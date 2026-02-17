Szijjártó Péter: lezárult a Gyulai Várfürdő teljes felújítása

A Lovarda épületének átadásával lezárult a Gyulai Várfürdő teljes, hárommilliárd forint értékű felújítása, így mostantól annak teljes területe a vendégek rendelkezésére áll - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a helyszínen.

Szijjártó Péter szerint számos magyarországi település egyre nagyobb számban vonzza a látogatókat határon innen és túlról egyaránt

Fotó: NurPhoto via AFP

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a Gyulai Várfürdő Lovarda épületének átadó ünnepségén először az elmúlt másfél évtized válságait érintette, a súlyos bizonytalanságot, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország mindezen nehézségek közepette igazi gazdasági bravúrokat hajtott végre.

"Olyan eredményeket értünk el, amelyeket szájtátva figyelnek a világ távoli pontjain is (…) Akármilyen távol járok Gyulától a világban, hitetlenkedve hallgatják a kollégák, hogy Magyarországon nem csak 13., hanem 14. havi nyugdíj is van. Hitetlenkedve hallgatják, hogy az Európában megszokottnak harmadát-negyedét fizetik a magyar emberek a rezsire, és hitetlenkedve hallgatják azt, hogy Magyarországon az édesanyáknak most már nem kell személyi jövedelemadót fizetni" - sorolta. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy egy ilyen törékeny időszakban könnyen veszélybe kerülhetnek a nehezen elért eredmények, például mert az országot megpróbálják belekeverni az ukrajnai háborúba. "Mi mindennek ellenállunk, garantáljuk Magyarország, a magyarok és a hozzánk látogatók biztonságát, és garantáljuk, hogy a magyar emberek pénzét Magyarország, a magyarországi települések fejlesztésére használjuk fel" - szögezte le.

Majd rámutatott, hogy az utóbbi évek sikerei csakis azért voltak lehetségesek, mert a gazdaság bizonyos szektorai kiválóan teljesítettek, mint például a turizmus. "Számos magyarországi település egyre nagyobb számban vonzza a látogatókat határon innen és túlról egyaránt. És Magyarország vonzerejét nemzetközi szinten is folyamatosan növelik a messze földön híres fürdőink" - jegyezte meg. Szijjártó Péter azt közölte, hogy ezek közül is kiemelkedik a rendkívül magas színvonalú Gyulai Várfürdő, amelyet három ütemben összesen hárommilliárd forintért újítottak fel, és a beruházás mostanra zárult le, így innentől kezdve a létesítmény teljes területe a vendégek rendelkezésére áll. Kifejtette, hogy a fejlesztés utolsó szakasza egy különleges épület, a közel 200 éves Lovarda felújításáról szólt, amely Magyarország egyik legszebb és legjobb termálvizes komplexumaként várja a látogatókat.