„A »színvonalról« a Tisza Párt gondoskodik és a Magyar Pétert körbelengő fehér por”

Szabó Gergő, Pesti Srácok : „Már nem újdonság, hogy az ukránok napi szinten fenyegetnek bennünket, magyarokat. Katonai invázióval, gyilkossággal, az országunk elfoglalásával. Legutóbb már arról beszéltek, hogy milyen jó lesz, ha Magyar Péter nyeri a választásokat, mert akkor mehet a magyarok pénze Ukrajnába, egy másik ukrán potentát viszont attól fél, hogy Orbán Viktor marad a miniszterelnök, ezért az ukrán titkosszolgálatnak kell kezébe venni a kormányváltás ügyét. Ebben a helyzetben mondta azt Eörsi Mátyás ex-SZDSZ-es hazaáruló, hogy az egész magyar nép nevében bocsánatot kér Zelenszkijtől, aki szerinte még nagy önuralommal viseltetik Orbán Viktor iránt. Elképesztő színvonal, de mindig van lejjebb, erről pedig a Tisza Párt gondoskodik és a Magyar Pétert körbelengő fehér por.”