Megtanultak a kárpátaljaiak a háborúval együtt élni

Lassan öt hónapja már, hogy a háború szorításában zajlik az élet Kárpátalján. Ez idő alatt száznál is több alkalommal szólaltak meg a légvédelmi szirénák, ha összeadjuk a légiriadóval telt órák számát, öt napnál is több jön ki. A Magyarországgal közvetlenül szomszédos régióban március 12-én volt először légiriadó, többször megesett, hogy naponta 3-4 alkalommal is megszólaltak a szirénák.

Légicsapás azonban csak egyszer érte a megyét, a Vereckei-hágó lábánál fekvő Volócon egy vasúti csomópont villanytelepébe csapódott rakéta. Egy másik alkalommal pedig a Kárpátalját Lemberg megyével összekötő beszkidi alagutat bombázták.

A helyiek mára megtanultak együtt élni nemcsak a légiriadó jelentette veszéllyel, de a háború egyéb hatásaival is. Leginkább a Kárpátaljára özönlő közel félmillió belső menekült elhelyezése jelentett nagy kihívást mindenkinek, az önkormányzatoknak és a civileknek egyaránt. Ugyan mára sokan visszamentek, de becslések szerint legalább kétszázezren továbbra is itt próbálják meg átvészelni a háborút, s vélhetően több tízezren az ország legnyugatibb csücskében próbálnak majd meg új életet kezdeni. Már most is sokan beíratták gyermekeiket az itteni iskolákba, óvodákba. Egyre többen keresnek maguknak munkát, ebben segítségükre van, hogy mintegy háromszáz cég és vállalkozás telepítette át székhelyét a megyébe, új munkahelyek ezreit teremtve ezzel. Miután a megyevezetés néhány hete kikötötte, hogy ezentúl csak a valóban rászorulóknak tud szállást és ingyenes ellátást biztosítani, többen kénytelenek saját lábra állni és a privát szektorban keresni lakhatást.

Jelenleg az egyik legnagyobb probléma, hogy a legtöbb oktatási intézményben továbbra is menekültek vannak elszállásolva, márpedig az iskolakezdésig ki kellene őket onnan költöztetni, különben képtelenség lesz beindítani az iskolai oktatást.

A jelenléti tanmenet visszaállítására viszont nagy szükség lenne, mert előbb a világjárvány, utóbb meg a háború miatt a diákok gyakorlatilag három éve nem tudnak rendesen iskolába járni.