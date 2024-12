Itt a német beismerés: Berlin csapatokat küldene Ukrajnába

Baerbock újságíróknak elmondta, hogy a hosszú távú béke elérése érdekében Ukrajnában elképzelhetőek olyan biztonsági garanciák Ukrajna NATO-tagsága mellett, mint a nemzetközi csapatok, köztük német csapatok Ukrajnába telepítése, írta a Kyiv Independent.

Hakan Fidan török ​​külügyminiszter és Annalena Baerbock német külügyminiszter a NATO külügyminiszteri találkozóján Brüsszelben, Belgiumban 2024. december 3-án (Fotó: Anadolu/AFP/Murat Gok)

Baerbock megjegyzései azt követően hangzottak el, hogy a médiaértesülések szerint Nagy-Britannia és Franciaország is tárgyal arról, hogy katonákat küldjön az ukrajnai tűzszünet ellenőrzésére. Az országban a háború utáni békés helyzetet felügyelő európai csapatok állítólag Donald Trump megválasztott amerikai elnök csapatának béketervében is szerepeltek.

Az ukrán lap arra is rámutatott, hogy Annalena Baerbock, aki a német zöldek politikusa, mindig is az ukránbarát hangot képviselte a kormánykoalícióban Olaf Scholz szociáldemokrata kancellárral szemben, aki bizonyos kérdésekben óvatosabb megközelítést alkalmazott.

Az év elején a kancellár elutasította Emmanuel Macron francia elnök javaslatát, hogy katonai kiképzőket küldjenek Ukrajnába.

Scholz november 15-én Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is beszélt. A német kancellár elítélte Oroszország ukrajnai háborúját, és sürgette Putyint, hogy vonja vissza csapatait, azonban továbbra is kitart amellett, hogy Berlin nem ad Taurus rakétákat Ukrajnának, még azután is, hogy az Egyesült Államok engedélyezte Ukrajnának, hogy ATACMS és Storm Shadow rakétákkal csapást mérjen Oroszország mélyebben fekvő területeire.

Friedrich Merz (j) a németországi konzervatív Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke beszédet mond 2024. november 13-án a berlini Bundestagban (Fotó: AFP/ Tobias Schwarz)

A Kyiv Independent szerint a februári német előre hozott választások a felmérések szerint a konzervatív CDU/CSU szövetségnek kedveznek, amelynek kancellárjelöltje, Friedrich Merz keményebb retorikát használ Oroszországgal szemben, és határozottabban kiáll Kijev támogatása mellett.