Az időjárás a legnagyobb ellenség

Ukrán ellentámadás − de mikor?

Az elmúlt hónapokban a világsajtóban rengeteget lehetett olvasni egy esetleges tavaszi ukrán ellentámadásról. − Az ukrán csapatok hamarosan ellentámadásba kezdenek, mivel Oroszország offenzívája megtorpanni látszik – közölte Olekszandr Szirszkij, az ukrán szárazföldi erők parancsnoka még múlt hét pénteken. Ez ugyanakkor még több ok miatt sem tűnik valószínűnek.

Kis-Benedek József szerint az ukrán ellenoffenzívának két előfeltétele van: az egyik a már említett időjárási viszonyok javulása, a másik pedig az, hogy minél több nyugati hadi eszközt szállítsanak a frontra.

Az első „fecskék” már meg is érkeztek, Olaf Scholz német kancellár éppen tegnap jelentette be, hogy ígéretéhez hűen Berlin leszállított 18 darab Leopard 2A6 típusú harckocsit szövetségesének. − Ez ahhoz elegendő, hogy létrehozzák azokat a vegyes − keleti és nyugati hadi technológiával, hadi eszközökkel rendelkező − harccsoportokat, melyeket majd egy esetleges nagyobb küzdelem során be tudnak vetni − mutatott rá a szakértő. Hangsúlyozta, jelenleg ennek ellenére az orosz oldalon hatalmas a túlerő.

Mindkét fél részéről májusban vagy júniusban lehet számítani nagyobb offenzívára, ezek pedig nem biztos, hogy kizárólag egy területen fognak végbemenni

− vélekedett.

Veszélyes játék

Nagy port vert fel a hétvégén Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentése, miszerint Moszkva taktikai atomfegyvereket telepít szövetségese, Belarusz területére.

Ez veszélyes játék, amit nagyon komolyan kell venni, mindenképpen eszkalációs veszéllyel járhat

− figyelmeztetett Kis-Benedek József. A szakértő szerint ezzel Moszkva nem elsősorban Ukrajnának, hanem a nyugati országoknak, leginkább a Belarusszal szomszédos államoknak − így Lengyelországnak és a balti országoknak − akart üzenni. Üzenete pedig világos: Oroszország még mindig erős, és hajlandó akár a Nyugatot is veszélyeztetni. A taktikai atomfegyverek bevetésének esélye ugyanakkor kicsi, Ukrajnában történő alkalmazásuk esélye pedig a nullához közelít.

Arra nem látok esélyt, hogy például Kijevben vagy Nyugat-Ukrajnában vessék be ezeket, annak nagyon súlyos következményei lennének. A nemrégiben Oroszországhoz csatolt területek közelében húzódó frontvonalakon pedig egyenesen értelmetlen lenne, hiszen a taktikai atomfegyverek tartós pusztítást okoznának az adott térségekben

− zárta szavait a szakértő.