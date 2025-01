Brüsszel még mindig a szankciókat erőlteti, miközben amerikai kézbe kerülhet az Északi Áramlat

Az európai energiaválságot idézett elő az ukrajnai háború, a Brüsszel által bevezetett elhibázott szankciók és az Északi Áramlat gázvezeték körüli bizonytalanságok. Az energiapiac kiszámíthatatlansága, az orosz gázimport csökkenése, valamint az alternatív energiaforrások nehézkes elérhetősége miatt Európa történelmi kihívással néz szembe. Az energiaárak már hónapok óta emelkednek, és a hideg idő, valamint az Északi Áramlat jövőjét övező geopolitikai viták csak tovább súlyosbítják a helyzetet.

Alekszandar Vucsics szerb elnök kijelentette, hogy az Északi Áramlat egy éven belül amerikai befektetők kezébe kerülhet

Fotó: Hans Lucas via AFP

A földgáz ára az elmúlt hetekben megawattóránként 50 euró fölé emelkedett, ami 14 hónapos csúcsot jelent. Az Európai Unió gáztározóinak töltöttsége 72 százalékos, miközben egy évvel ezelőtt ez az arány 86 százalék volt. A Rabobank és az Energy Aspects elemzői szerint az energiaárak rövid távon tovább nőhetnek, különösen a hideg idő és a szállítási bizonytalanságok miatt.

Az Északi Áramlat geopolitikai jelentősége

Az Északi Áramlat gázvezeték mindig is stratégiai szerepet töltött be Európa energiaellátásában. A vezeték jövője most újra a figyelem középpontjába került, miután Alekszandar Vucsics szerb elnök kijelentette, hogy az Északi Áramlat egy éven belül amerikai befektetők kezébe kerülhet, erről korábban írt Magyar Nemzet. Mint arról beszámoltunk, a két gázvezetéket 2022. szeptember 26-án rongálta meg több robbanás a Balti-tenger mélyén, a dániai Bornholm-sziget közelében.

Präsident der Republik Serbien Aleksandar Vučić im Interview mit dem @handelsblatt: 👇 https://t.co/qDCrggqUZq — Serbia in Germany (@SRBinGermany) December 27, 2024

Vucsics szerint Európának és különösen Németországnak sürgősen szüksége van olcsó energiára, hogy megőrizze gazdasági versenyképességét.

A vezeték újraindítása azonban nem csupán gazdasági kérdés. Az Egyesült Államok számára az Északi Áramlat stratégiai lehetőséget kínál, hogy növelje befolyását az európai energiapiacon és tovább csökkentse Oroszország szerepét. Az amerikai LNG-import folyamatos növekedése már most is jelentős szerepet játszik az európai energiaellátásban, de a magasabb költségek miatt nem jelent hosszú távú megoldást.

Az energiaárak emelkedésének okai

Az energiaárak drasztikus emelkedésének több oka is van. Az orosz földgázszállítás leállítása Ukrajnán keresztül jelentős veszteséget okozott mind Ukrajnának, mind az Európai Uniónak, ezzel kapcsolatban Robert Fico szlovák miniszterelnök is komoly kritikát fogalmazott meg.

Ukrajna évi egymilliárd dollár tranzitdíjat veszített el, míg Európa kénytelen drágább alternatív energiaforrásokhoz fordulni.

A hideg idő miatt gyorsabban ürülnek az európai gáztározók, ami tovább növeli az energiaárakat. Az európai országok függősége az amerikai és katari LNG-importtól növekszik, de a globális piac instabilitása miatt az árak kiszámíthatatlanok maradnak.

Ráadásul az EU orosz LNG-importja rekordszintet ért el, ami rávilágít a szankciós politika ellentmondásaira, erről lapunk is beszámolt.

Brüsszel szankciói és az energiafüggőség

Az Európai Unió elhibázott szankciós politikája jelentős hatással volt az energiapiacra. Bár Brüsszel célja állítólag az orosz fosszilis energiaforrásoktól való leválás volt, az LNG-import növekedése azt mutatja, hogy az EU továbbra is jelentős mértékben függ az orosz energiától.

Az orosz LNG az uniós import 21,2 százalékát adja, és olyan országok, mint Franciaország és Belgium, jelentős mennyiségben vásárolnak orosz cseppfolyósított földgázt.

A szankciók gazdasági és politikai hatásai vegyesek. Míg az orosz gazdaság bevételei ugyan némileg csökkentek, az európai fogyasztók magasabb árakat fizetnek, és a gazdasági növekedés lassul. Az EU-nak sürgősen új stratégiákra van szüksége.

Az amerikai ajánlat és a geopolitikai játszmák

Az amerikai befektetők érdeklődése az Északi Áramlat iránt újabb fejezetet nyit a geopolitikai konfliktusok sorában. Az Egyesült Államok stratégiai célja, hogy növelje befolyását az európai energiapiacon, miközben visszaszorítja Oroszország szerepét.

Az amerikai LNG-import növekedése azonban nem jelent hosszú távú megoldást, mivel az árak magasabbak, és a szállítási kapacitások korlátozottak.

Az amerikai ajánlat egyben politikai üzenet is: az Egyesült Államok készen áll arra, hogy átvállalja az orosz gáz helyét, de ennek költségeit az európai fogyasztók viselik. Az EU döntéshozóinak mérlegelniük kell, hogy az amerikai befektetők bevonása mennyiben szolgálja az európai érdekeket és hogyan befolyásolja az energiapiac stabilitását.

Mi vár Európára?

Az energiaválság hosszú távú megoldása Európa számára nem csupán a szankciók és az alternatív energiaforrások kérdése. Az energiafüggetlenség elérése és a gazdasági növekedés biztosítása olyan kihívás, amely átfogó stratégiát igényel.

Az Északi Áramlat jövője, az amerikai ajánlatok, valamint az orosz gázszállítás kérdése alapvetően formálja a kontinens jövőjét.

Európa válaszút előtt áll. A döntések nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai hatásokkal is járnak, amelyek hosszú távon meghatározzák a kontinens energiaellátását és politikai stabilitását.

