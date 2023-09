Anna Michalska lengyel hadnagy, a határőrség parancsnokságának szóvivője azonban arra hívta fel a figyelmet, a statisztikai adatok nem mindig pontosak, ugyanis nem kizárt, hogy vannak olyanok, akik akár több száz alkalommal is átlépték a határt. Hozzátette: a nyolcvanezres szám azonban nagyjából pontos lehet, ami azt jelenti, ennyi potenciálisan hadköteles ukrán maradhatott Ukrajnában. Azt azonban nem tudni, hogy közülük ténylegesen hányan mentesülhetnek a katonaság alól.

A Rzeczpospolita ugyanakkor arról is beszámolt, Fedir Veniszlavszkij az ukrán parlament elé egy olyan törvénytervezetet nyújtott be, amelynek értelmében azok a 30 év feletti férfiak sem tudnak kibújni a besorozás alól, akiket eddig tanulmányaik miatt nem hívtak be a hadseregbe.

A javaslat szerint azokat is be lehetne ezentúl sorozni, akik nem folyamatosan, hanem megszakítással végzik tanulmányaikat, vagy már második, esetleg harmadik szakra iratkoznak be a felsőfokú oktatási intézményekben. Fedir Veniszlavszkij rámutatott, a tanulmányok miatti mentességet sokan igyekeznek kihasználni, ezt a számok is igazolják: míg 2019 és 2021 között 40 ezer 25 év feletti hallgató végezte tanulmányait az egyetemeken, főiskolákon, a háború kitörésével számuk 106 ezerre nőtt. Hozzátette: idén közel százezer ukrán tanul felsőoktatásban, akik között hatvanezer férfi van. Amennyiben a tervezetet a parlament elfogadja, visszamenőleg érvényes lesz azokra is, akik 2022 szeptemberében kezdték meg tanulmányaikat.

Borítókép: Ukrajnából menekülõ emberek kelnek át a lengyel-ukrán határon a délkelet-lengyelországi Medykában 2022. február 26-án (Fotó: MTI/EPA/PAP/Darek Delmanowicz)