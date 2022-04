Miért támogatja, védi és imádja minden erejével Soros Ukrajnát?

A Fox News állandó elemzője, Dan Bongino konzervatív rádiós műsorvezetőjének Twitter-oldala által ajánlott cikk szerint a szélsőbaloldali milliárdos Oroszország és Kína ellen uszít – írja oldalán a Tűzfalcsoport.

Soros György, a szélsőbaloldali milliárdos az utóbbi időben felvonta szemöldökét, amikor az oroszok ukrajnai invázióját mérlegelte.

Soros csatlakozott ahhoz a „kórushoz”, amely folyamatosan felszólal Vlagyimir Putyin orosz elnök Ukrajna elleni agressziója kapcsán.

Egyenesen arra szólította fel a lakosságot, hogy „álljanak ki Ukrajna mellett”.

Tanúja voltam, ahogyan Ukrajna a Szovjetunió összeomlásakor liberális demokráciává és nyitott társadalommá alakult át. Számtalan orosz agresszióval szembesült már, de továbbra is fennmaradt. Ha megengedjük Putyinnak, hogy sikerrel járjon, az azt üzeni az egész világnak, hogy nemzetek egyszerűen létrehozhatók vagy feloszlathatók nyers erőszakkal

– mondta február 26-án.

Matt Palumbo oknyomozó újságíró évek óta vizsgálja Soros globális hálózatát. Tavaly augusztusban Soros az újságok címlapjára került, amiért Hszi Csin-ping kínai diktátor fenyegetéséről beszélt, azonban nem okozott gondot 2016 novemberében 24 millió dollárt befektetnie Kínába, ahol Hszi 2013 óta elnök.

Ukrajna történetesen egy olyan ország, ahol Sorosnak történelmileg a legnagyobb befolyása volt.

Egyes állításokkal ellentétben azonban nincs kapcsolat Soros és Ukrajna jelenlegi elnöke, Volodimir Zelenszkij között, ugyanis ő valójában Petro Porosenko volt elnököt támogatta, akit Zelenszkij 2019-ben legyőzött. Azonban nem mondott le arról, hogy megpróbálja megtartani és kiterjeszteni befolyását az ukrán nemzetre.

Ahogy Matt Palumbo írja a „The Man Behind the Curtain: Inside the Secret Network of George Soros” című könyvében, nemzetközi szinten Soros György nagyobb befolyással büszkélkedhet Ukrajnában, mint bármely más országban. A Vesti orosz nyelvű ukrán lap minden év végén közzéteszi az ország legbefolyásosabb száz emberének listáját, és 2019-ben Sorost választotta a másodiknak Volodimir Zelenszkij elnök után.

Az általa finanszírozott szervezeteken keresztül Soros egész Ukrajna gazdasági és politikai életét befolyásolhatja – jegyzi meg a kijevi lap.

Aligha túloznak, hiszen

Soros 1989-ben kezdett Ukrajnában befolyást szerezni, két évvel a Szovjetunió összeomlása előtt, amikor is egy sor civil szervezetet hozott létre.

A legfigyelemreméltóbb 1990 áprilisa volt, amikor Kijevben megalakult az International Renaissance Foundation (IRF), amely a Nyílt Társadalom Alapítványok nemzetközi hálózatának része. Ukrajna akkoriban még a Szovjetunió része volt, így Soros befolyása csak 1991-től nőtt meg igazán, amikor az ország teljesen függetlenné vált – ecseteli a Tűzfalcsoport.