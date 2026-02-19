Rendkívüli

Kiszivárgott a titkosszolgálati jelentés: Zelenszkij bosszúja miatt állt le a Barátság kőolajvezeték

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„A »színvonalról« a Tisza Párt gondoskodik és a Magyar Pétert körbelengő fehér por”

Szabó Gergő
2026. 02. 19. 6:33
Szabó Gergő, Pesti Srácok : „Már nem újdonság, hogy az ukránok napi szinten fenyegetnek bennünket, magyarokat. Katonai invázióval, gyilkossággal, az országunk elfoglalásával. Legutóbb már arról beszéltek, hogy milyen jó lesz, ha Magyar Péter nyeri a választásokat, mert akkor mehet a magyarok pénze Ukrajnába, egy másik ukrán potentát viszont attól fél, hogy Orbán Viktor marad a miniszterelnök, ezért az ukrán titkosszolgálatnak kell kezébe venni a kormányváltás ügyét. Ebben a helyzetben mondta azt Eörsi Mátyás ex-SZDSZ-es hazaáruló, hogy az egész magyar nép nevében bocsánatot kér Zelenszkijtől, aki szerinte még nagy önuralommal viseltetik Orbán Viktor iránt. Elképesztő színvonal, de mindig van lejjebb, erről pedig  a Tisza Párt gondoskodik és a Magyar Pétert körbelengő fehér por.”

Pokol Béla
idezojelekFidesz

A véleménydeformáló elit önálló pártként sokkolja a közéletet

Pokol Béla avatarja

Külön iparág szerveződött a közvélemény rendszerszerű manipulációjára.

