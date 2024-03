Moszkvai terrortámadás: zsoldosokat bérelhetett fel az Iszlám Állam

Elrendelte egy moszkvai bíróság a Crocus City Hall elleni terrortámadás végrehajtásával megvádolt négy tádzsik állampolgár előzetes letartóztatását hétfőre virradóra. A péntek este négy fegyveres által a krasznogorszki Crocus City Hall kulturális központnál végrehajtott, legkevesebb 137 halálos áldozattal járó terrortámadást az ISIS-K vállalta magára, azaz az Iszlám Állam többnyire Afganisztánban, Türkmenisztánban és Iránban működő Horaszán nevű fiókszervezete.

„Nincs okunk kételkedni az Iszlám Állam felelősségében” – közölte az amerikai hírszerzés. A nemzetközi sajtóban és a szakértők körében azonban megindultak a találgatások arra vonatkozóan, miért éppen Moszkvát vette célba a terrorszervezet.

Az Iszlám Állam esetleges felbérlése egyike azoknak a furcsaságoknak, amit jelen pillanatban nem értünk. Most úgy tűnik, mintha az első alkalom lenne, hogy az Iszlám Állam nem elvi meggyőződéses alapon kereste a terrorakció végrehajtóit, hanem mint egyfajta zsoldosokat

– mondta el lapunk érdeklődésére Horváth József, az Alapjogért Központ biztonságpolitikai tanácsadója.

Horváth József biztonságpolitikai szakértő (Fotó: Polyák Attila)

Ilyenre pedig korábban nem volt példa, mutatott rá a szakértő. Az is érdekes volt, folytatta, hogy a tettesek az akció végrehajtása után elmenekültek és nem öngyilkos merénylőként tűntek fel. Az is furcsa, hogy a végrehajtás módja nem szokványos, nem kiabáltak „Allahu akbart”, nem hagyták ott az Iszlám Állam zászlaját, valamint a tádzsik kormány szerint az útleveleikhez tartozó személyek sem stimmelnek.

Ma ennek kapcsán egy olyan képet látunk, amit mutatni akarnak nekünk, és nem a valóságot – hangsúlyozta a szakértő.

„Az Iszlám Állam eddig a terrorakcióit meggyőződésből vállaló harcosokat toborzott és nem pénzért zsoldosokat. A közzétett videón látunk négy személyt, akikre azt mondták, hogy ők a tettesek, de ezt nem tudjuk biztosan”, mondta szakértő.

🔻ویدیو تازه

✍️این ویدیو تازه از سوی اعماق رسانه‌ی تبلیغاتی گروه داعش از حمله به یک تالار در شهر مسکو روسیه نشر شده است.



ویدئویی که نشان می دهد شهروندان تاجیکستانی در حادثه مسکو، نقش اساسی داشته اند.در ویدیو دیده می شود که داعشی‌ها شهروندان روسی‌ها را با چاقو سر می برند. pic.twitter.com/xl9PuhccSR — Afghan Tribune (@Afghan_Tribune1) March 24, 2024

Az ún. idegenzászlós művelet az, amikor egy ország titkosszolgálatai felbérelnek egy másik testületet vagy csoportot valamilyen akció végrehajtására – ennek a lehetősége sem zárható ki, tette hozzá.

Orosz részről az elnökválasztás utáni időpont miatt ezt kevésbé reális lehetőségnek nevezte Horváth József.

Az tény, hogy a brutális terror összerázta az orosz társadalmat. Az emberek sorban állnak, hogy vért adjanak, mindenki bosszút követel, és azzal, hogy Ukrajna irányába menekültek, olyan labdát adtak fel az oroszoknak, amit kommunikációs szinten ki is használnak.

– mutatott rá a szakértő.

Egy férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy részt vett egy koncertterem elleni támadásban, amelyben 137 ember halt meg. (Fotó: AFP/Tatyana Makeyeva)

A pénteki moszkvai terrortámadás az Iszlám Állam részéről nem az első olyan akció volt, melynek során orosz érdekeltségeket vettek célba. 2022 szeptemberében a szervezet tagjai vállalták a felelősséget a kabuli orosz nagykövetség elleni támadásért, és 2017-ben a szentpétervári metróban végrehajtott támadást is az ISIS-hez köthető terroristák hajtották végre. – Arra azonban nem láttunk példát, hogy az Iszlám Államot valaki felbérelte volna, ez nagyon zavaros egyelőre, de e téren is inkább a kételyek szaporodnak, mintsem hogy választ kapnánk erre, folytatta Horváth József.

Amikor a terroristák azt mondják a kihallgatáson, hogy nagyjából kétmillió forintnyi rubelt kaptak a merényletért, akkor az nehezen értelmezhető. Ez amatőrnek tűnik, mint ahogy az is, ahogy egy Renault kisautóval elmenekülnek a helyszínről és az ukrán határ felé tartanak autócsere nélkül. Ez egy barkácsműveletnek tűnik!

– hangsúlyozta a biztonságpolitikai szakértő.

🇷🇺Izvestia znovu vytvořila to, co se stalo uvnitř Crocusu a po teroristickém útoku. pic.twitter.com/nPdUV9KJra — Ing. Honza 🇨🇿👍🇺🇦👎 (@Honza4746) March 23, 2024

„A megbízójuk kikerülhetett akár az oroszok köréből, az ukránok köréből vagy akár egy Iszlám Állam-szimpatizáns is lehetett. Az mindenesetre árulkodó volt, hogy az amerikaiak túl hamar határolódtak el; ez lehet akár azért is, mert ők attól tarthatnak, hogy az ukránok benne voltak ebben a terrorakcióban” – vélekedett Horváth József. Hozzátette: az ukránok részéről is gyenge cáfolatok jöttek. A szakértő aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a közelmúltban mind az ukrán katonai, mind a polgári titkosszolgálatoknál létrehoztak egy ún. puha egységek elleni részleget, és arra is emlékeztetett, amikor az ukrán szolgálatok orosz területen, Moszkvában robbantották fel egy akcióban Alekszandr Dugin orosz ideológus lányát.