magyarok és a hozzánk látogatók biztonságát, és garantáljuk, hogy a magyar emberek pénzét Magyarország, a magyarországi települések fejlesztésére használjuk fel" - szögezte le.

Majd rámutatott, hogy az utóbbi évek sikerei csakis azért voltak lehetségesek, mert a gazdaság bizonyos szektorai kiválóan teljesítettek, mint például a turizmus. "Számos magyarországi település egyre nagyobb számban vonzza a látogatókat határon innen és túlról egyaránt. És Magyarország vonzerejét nemzetközi szinten is folyamatosan növelik a messze földön híres fürdőink" - jegyezte meg. Szijjártó Péter azt közölte, hogy ezek közül is kiemelkedik a rendkívül magas színvonalú Gyulai Várfürdő, amelyet három ütemben összesen hárommilliárd forintért újítottak fel, és a beruházás mostanra zárult le, így innentől kezdve a létesítmény teljes területe a vendégek rendelkezésére áll. Kifejtette, hogy a fejlesztés utolsó szakasza egy különleges épület, a közel 200 éves Lovarda felújításáról szólt, amely Magyarország egyik legszebb és legjobb termálvizes komplexumaként várja a látogatókat.

Emellett pedig kitért arra is, hogy Gyula "az elmúlt évek fejlesztései nyomán egyre szebb arcát mutatja", egyre több a turista, és a város egyre nagyobb mértékben járul hozzá a magyar gazdaság erősödéséhez. "Nemcsak belföldi vendégekkel találkozhatunk itt, hanem határon túlról érkezőkkel is. Az ő érkezésüket megkönnyíti, hogy Gyula immár két határátkelővel is rendelkezik, a magyar-román határon nemrégiben átadott tíz új határátkelőhely közül ugyanis az egyik itt, a Dénesmajornál található" - jegyezte meg.

"A jövőben Gyula városának szerepe a Románia felé irányuló tranzitban még inkább megnő azzal, hogy az M44-es út és a román gyorsforgalmi úthálózat összekapcsolódását az évtized végére meg fogjuk valósítani" - tudatta. "És itt Gyulán joggal lehetnek büszkék a Várfürdő mellett arra is, hogy az elmúlt években egy 2,5 milliárd forintos beruházás nyomán megújult az Almásy-kastély, illetve hamarosan felújítjuk a vasútállomást és az Élővíz-csatorna környezetét is megújítjuk" - fűzte hozzá. A miniszter végül arról is beszámolt, hogy Gyula a nemzetközi gazdaság vérkeringésébe is egyre jobban bekapcsolódik azzal, hogy az Airbus gyárában most már a legérzékenyebb repülésbiztonsági eszközöket, berendezéseket állítják elő.

"Mi azon leszünk, hogy Gyula városa a jövőben is tovább fejlődjön, ezt segíti az a hét beruházás, amely 32 milliárd forint értékben jött ide Gyulára és a közvetlen környékére, amelyek összesen több mint ezer munkahelyet tettek betonbiztossá itt a város közvetlen környezetében" - jelentette ki. "Azon leszünk tehát, hogy Gyula városa tovább fejlődjön, még több látogatót vonzzon, és azon leszünk, hogy a gyulaiak pénze Gyula városának fejlődését szolgálja, ne egy másik ország működéséhez járuljon hozzá" - zárta mondandóját.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekléphaft pál

A világ állása

Bayer Zsolt avatarja

Léphaft Pál karikatúrái – az aranyszarban és a háborúban elsüllyedő Nyugatról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.