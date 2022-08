Dollármilliárdok veszhetnek el Ukrajnában szakértők szerint

Dollármilliárdok folytak be Afganisztánba a húsz évig tartó nemzetközi misszió alatt, amelyek egy része pazarlás, korrupció és visszaélések miatt elveszett. Szakértők amiatt aggódnak, hogy az Ukrajnába juttatott pénzügyi segélyek is hasonló sorsra juthatnak. John Sopko, az Afganisztán újjáépítését felügyelő hatóság (SIGAR) vezetője szerint az ukrajnai háború más, mint Afganisztán, Irak, Vietnam vagy az Egyesült Államok más külföldi beavatkozásai, azonban számos hasonlóság és párhuzam van közöttük. Ilyen a pénzügyi és a katonai segélyek kérdése is.

Nem azt mondom, hogy ez helytelen dolog lenne, sem azt, hogy az ukránok gonoszok, és el fogják lopni a segélyeket. Arra próbálok rámutatni, hogy amikor ilyen gyorsan ennyi pénzt dobunk egy országba, akkor azt a kezdetektől fogva felügyelni kell

– vonta le a tanulságokat Sopko az afganisztáni és az ukrajnai háború kapcsán.