Bush elnök egykori tanácsadója: A cseppfolyós gáz és a hadiipar miatt is kell az USA-nak támogatnia Ukrajnát

Rove március 29-én a The Wall Street Journal online felületén megjelent cikkében leszögezte, nem igaz az az állítás, hogy az Ukrajnának szánt fegyverek és a gazdasági segélycsomagok gyengítenék Amerika pozícióját, hogy saját szükségleteit lássa el. A Bush-féle Fehér Ház egyik vezetője, aki lobbistaként is sok pénzt keresett, kifejti, ennek éppen az ellenkezője igaz, hiszen a kelet-európai ország hősies ellenállása az orosz agresszorral szemben jelentősen növelte Amerika stratégiai pozícióját világszerte, mi több, az amerikai gazdaságot is erősítette, hiszen csak az Európai Unió 348 milliárd dollár értékben importált amerikai termékeket 2022 folyamán.